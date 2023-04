Numerologia no BBB: número 2 aparece no Céu durante papo esotérico; entenda

Mais uma vez a Numerologia invadiu o BBB. Na madrugada desta segunda-feira (03/04), Domitila estava falando sobre Numerologia com as sisters na varanda do BBB 23 quando avistou um Número 2 no Céu. A coincidência, claro, despertou a curiosidade do público. Então, o que será que significa?

domitila tava falando sobre numerologia quando DO NADA viu o número 2 no céu, eita como é bruxa #bbb23 pic.twitter.com/jVoa0lFaQP — paiva (@paiva) April 3, 2023

No começo de fevereiro, Domitila já havia falado sobre Numerologia num papo com outros brothers. Além disso, no BBB 22, o grande vencedor Arthur também já havia falado sobre Ano Pessoal no programa.

Numerologia é o estudo dos símbolos que cada número representa. A partir disso, nos ajuda a compreender características e comportamentos tanto de pessoas, quanto de lugares e até empresas, além de indicar previsões para um determinado período.

A seguir, a gente aprofunda o que é Numerologia e explica o que significa o Número 2 visto por Domitila no BBB 23.

Como funciona a Numerologia

As análises numerológicas são feitas com base na simbologia dos números extraídos do nome completo e da data de nascimento do que queremos analisar.

Por exemplo:

O Mapa Numerológico mostra os maiores potenciais e desafios de uma pessoa Já o Mapa do Amor pode mostrar o que você busca nas suas relações Para ver as previsões para o seu ano, é só fazer o seu Mapa do Ano E ainda é possível conhecer as tendências para a sua relação com as Previsões do Casal

Mas ainda há outras ferramentas e outros fins para os quais podemos usar a Numerologia.

O que significa o Número 2?

Segundo o numerólogo Yub Miranda, o Número 2 representa a habilidade de usar a diplomacia para unir pessoas, ideias e ambientes aparentemente divergentes.

Pessoas que têm o 2 marcante em seu Mapa Numerólogo provavelmente gostam de promover a união e a harmonia, e não lidam muito bem com separações, brigas e desentendimentos.

“Um detalhe interessante da simbologia do Número 2 é a aptidão para fazer parcerias. A capacidade de atuar junto com alguém (seja um sócio, amigo, companheiro ou a pessoa parceira) em prol de seus ideais”, destaca Yub.

Além disso, o 2 tem uma faceta bem sensível. É o número que é associado às bruxas, pelo poder que possuem de ler os sinais da vida e traduzir símbolos, tal como do inconsciente, como os sonhos. Aliás, veja aqui o que significa sonhar com bruxa.

O poder psíquico e terapêutico tem muito a ver com o Número 2. E Domitila, no BBB, não é a primeira vez que demonstra ter uma sensibilidade bem aguçada, não é?

Para fechar, segundo Yub Miranda, o 2 tem uma ligação forte com o feminino. Assim como o 1 tem com o masculino. E na conversa desta madrugada, não é que tinham QUATRO MULHERES conversando? “Bem a cara do 2”, finaliza o numerólogo.

