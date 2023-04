Eis que chega abril, um mês delicado em termos de parcerias, acordos, negociações e amor. A seguir vamos mergulhar nas previsões para o amor em abril de 2023, segundo a Numerologia. Mas, antes de tudo, cabe lembrar que esse é um período representado pelo Ano Universal 7 e pelo Mês Universal 2.

Abril de 2023 tende a ser fértil em mal-entendidos, traição e divergências nas relações, com risco de conflito e rompimento. Por isso, será crucial o diálogo e a busca por companheirismo e cumplicidade, superando medos e resistências quanto a confiar e se vincular. Aí, sim, pode ser alcançado um novo nível de união e de parceria.

É um período também bastante voltado para o aprendizado. Portanto, ótimo para estudar mais e adquirir mais conhecimentos. Além, é claro, de um foco maior na espiritualidade e na busca pelo autoconhecimento.

Previsões para o amor em abril de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para abril de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Ano Pessoal. Se não sabe, calcule gratuitamente nas Previsões Numerológicas neste link e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, poderá viver o conflito entre manter a independência e a liberdade (de acordo com a simbologia do 5 e do 1) e querer um vínculo estável e seguro (conforme o 4).

Claro que a tendência a ter uma grande mudança neste mês pode ser justamente na área afetiva, ao iniciar uma relação. Mas precisará preservar seu espaço de autonomia, especialmente para dedicar-se a algum projeto, curso, viagem ou novo ciclo profissional.

Caso você esteja num relacionamento, precisará conversar com a pessoa parceira sobre o quanto está sentindo uma inquietação maior. É um reflexo do anseio por alguma mudança ou novidade, inclusive na vida a dois.

Talvez você tenha internamente uma resistência a propor ideias ou algo diferente para seu par. Enfim, algo que possa trazer novos estímulos satisfatórios na relação de vocês. Vale a pena fazer um planejamento e persistir na implementação do novo, reconstruindo as bases deste vínculo.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 6

Abril de 2023 será um mês altamente romântico. Afinal, a predisposição em amar está escancarada nos três números que se conjugam neste ciclo mensal de sua vida.

Consequentemente, se não está se relacionando, poderá aproveitar esse maior romantismo para engatar um relacionamento. Aproveitar as maiores oportunidades de se socializar (já que está no Trimestre e Mês Pessoal 6), indo a eventos sociais e festividades, e, assim conhecer alguém com quem poderá se envolver afetivamente.

E se já está num relacionamento, esse anseio romântico merece ser vivido. Aquele clima de parceria e companheirismo, tornando a união de vocês mais satisfatória.

Todavia, há alguma divergência que pode ficar mais incômoda entre você e seu par. Diante desse conflito, será necessário muito diálogo para aparar as arestas entre vocês, a fim de evitar o rompimento e a separação.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 7

Caso você não esteja se relacionando, tem um lado seu que almeja criar um vínculo íntimo e seguro repleto de prazer. No entanto, precisará superar um forte medo de receber traição ou rejeição do outro.

Inclusive, pode ser que alguém do passado retorne, ou simplesmente você se volte para relembrar o que viveu de marcante num relacionamento anterior. Extraia daí lições importantes que lhe permitirão amar melhor, com mais maturidade e autenticidade. Aliás: já fez o seu Mapa do Amor? É uma excelente ferramenta para entender o que você busca.

Caso esteja se relacionando, neste mês alguma viagem profissional – seja sua ou de seu par – pode ativar alguns medos da perda ou da traição. Cuidado com paranoias. Compartilhe seus receios com a pessoa parceira e, em conjunto, criem um nível mais seguro de cumplicidade por meio de uma troca mais profunda e prazerosa.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 8

Se você não está se relacionando, provavelmente nem terá tempo para o amor, para poder se dedicar a maiores responsabilidades familiares e/ou profissionais.

Mas você pode aproveitar o poder de concretização do 4 e do 8, bem como o potencial de viver um novo ciclo do Trimestre Pessoal 1, para iniciar uma relação segura. Construir as bases de um vínculo de longo prazo.

Caso esteja em um relacionamento, pode ser que seu foco esteja em algum projeto, desafio ou novo ciclo em termos estudantis, profissionais ou no esporte. E, com isso, não tenha tanto tempo para curtir os momentos de lazer e de afeto com seu par.

Também vale um recado: como você estará com um comportamento mais assertivo neste mês, cuidado para não exagerar e agir de forma muito controladora, repressora e até mesmo agressiva com a pessoa parceira. Direcione essa efervescente energia para os esportes ou os desafios de uma nova empreitada em outra área de sua vida.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 9

As simbologias do 9 e do 3 apontam para um forte romantismo. O potencial de realizar um grande sonho do 9 e o de mudança do 5 e do 9 pode ser direcionado para a vida afetiva. Com isso, se você não está em um relacionamento, há boas chances de começar a se envolver com alguém.

