Como ler seu Mapa Astral e saber quem você é

O Mapa Astral de nascimento – também chamado de Mapa Natal – é uma fotografia de como os planetas estavam no Céu no momento e local exato em que você nasceu. A leitura dessa “foto” (chamada de mandala) revela quais são os seus pontos fortes e fracos, seu jeito de ser, se expressar, agir e amar. Mas como ler seu Mapa Astral?

Você pode calcular o seu Mapa Astral gratuitamente aqui . Tudo que você precisa é a sua hora, data e local de nascimento. A seguir, a gente te conta o que os astrólogos consideram na hora de interpretar o seu mapa e no que você pode prestar atenção.

Como ler o seu Mapa Astral

O Mapa Astral de nascimento leva em conta quatro peças fundamentais: planetas, signos, Casas astrológicas e aspectos. Nesse sentido, um astrólogo (ou alguém que entende os princípios básicos da Astrologia) observa algumas coisas mais importantes no Mapa:

Em quais signos estão os planetas no Mapa. O mais conhecido é o Sol, mas ele revela a nossa essência, mas não tudo sobre a gente. Existem mais 9 planetas e cada um deles representa potenciais e características da nossa personalidade. Conheça aqui o significado dos planetas. Além disso, é preciso ver quais aspectos (os ângulos formados) entre os planetas no Mapa. Caso contrário, todo mundo com Lua em Áries, por exemplo, teria um jeito igual de viver suas emoções. Os aspectos indicam questões harmônicas e desafiadores envolvendo cada Astro. Se existe algum “stellium” (três ou mais planetas em um signo), isso cria uma forte concentração de energia para a pessoa em uma área da vida (Casa astrológica). Quais são os signos de cada Casa astrológicas. Sim, todos nós temos todos os signos no nosso Mapa. O primeiro (que ocupa a Casa 1) é o Ascendente, que indica muitas características da nossa personalidade e como os outros nos veem. Depois, em ordem, vão ocupando as demais casas. Veja aqui o significado das 12 casas astrológicas. As quatro Casas mais importantes são a 1 (do Ascendente), a 4 (Fundo do Céu), a 7 (Descendente) e a 10 (Meio do Céu), pois nos ajudam a entender a estrutura da nossa personalidade, como ela se formou, o que a sustenta, e como ela funciona. A concentração dos Elementos (água, ar, terra e fogo) apontando quais estão em excesso e quais se encontram bloqueados. O resultado dessa análise revela como é o nosso temperamento e as funções psicológicas mais ativas e menos ativas no nosso Mapa.

Quais são os outros tipos de mapas astrológicos?

Além do Mapa Astral de nascimento, é possível calcularmos outros mapas astrológicos e usarmos para diversos fins em nossas vidas. Veja algumas possibilidades:

Revolução Solar

Também conhecido como “mapa de aniversário”, o mapa da Revolução Solar fornece uma mandala a partir da data do seu aniversário. A análise dessa nova configuração planetária (afinal, os planetas se movimentaram desde o dia em que você nasceu) revela as tendências para a sua vida do seu aniversário atual até o próximo. Experimente aqui a Revolução Solar.

Sinastria Amorosa

Você também pode comparar o seu Mapa Astral com o de outra pessoa para ver a compatibilidade entre vocês. O mais usado é para relações amorosas, mas você pode experimentar com amigos, familiares e qualquer outra coisa. Aqui você pode fazer suas Sinastrias Amorosas.

Mapa Profissional

A partir da análise dos acúmulos planetários em sua mandala astrológica de nascimento, é possível identificar as áreas para quais você possui vocação, quais são suas aptidões natas e até os seus maiores desafios na carreira. Conheça aqui o Mapa Profissional.

