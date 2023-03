Assim como Anitta, vale a pena escolher o lugar para passar o aniversário com base na Astrologia?

As festas de comemoração dos 30 anos de Anitta foram super comentadas por muitas razões, entre elas, o motivo pelo qual uma delas ocorreu em São Paulo. No Twitter, a cantora (riu e) explicou que foi apenas uma questão de agenda. No entanto, na mesma mensagem, ela contou que o local onde passa seus aniversários é indicado por uma astróloga. A pergunta é: vale a pena escolher o lugar para passar o aniversário com base na Astrologia?

A astróloga Marica Fervieza responde a seguir.

A verdade: 1. o dia de verdade eu sempre passo no local onde minha astróloga me indica e normalmente é bemmmmm longe.

2. Eu ia gravar uma coisa esses dias que só dava pra ser aqui em SP… mas 3 dias atras adiaram e a festa já tava toda de pé então assim seguiu. — Anitta (@Anitta) March 24, 2023

Como funciona o aniversário para a Astrologia

Na Astrologia, o aniversário de uma pessoa é o momento em que o Sol volta ao exato ponto em que se encontrava no céu do dia em que você nasceu. Mas apesar do Sol estar no mesmo posicionamento, os demais astros ocupam novas posições. A análise das previsões de aniversário, chamada de Revolução Solar, indica as tendências que estarão presentes no próximo ano da pessoa.

Ao inserir novos dados na hora de fazer o mapa da Revolução Solar, como, por exemplo, o lugar onde a pessoa passará o aniversário, será gerada uma mandala astrológica – que é diferente da mandala de nascimento (Mapa Astral). Caso a gente mude o local, esse mapa também pode mudar.

“E, assim, cada signo Ascendente, cada posição planetária, cada casa em nossa Revolução Solar indicarão o tom do nosso ano pessoal, que nada tem a ver com o ano calendário. E tudo isso tem relação direta, obviamente, com o lugar onde passamos nosso aniversário”, explica Marcia.

Vale a pena escolher o lugar para passar o aniversário com base na Astrologia?

Não existe um consenso para essa pergunta. Existem astrólogos – provavelmente o da Anitta – que acreditam que podemos alterar as tendências de um ano ao escolher um lugar diferente para celebrar o aniversário, já outros defendem que o lugar de residência é o que prevalece, a menos que passemos pelo menos duas semanas em outro local.

“Eu, particularmente, acredito que a escolha de local pode amenizar tendências duras para um ano e fortalecer tendências positivas. Mas penso que não escapamos dos eventos principais para nosso desenvolvimento como pessoa, porque em paralelo à nossa Revolução Solar estão ocorrendo trânsitos de planetas no céu sobre os planetas em nosso Mapa Astral, e esses não mudarão, não importa onde estejamos”, conclui Marica Fervienza.

Sem fatalismos ou predestinações, a Revolução mostra possibilidades – positivas e negativas – e, com isso, podemos fazer melhores escolhas.

Previsões para os 30+ de Anitta

Como não sabemos onde de fato Anitta vai estar nesta 30 de março de 2023, analisar o mapa do ano dela seria arriscado (mas você pode fazer a sua Revolução Solar aqui). Mas a cantora completa 30 anos apenas uma semana depois que Plutão, o planeta das transformações profundas, entrou em Aquário, signo das inovações e rupturas.

Enquanto planeta lento, sua entrada neste signo promoverá grandes mudanças para toda a sociedade nos próximos 20 anos. Mas o que a aniversariante Anitta pode esperar?

Marcia analisou esse trânsito na vida (ou seja, no Mapa Astral) de Anitta e conta a seguir. Mas todos nós seremos transformados também na área da vida onde temos Aquário no Mapa (afinal, é o signo onde Plutão está agora). Você pode entender como Plutão em Aquário vai agir na sua vida aqui.

A mudança de signo do planeta Plutão na Casa 2 de Anitta promete trazer novas revisões a nível material, financeiro e de recursos, e a artista pode desejar explorar novos jeitos de se apresentar publicamente. Veja algumas possibilidades para a vida dela:

Anitta pode começar a apresentar ao público músicas que discutam temas mais profundos, que reflitam suas experiências passadas ou que abordem dilemas vividos pelas minorias. Talvez ela explore novos gêneros musicais. Ou ela pode decidir escrever uma autobiografia, ou autorizar uma biografia que mostre ao público uma Anitta que transcende a imagem pública da Poderosa. Financeiramente, esse pode ser um momento de decidir se envolver mais em causas humanitárias, apoiando-as abertamente em prol de maior inclusão — uma questão muito aquariana. E, ao ser a financiadora dessas causas, ela pode atrair para si ainda mais poder, influência e dinheiro!

