Cada pessoa pode se sentir triste por muitos motivos e situações específicas. Mas no nosso Mapa Astral a gente encontra algumas tendências. Pensando nisso, a seguir a gente te conta o que deixa cada signo triste.

Mas não é o signo solar que estamos falando. A parte do nosso Mapa que fala das emoções – boas e ruins – é a Lua. Por isso, segundo a astróloga Vanessa Tuleski, ao entendermos nosso signo lunar podemos saber mais sobre a nossa forma de reagir emocionalmente.

“O signo em que está a sua Lua no Mapa Astral tem papel importante de mostrar o que alimenta a sua alma. Por isso, deveríamos prestar mais atenção à periodicidade com que buscamos as características e experiências ligadas ao signo da Lua, pois elas podem fazer diferença muito grande para o âmbito emocional”, aponta Vanessa.

Como exemplo, a astróloga fala de nós, brasileiros, que temos necessidade emocional por troca e comunicação, pois no Mapa Astral do Brasil a Lua está em Gêmeos. Assim, algo que deixa nosso povo triste é o isolamento social – a pandemia e suas consequências provam isso. Para entender mais sobre a Lua no Mapa Astral, clique aqui.

O que deixa cada signo triste

Agora que você já sabe mais sobre a Lua e as nossas emoções, está na hora de ver qual é o seu signo lunar. Então, clique aqui e faça o seu Mapa Astral gratuito. Procure no menu pela Lua e veja qual signo aparece ao lado. Então, volte aqui e entenda o que deixa o seu signo triste.

Lua em Áries: são pessoas que ficam tristes quando se sentem presas, limitadas ou entediadas. Lua em Touro: são pessoas que podem ficar tristes com mudanças repentinas e imprevistos ou com a falta de segurança financeira. Lua em Gêmeos: são pessoas que ficam tristes quando se sentem solitárias ou incompreendidas, ou em situações monótonas e tediosas. Lua em Câncer: são pessoas que ficam tristes quando são rejeitadas ou ignoradas, ou quando sentem falta de amor e carinho. Lua em Leão: ficam tristes quando se sentem desvalorizadas, ignoradas ou quando lhes falta reconhecimento dos outros. Lua em Virgem: podem ficar tristes quando circunstâncias lhes obrigam a sair da rotina e se alimentar mal. Lua em Libra: podem ficar tristes quando sentem injustiçadas ou desrespeitadas, ou, ainda, quando se cercam de coisas feias e desarmônicas. Lua em Escorpião: podem ficar tristes com relações superficiais ou com circunstâncias em que não podem mergulhar fundo. Lua em Sagitário: são pessoas que podem ficar tristes ao terem de cumprir rotinas ou não poderem se expressar livremente. Lua em Capricórnio: podem ficar tristes ao serem obrigadas a se afastar do trabalho ou quando não conseguem cumprir com suas responsabilidades. Lua em Aquário: são pessoas que podem ficar tristes ao serem privadas do contato com seus amigos ou quando são afastadas de seus ideiais. Lua em Peixes: podem ficar tristes quando são obrigadas a serem duras com outras pessoas ou em situações que lhes afastam da espiritualidade.