Todavia, o 5, o 3 e o 9 sinalizam um anseio muito forte por liberdade. Preferem muito mais as aventuras românticas e sexuais do que um compromisso afetivo. Mas de algumas experimentações pode surgir o amor.

Se você está num relacionamento, será crucial viver a vida a dois com mais intensidade e prazer, inclusive sexual. Uma viagem romântica com a pessoa parceira pode ser uma ótima oportunidade de gerar essa renovação no vínculo de vocês.

Claro que uma crise pode levar você a perceber a necessidade de fazer mudanças na maneira como se relaciona, e na própria relação. Mas, se chegou ao limite e não há nem prazer nem comprometimento de sua parte, da pessoa parceira ou de ambos, pode ser um ótimo período para colocar um ponto final.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 1

Se você está só, eis um mês muito apropriado para viver uma forte mudança em sua vida, a qual pode ser justamente o início de um relacionamento. Porque aproveita o potencial de novo ciclo e de mudança do 1 e do 5 para os anseios românticos do número 6.

Mas essa combinação numerológica também revela o conflito entre a liberdade (1 e 5) e o amor (6). É possível começar um relacionamento e, ao memo tempo, preservar seu espaço de independência e autonomia para viajar, sair com seus amigos e dedicar-se a algum curso.

Caso esteja num relacionamento, a impaciência com seu par pode alcançar um nível bem elevado. Também uma inquietação diante da insatisfação com as atuais condições de sua vida a dois.

Aproveite a coragem e vontade de mudança em sua relação. Exponha o que almeja de novidade e novos estímulos, inclusive sexuais, a fim de ter um companheirismo renovado e satisfatório.

Dividir o seu tempo entre um novo projeto (tal como viagem, curso ou empreitada profissional) e a relação demandará bastante de você. E se falta iniciativa, vontade e disposição em mudar para o relacionamento ser melhor, pode ser o mês do rompimento e da separação.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, pode viver um conflito entre o anseio por um vínculo mais profundo e o medo de se entregar. O medo de sofrer, seja de uma traição, seja de abandono emocional, pode fazer com que você se feche para o amor.

De todo modo, pode ser um mês muito rico em reflexões a respeito de seu passado, tal como lembrando de alguém ou de suas relações, a fim de extrair lições valiosas para amar de um jeito mais maduro, corajoso e profundo quando encontrar alguém em quem você confia.

Para quem está em um relacionamento, pode perceber com uma carência maior pelo apoio da pessoa parceira. O desejo por um vínculo mais estreito e intimidade mais cúmplice.

Ao mesmo tempo, também pode notar desconfianças mais agudas a respeito de seu par. É bom testar e investigar, pois existe a possibilidade de viver um amor escondido, seja você ou a pessoa com quem se relaciona. Dialogar e buscar uma troca afetiva e sexual mais intensa poderá gerar um companheirismo mais satisfatório.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

Você que não está se relacionando poderá aproveitar o potencial romântico do 3 e do 9, junto com a força realizadora do 8 e do 9, para iniciar um relacionamento.

Entretanto, talvez perceba-se ainda com apego em relação a alguém do passado. Coloque um ponto final, nem que seja emocionalmente. Só assim você poderá desfrutar de um novo relacionamento, ao se entregar de corpo e alma na construção das bases desse vínculo.

Caso esteja numa relação, esse potencial romântico do 3 e do 9 pede um envolvimento mais intenso com seu par. Desejo por aproveitar mais os momentos de prazer, inclusive sexuais. E quem sabe realizar um grande sonho neste período.

Pode ser o nascimento de um filho ou uma viagem há muito sonhada, que será uma espécie de segunda lua-de-mel. O importante é buscar um renascimento entre vocês, especialmente na forma de se comunicarem e na forma de lidarem com dinheiro.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 4

Caso não esteja num relacionamento, você pode aproveitar o romantismo do 2 e do 9 junto com o poder de concretização do 4 e, assim, construir as bases de uma nova relação.

Você poderá perceber em si o desejo por companhia, por estar ao lado de alguém, até mesmo com uma carência maior. Direcione esse desejo para estabelecer um vínculo com alguém com quem sinta segurança material e emocional.

Se você já está numa relação, este mês pede um diálogo maior para planejarem o que almejam realizar em conjunto, a curto e médio prazos. E já colocar em prática esse plano, que poderá representar a oportunidade de renovarem as bases de companheirismo da vida a dois.

Além disso, maiores responsabilidades familiares ou profissionais demandarão o apoio da pessoa parceira, a fim de poder cumpri-las com eficiência. Uma dose extra de sacrifício pessoal em prol de seu par ou da família pode acontecer.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

