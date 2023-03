Quais são os signos mais sensuais do zodíaco?

Na Astrologia, cada signo tem suas características únicas e distintas. Quando se trata de sensualidade, alguns signos se destacam mais do que outros. Então, vamos conversar sobre os signos mais sensuais do Zodíaco?

Mas é importante reforçar que não é qualquer signo que nos ajuda a olhar para isso. O signo solar, aquele que todo mundo conhece, fala mais da nossa essência, do nosso interior. Já o Ascendente indica o que os outros veem primeiro na gente, e portanto pode mostrar um pouco da percepção de sensualidade.

Porém, o signo de Vênus no Mapa Astral mostra como cada pessoa seduz, sua forma de lidar com o amor e com tudo que dá prazer, saltando aos olhos no quesito do magnetismo. Se você possui Sol, Ascendente ou Lua em conjunção com Vênus, esse poder venusiano pode se ressaltar na sua maneira de ser!

A seguir, a gente conta qual é o top 5 dos signos mais sensuais. Mas se você quiser fazer um mergulho no seu universo pessoal de sexualidade e se conhecer melhor, faça o seu Mapa Sexual.

Signos mais sensuais do zodíaco

Fizemos o ranking com base no signo de Vênus. Então, corra no seu Mapa Sexual (versão gratuita) e confira qual signo aparece ao lado do planeta Vênus. No exemplo abaixo, a pessoa tem Vênus em Touro.

Agora que você já sabe sua Vênus, veja a seguir quais são os signos mais sensuais. Lembrando que tudo isso é muito pessoal e que todos nós temos nosso próprio jeito de seduzir! As interações de outras partes do mapa influênciam também nessa percepção, como por exemplo os aspectos da Vênus ou seu dispositor (entenda o que é aqui).

1. Vênus em Touro

A pessoa que tem Vênus em Touro, foi \”premiada\” com o signo mais sensual do Zodíaco. Afinal, o signo é regido por Vênus e ainda é do elemento Terra, portanto, muito carnal, super conectado com os cinco sentidos, sabe concretizar conforto e prazer.

Além disso, é alguém que usa todos os seus dotes físicos para seduzir, mas não corre atrás. Essa é a Vênus de Lady Di, que inclusive ganhou o apelido de “princesa do povo” devido ao seu carisma que conquistou legiões de pessoas no mundo todo.

2. Vênus em Libra

Assim como Touro, Libra também é um signo regido por Vênus. Por isso, charme e delicadeza não faltam às pessoas com Vênus em Libra. São pessoas envolventes, elegantes, românticas, que valorizam muito a beleza e adoram criar um ambiente sensual, além de serem experts em agradar as pessoas à sua volta e em suavizar tensões.

Essa é a Vênus de Beyoncé, e a estrela é uma das maiores unanimidades no mundo do entretenimento atualmente.

3. Vênus em Escorpião

Escorpião é o signo naturalmente associado ao poder, e tem algo mais poderoso em uma relação que a sexualidade?! Usando toda sua sensualidade, quem tem Vênus em Escorpião costuma criar um clima de enigma e mistério, manipular e ir direto ao ponto.

Existe um magnetismo que atrai os outros para si. Sua intensidade e profundidade parecem (e muitas vezes é) irresistível. Essa é a Vênus do ator Leonardo DiCaprio, que por anos teve seu nome associado a quase um sinônimo de sex appeal.

4. Vênus em Leão

Leão é um signo que gosta de ser o centro das atenções e isso se estende à sua sexualidade. Com grande apetite sexual, adoram se sentir desejados e seduzem de maneira teatral, exibindo-se deliberadamente.

São pessoas calorosas e que colocam paixão e entusiasmo no que fazem, principalmente na sedução. Essa é a Vênus de Madonna, que além de ter uma beleza exuberante trouxe popularizou a expressão da sensualidade como arte na música.

5. Vênus em Peixes

Apesar de não passar uma ideia óbvia de sensualidade, Peixes é a exaltação de Vênus, posicionamento que facilita a expressão do romance (entenda mais sobre exaltação aqui). As pessoas com essa Vênus conquistam pelo jeitinho, vão seduzindo com seu carisma, empatia, amorosidade e uma dose de erotismo.

A Vênus em Peixes pode fazer você sonhar e imaginar seus melhores e maiores prazeres sendo realizados e são pessoas dedicadas ao seu objeto de interesse. Essa é a Vênus de Justin Bieber, estrela da música, mas que é conhecido por sua legião de fãs apaixonadíssima.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com