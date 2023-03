Aniversário da Anitta: o que Plutão em Aquário pode revolucionar na sua vida

O aniversário de Anitta oficialmente é nesta quarta-feira, dia 30 de março. A deusa internacional completa 30 anos apenas uma semana depois que Plutão (o deus do submundo) entrou no signo de Aquário. Enquanto planeta lento, sua entrada neste signo promoverá grandes mudanças a nível coletivo nos próximos 20 anos. Mas e a nível pessoal, o que a ariana Anitta pode esperar?

Plutão é o planeta das transformações internas e profundas, ou seja, muita coisa pode mudar. Analisamos esse trânsito importante na vida (ou seja, no Mapa Astral) de Anitta e contamos tudo a seguir.

Mas todos nós seremos transformados também na área da vida onde temos Aquário no Mapa (afinal, é o signo onde Plutão está agora). Você pode entender como Plutão em Aquário vai agir na sua vida aqui.

Astrologia explica transformações que Anitta vem vivendo

Com a Casa 2 (do dinheiro e dos recursos pessoais), começando no grau 25 de Capricórnio, Anitta já vem vivendo transformações profundas em sua vida financeira desde meados de 2020, quando Plutão e Júpiter se encontravam em Capricórnio e fizeram conjunção na cúspide da sua Casa 2.

No ano em que a artista começou a lançar músicas do seu primeiro álbum inteiramente em inglês e espanhol – Versions of Me -, astrologicamente, teve início um processo de revisão profunda não só da sua receita, mas dos seus valores. A artista deve ter se questionado coisas como:

O que é realmente importante? Como eu me valorizo diante do outro? O que eu ganho reflete o quanto eu valho?

Essas e outras perguntas nos são propostas quando Plutão navega a casa dos nossos recursos pessoais (Casa 2). Como Júpiter estava presente no início desse trânsito, é possível tanto que tenha ocorrido um boom na sua receita, como que quaisquer dependências tóxicas (Plutão) tenham sido colocadas sob holofotes. Ou seja, foram colocadas tão em evidência que Anitta não teria como evitar lidar com aquilo.

Aprofunde-se: Plutão representa tanto o poder pessoal quanto a sombra da personalidade de qualquer pessoa. Conheça Plutão no seu Mapa Astral aqui.

Anitta, Plutão e os falsos elementos de poder

A revisão de dependências — seja daqueles que dependiam dela ou daqueles de quem ela dependia — ocorre porque, em última instância, Plutão quer que estejamos mais conscientes das nossas motivações em torno das nossas ambições.

No caso de Anitta, o planeta impulsiona a cantora a entender o que a move em busca de dinheiro (porque o trânsito ocorre pela Casa 2).

Essa revisão pode ter ampliado a consciência da cantora sobre as pessoas ou situações que aparentemente a empoderavam, mas que, no fundo, eram só muletas. Aqui, Plutão pergunta:

Na ausência desta situação/pessoa/fonte de renda/visibilidade na sua vida, você tem como se sustentar sobre suas próprias pernas?

Se o suposto poder era apenas uma muleta, Plutão provavelmente o eliminou para revelar o que se escondia por trás dele: um esquema de manipulação? Tentativa de controle?

Ao levantar essas perguntas, Plutão a desempoderou do falso para que ela descobrisse o seu verdadeiro poder, aquele que não depende de ninguém além dela mesma, de seu talento, de sua capacidade de trabalho e de sua produtividade.

Plutão em Aquário para Anitta: inovações musicais e mais poder

A mudança de signo do planeta Plutão na Casa 2 de Anitta promete trazer novas revisões a nível material, financeiro e de recursos. Com isso, Anitta pode descobrir que deseja explorar uma nova forma de se apresentar publicamente.

Como no Mapa Astral de nascimento de Anitta Plutão rege sua Casa 12 (do passado e das questões inconscientes) e ela tem o signo de Aquário na cúspide da Casa 3 (da voz), vejamos algumas possibilidades para a vida dela:

Anitta pode começar a apresentar ao público músicas que discutam temas mais profundos (Casa 12), que reflitam suas experiências passadas (Casa 12), ou que abordem dilemas vividos pelas minorias (Aquário, Plutão e Casa 12). Talvez ela explore novos gêneros musicais. Ou ela pode decidir escrever uma autobiografia, ou autorizar uma biografia que mostre ao público uma Anitta que transcende a imagem pública da Poderosa.

Qualquer uma destas avenidas seriam maneiras de explorar novos talentos e de descobrir novos valores pessoais, todos assuntos de Casa 2.

Financeiramente, esse pode ser um momento de decidir se envolver mais em causas humanitárias, apoiando-as abertamente em prol de maior inclusão — uma questão muito aquariana. E, ao ser a financiadora dessas causas, ela pode atrair para si ainda mais poder, influência e dinheiro!

Um trânsito longo a se desenrolar em pelo menos 3 atos

Todas essas mudanças plutonianas não vão ocorrer de uma vez só, mas em três atos:

Plutão está fazendo uma breve incursão no signo de Aquário desde o dia 23 de março de 2023. Ele fica ali, no grau 0 da Casa 2 da nossa rainha pop, por três meses. No dia 11 de junho, Putão retorna para Capricórnio (onde esteve de 2008 a 2023), para amarrar as últimas pontas que ainda ficaram em aberto. Depois, em janeiro de 2024, o planeta entrará em Aquário novamente, para ficar até setembro. Depois de uma saída breve, Plutão retorna em novembro de 2024, para ficar em Aquário até 2043.

Isso significa que, embora nesses períodos possamos começar a ver se delinear diante de nós novas faces do talento e da pessoa Anitta, veremos mudanças para valer somente no final de 2024.

Até lá, será um período que ela deve aproveitar mesmo para fazer tentativas e ver onde essas tentativas a levam. Com um planeta tão poderoso envolvido, seria interessante que ela adotasse projetos e se alinhasse com propostas que transcendam o benefício pessoal e egoico.

Note que digo transcender, ou seja, é para ela se beneficiar a nível pessoal, sim. Mas que não seja só isso. Afinal, nem Plutão, nem Aquário estão muito ligados naquilo que não tem um impacto maior!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com