Significado do número 3 tatuado por Anitta

Anitta trintou em grande estilo, com várias festas, viagem e uma nova tatuagem. A Poderosa tatuou no braço o Número 3 enquanto comemorava o aniversário em Amsterdã, na Holanda. Você sabe o significado da tattoo?

A própria Anitta não divulgou sua intenção com a nova tatuagem. Alguns seguidores da cantora apontaram a recorrência do 3 na vida dela este ano: no dia do aniversário (30), do mês (3, março), do ano (1993), e ainda está fazendo 30 anos no ano de 2023.

Por isso, a gente recorreu à Numerologia, que, afinal, é o estudo dos símbolos que cada número representa, para entender o significado da nova tatuagem de Anitta.

Significado do número 3

O 3 tem tudo a ver com leveza, expressão e curiosidade. Segundo o numerólogo Yub Miranda, comunicação é uma das principais palavras associadas ao número. O poder das palavras e da imaginação de entreter, emocionar e mudar o entorno.

A força do Número 3 está em oferecer beleza ou leveza a situações difíceis ou temidas. Além disso, a criatividade e o gosto pela leitura são atributos do Número 3.

Coincidência (ou não), a Revolução Solar (mapa astral de aniversário) de Anitta aponta que ela acabou de entrar em um ano regido pelo signo de Gêmeos (mais um 3 aí, porque é o terceiro signo do zodíaco!). Por isso, seu foco e principal meio de evolução nos próximos 12 meses será justamente a comunicação.

Lucidez, inteligência e cultura costumam ser marcas registradas de anos geminianos. Anitta estará mais brilhante e, provavelmente, com mais facilidade em suas interações com o meio ambiente. Descubra aqui as transformações que Anitta deve viver nos próximos anos.

Anitta está vivendo o Ano Pessoal 4

Para a Numerologia, no entanto, Anitta está vivendo um Ano 4. Diferentemente da Astrologia, o Ano Pessoal numerológico começa dia 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro. Então, desde o comecinho de 2023, ela deve estar com um foco maior na saúde.

Em Ano Pessoal 4, é ótimo para reestruturar a rotina e os cuidados com o corpo, além de se comprometer com responsabilidades familiares e profissionais.

As previsões anuais ainda indicam que a catora deve passar por mudanças, progresso e novidades em termos de tratamento no 2º e 3º trimestres.

Além disso, 2023 pode representar um ano de relacionamento afetivo sério. Se você quiser ver as previsões para a sua vida, faça aqui o seu Mapa do Ano e descubra tudo sobre o seu Ano Pessoal.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br