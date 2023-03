Sonhos e romantismo nas previsões de 2 a 8 de abril de 2023

Nas previsões de 2 a 8 de abril de 2023, temos no ar uma certa tensão, na mente e nas notícias e conversas, mas aos poucos o clima muda e tudo tende a ficar melhor. Alguns trânsitos sugerem que, para enfrentar esses primeiros dias da semana, o ideal é ir devagar, mas sempre agindo de maneira consistente.

Além disso, um pouco de resiliência é importante, pois até a metade da semana algumas paranoias podem povoar nossa cabeça.

Antes de conferir os detalhes das previsões de 2 a 8 de abril de 2023, vamos dar uma olhadinha no resumo astrológico:

Até quarta-feira, Mercúrio faz quadratura com Plutão, podendo gerar paranoias e comunicações contundentes; Na segunda-feira, Mercúrio ingressa em Touro e fica até 11/06, favorecendo uma comunicação mais afável e agradável; A partir de segunda-feira, Mercúrio faz um bom aspecto com Saturno, de um lado, e com Marte, de outro, momento para agilizar assuntos pendentes; Marte também está em trígono com Saturno, dando um clima de devagar e sempre, mas com estrutura; A partir de terça-feira, Vênus em Touro em sextil com Netuno favorece os romances e o lazer; O Sol fica conjunto com Júpiter a partir de sábado, trazendo ânimo.

Não se esqueça de conferir o seu Horóscopo Personalizado para entender melhor seus trânsitos pessoais e aproveitar melhor as oportunidades do seu dia a dia!

Mercúrio faz quadratura com Plutão: paranoias na cabeça

Nesta semana, Mercúrio, o planeta da mente, vai estar em tensão com Plutão. Quando temos essa combinação no Céu, os pensamentos podem ficar repetitivos e intensos.

Algumas obsessões tendem a aparecer, porque isso é algo relacionado a Plutão.

Outro aspecto se refere à fala, que tende a ficar mais contundente, nos levando a um certo mau uso destrutivo, se não cuidarmos. Vamos precisar nos atentar para manejar a palavra, porque tem agressividade verbal nessa combinação.

Notícias difíceis poderão surgir nesta semana, daquelas que chocam e mexem bastante conosco. Será fundamental separar um tempo para cuidar da saúde mental e emocional. Além disso, eventualmente, algumas pessoas podem fazer desabafos pesados ou nos dar notícias difíceis.

Como podemos notar, começamos mesmo com tensão, mas vamos caminhar para aspectos mais interessantes ao longo da semana!

Mercúrio em Touro: comunicação mais afável

As previsões de 2 a 8 de abril de 2023 trazem ainda o trânsito de Mercúrio, que vai entrar em Touro já na segunda-feira. Uma particularidade desse trânsito é que Mercúrio vai ficar muito tempo nesse signo.

Mercúrio é um planeta de trânsitos rápidos, que costuma trocar de signo a cada duas semanas, porém, dessa vez ele permanece em Touro até 11 de junho. Vamos ficar um bom tempo nesse posicionamento, uma vez que Mercúrio vai retrogradar em breve, no dia 21 de abril.

Mercúrio em Touro tende a deixar comunicação mais agradável, delicada, ao contrário da fala de Mercúrio em Áries, que é mais direta. Touro sabe elogiar de forma natural.

Além disso, o pensamento costuma ficar cauteloso e conseguimos pensar mais antes de falar. Já com Mercúrio em Áries, falamos o que vem à cabeça, o que às vezes é desejável, e, às vezes, não.

Outra faceta negativa de Mercúrio e Touro é que este posicionamento é menos aberto a ideias novas. Para convencer uma pessoa com Mercúrio em Touro, é preciso trazer muitos dados e validações na hora de propor algo novo no trabalho, por exemplo.

Touro não é, por excelência, o signo da mudança e da novidade, então o pensamento fica um pouco mais conservador. Por outro lado, ele é ótimo para dinheiro e questões materiais. Que tal fazer uma boa revisão nisso?

Mercúrio e Saturno: favorável para questões práticas

Para quem ainda não fez o imposto de renda, temos uma semana bem legal para isso, com Mercúrio em Touro apresentando bons aspectos com Saturno e Marte.

Mercúrio com Saturno proporciona cuidado, cautela, algo também próprio de Mercúrio em Touro. Já Mercúrio com Marte faz com que você tente agilizar alguns assuntos, e, como Mercúrio tem muito a ver com o dia a dia, é uma semana para resolver coisas importantes.

Sem dúvida, esses dias serão positivos para lidar com questões burocráticas. Atividades como emissão de passaporte, emissão de visto, aquelas coisas chatas, porém necessárias. Você vai ter paciência e objetividade para isto.

É um ótimo momento para organizar as pendências com calma, colocar um cafezinho do lado, e dar conta do recado.

A dica é procurar se organizar para não fazer esses procedimentos com pressa, afinal, Mercúrio em Touro pede concentração. Se você trabalha num lugar com muita gente, procure colocar fones de ouvido, pois paz e serenidade serão necessárias para executar as tarefas.

Vênus em Touro em sextil com Netuno: ainda tem espaço para sonhar!

A partir de terça-feira, temos nas previsões astrológicas da semana Vênus em Touro em sextil com Netuno. Pelo sábado, temos Sol em conjunção com Júpiter.

Vimos que as relações estavam bem tensas no início da semana com Mercúrio com Plutão, lembra? Palavras que podem ter estado mais agressivas. Agora, a gente tem um alívio, um clima mais leve e romântico nas relações afetivas com Vênus com Netuno.

Para quem as pessoas solteiras, há grandes chances de conhecer alguém que está numa vibe mais leve, com algo que encanta e seduz. Encantamento tem tudo a ver com Vênus com Netuno.

A partir do sábado, o Sol faz conjunção com Júpiter em Áries, proporcionando energia e animação. A semana começa tensa e termina bem por conta desses posicionamentos mais amenos e animados!

Atenção com ilusões

Se você tiver algum contatinho, há grandes chances de viver coisas legais com a pessoa parceira. Mas, atenção, às vezes é preciso tempo para saber como vai ser essa relação. Tem tudo para ser um momento agradável, mas é preciso deixar o tempo passar para não ficar só naquela ilusão inicial.

Por fim, nas previsões de 2 a 8 de abril de 2023, Sol com Júpiter em Áries sugere momentos de vigor físico, coragem, vontade de ir para frente. Eventualmente, esse aspecto tende a gerar um pouco de exagero, como comilança e muitos gastos, mas pelo menos o astral estará lá em cima.

E aí, preparados para enfrentar a semana?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com