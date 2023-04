Planetas representam funções psicológicas - saiba quais

A maioria das pessoas conhece os signos e as suas características. Mas a Astrologia leva em conta muito mais para definir a personalidade de uma pessoa, como os próprios Astros – que dão nome ao estudo. Os planetas representam funções psicológicas. Vem que a gente te conta quais!

No momento em que uma pessoa nasce, os Astros ocupam uma determinada posição no céu – que forma o seu Mapa Astral. Dependendo de onde ele está, vai revelar algo da sua personalidade.

O Sol, por exemplo, representa sua força de vontade e criatividade. Já Marte está associado à coragem e à determinação.

Para te ajudar a entender o “astrologuês”, criamos um guia com as funções psicológicas que cada planeta representa. Assim, você pode tirar o melhor proveito do seu Mapa, se conhecendo a fundo para usar os seus potenciais e aprender a lidar com os seus desafios.

Então, faça aqui o seu Mapa Astral gratuito para ver qual signo e em qual Casa você tem cada um dos planetas. Com isso, você já vai unindo seus conhecimentos astrológicos e ampliando a compreensão sobre si.

Planetas representam as seguintes funções psicológicas

Os planetas em trânsito

Depois do momento do seu nascimento, os planetas continuam a se movimentar, girando constantemente ao redor do Sol. Esse movimento cíclico faz com que eles formem aspectos no seu Mapa Astral, originando os chamados trânsitos astrológicos (entenda melhor aqui).

Então, se você quiser entender como o movimento atual dos planetas age sobre a posição dos Astros do Mapa Astral, não resolve ver o seu mapa natal ou o horóscopo por signos. É preciso consultar um Horóscopo que compare os trânsitos do momento de nascimento com os atuais – e isso você encontra aqui no Horóscopo Personalizado.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br