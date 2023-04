Mercúrio em Touro desacelera nossa mente; entenda o trânsito

O planeta da mente e da comunicação sai do impulsivo signo de Áries e entra no signo mais estável do Zodíaco nesta segunda-feira (3/04). Com Mercúrio em Touro, nossa mente tende a desacelerar e a comunicação fica mais agradável.

Uma particularidade desse trânsito é que vai durar bem mais do que o normal por causa da retrogradação do planeta. Saiba tudo sobre Mercúrio Retrógrado aqui.

Mercúrio é um planeta de trânsitos rápidos, que costuma trocar de signo a cada duas semanas. No entanto, desta vez, ele permanece em Touro por mais de cinco semanas, mais precisamente até 11 de junho.

Veja aqui o calendário astrológico 2023 completo! A seguir, vamos entender mais sobre Mercúrio em Touro.

O que significa Mercúrio em Touro

Mercúrio em Touro pode suavizar a comunicação, tornando-a mais agradável e delicada em comparação com a abordagem mais direta de Mercúrio em Áries.

Além disso, o signo de Touro reforça a habilidade de elogiar os outros e sermos mais cautelosos em nossos pensamentos e palavras, pensando antes de falar.

O filtro que Áries muitas vezes não tem volta à ativa. Porém, o ponto negativo de Mercúrio no signo de Touro é que podemos ficar menos abertos a ideias novas, com medo de arriscar ou de agir.

Mas essas são previsões coletivas para o trânsito. Dependendo de como é o seu Mapa Astral, outras questões e cuidados podem ser necessários. Para saber tudo sobre a sua vida, veja aqui o Horóscopo Personalizado gratuito.

Dica extra: faça o seu imposto de renda

Para quem ainda não fez o imposto de renda, Mercúrio está fazendo bons aspectos com Saturno e Marte. Portanto, utilize o cuidado, a cautela e ação prática desses contatos astrológicos para Mercúrio em Touro – como prestar contas ao Leão e outras questões burocráticas.

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com