Todo mundo tem seus bloqueios, desafios e medos quando o assunto é sexo. A Astrologia pode ser uma ferramenta para você descobrir quais são as suas questões e, com isso, te ajudar a trabalhar nelas, melhorando seu prazer. Então, a gente te conta quais são os medos de cada signo no sexo.

Mas não é do signo solar ou do Ascendente. É a Lilith, também conhecida como \”Lua Negra\”, que mostra esses aspectos mais sombrios ligados à sexualidade no nosso mapa.

No entanto, a leitura pode ser difícil, porque muitas vezes não queremos encarar nossos bloqueios mais profundos. Quando isso acontece, as características da Lilith podem se manifestar como desejos secretos de cada signo, contradições e questões que afetam a vida afetiva e erótica.

Mas não precisa se preocupar, isso é normal e faz parte da vida. O convite é para você compreender a posição da Lilith no seu Mapa Astral e reconhecer essas facetas ocultas.

Os medos de cada signo no sexo

Vamos olhar para bloqueios, desafios e medos? Então, veja aqui no seu Mapa Sexual (é gratuito!) em qual signo você tem Lilith. A seguir, a gente te conta os medos de cada signo no sexo.

Lilith em Áries pode ter medo de perder o controle na hora do sexo. Além disso, pode sentir que a outra pessoa não consegue acompanhar seu ritmo acelerado e acabar acumulando muitos desejos. Lilith em Touro pode ter medo de não desenvolver uma intimidade e conexão com a outra pessoa. Além disso, por valorizar tanto o toque, pode ter compulsão na cama e viver relacionamentos baseados apenas na química sexual. Lilith em Gêmeos pode ter medo de não ter uma boa performance sexual. A racionalização excessiva pode fazer com que desenvolva algumas taras ou acabe não se entregando ao momento por medo de não agradar. Lilith em Câncer pode ser uma pessoa com medo de não ser aceita pela pessoa parceira. Mas só vai conseguir expressar livremente sua sexualidade e sentimentos quando percebe aceitação e sentir satisfação com o próprio corpo. Lilith em Leão pode ser uma pessoa com medo de não ser admirada na cama. Gosta de seduzir, mas precisa sentir que a outra pessoa a quer e a valoriza. Lilith em Virgem pode ter medo de que o sexo não saiba da forma como planejou. O sexo, inclusive, pode ser prejudicado pela necessidade de perfeccionismo e não conseguir expressar todos os seus desejos. Lilith em Libra pode ter medo de não se encaixar perfeitamente com a outra pessoa e acabar acumulando mágoas. A busca por uma relação perfeita (que não existe) pode acabar frustrando. Lilith em Escorpião pode ter medo de não encontrar alguém a quem possa se entregar por completo. Embora atraia muita gente, pode não ter um real interesse e não conseguir se conectar de verdade. Lilith em Sagitário pode ter medo de não conseguir firmar compromisso com alguém. A vontade de experimentar coisas novas e o desapego podem ser empecilhos para se aprofundar na intimidade com uma pessoa. Lilith em Capricórnio pode ter medo de não ser atraente para a outra pessoa. Assim, pode acabar se fechando e não atendendo seus próprios desejos, focando o sexo no prazer do par. Lilith em Aquário pode ter medo de ser alguem retrógrado no sexo. Embora passe a impressão de ser uma pessoa inovadora e aberta, muitas vezes não consegue aplicar isso na cama. Lilith em Peixes pode ter medo de não saber o que sente pela outra pessoa ou se vive uma relação platônica. Busca viver no sexo uma experiência que vai além do mero prazer corporal.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br