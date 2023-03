Que tipo de pessoa você atrai segundo seu signo?

Se te perguntarem, que tipo de pessoa você atrai, saberia responder? Muitas vezes a gente nem entende, mas acaba se relacionando com um padrão de pessoas sem nem perceber. Mas a explicação para isso (ou parte dela) pode estar no seu Mapa Astral.

A Casa 7, também chamada de Descendente, nos mostra características que a gente admira e busca em uma pessoa parceira. Além disso, a Casa 7 mostra sua forma de vivenciar o sexo e o que procura na cama.

Como os demais pontos do Mapa, analisar e mergulhar nessas informações astrológicas nos ajuda a nos conhecer melhor e, com isso, a tomar melhores decisões (ou pelo menos mais conscientes).

E preste atenção, além do mesmo tipo de pessoa, em quais comportamentos você pode estar repetindo por aí. A Numerologia também pode te ajudar a identificar padrões de relacionamento repetitivos – veja mais aqui.

Que tipo de pessoa você atrai

O primeiro passo é descobrir qual signo você tem na Casa 7. Para isso, é só ir no Mapa Astral do Personare e fazer sua amostra gratuita. Depois, no menu, selecione a opção “Casas Astrológicas” (como na imagem abaixo.

Então, vá até a Casa 7 e veja qual signo aparece ao lado. Agora, é só voltar aqui e ler sobre o tipo de pessoa que você atrai, segundo a astróloga Marcia Fervienza.

Áries na Casa 7: tende a atrair pessoas com uma forte personalidade e dominante, que toma a maior parte das decisões da relação. Touro na Casa 7: tende a atrair pessoas afetuosas, sensuais e atraentes, mas que também sejam simples e práticas. Gêmeos na Casa 7: tende a atrair pessoas com facilidade para discutir qualquer assunto, adoram um bom papo e são muito sociáveis. Câncer na Casa 7: tende a atrair Leão na Casa 7: tende a atrair pessoas autoritárias, em evidência no meio social e ao mesmo tempo amiga. Virgem na Casa 7: tende a atrair pessoas sentimentais, caseiras e excelentes provedoras para o lar. Libra na Casa 7: tende a atrair pessoas fortes, leais, gentis e diplomáticas – pode-se dizer, mais equilibradas. Escorpião na Casa 7: tende a atrair pessoas poderosas, emocionais, fortes e ciumentas. Sagitário na Casa 7: tende a atrair pessoas extrovertidas, cultas, viajadas, filosóficas e, quem sabe, estrangeiras. Capricórnio na Casa 7: tende a atrair pessoas maduras, experientes e que saibam o que querem para si. Aquário na Casa 7: tende a atrair pessoas que amam estar em grupos, mas desde que cada um esteja em sua própria individualidade. Peixes na Casa 7: tende a atrair pessoas idealistas, que sejam empáticas e compreensivas.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br