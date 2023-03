Um dos trânsitos mais importantes de 2023 (e dos próximos 20 anos!) começou nesta semana: Plutão, o planeta das transformações radicais, entrou em Aquário, o signo da inovação. Por isso, é um trânsito que promete mudanças profundas na sociedade. Mas quais mudanças Plutão pode trazer para a sua vida?

Com o início do trânsito de Plutão em Aquário (saiba tudo aqui), você pode começar a ter uma ideia das transformações que vão ocorrer, mas como se trata se questões profundas e duradouras, vai levar um certo tempo.

Mas é importante entendermos, o quanto antes, o que nos pede a energia de Plutão para nos alinharmos a essa possibilidade.

Por isso, estude os significados de Plutão, entenda o seu Mapa e como o planeta está transitando por ele, onde está agindo. Assim, você pode começar a fazer os movimentos necessários desde já, mudando não só seu comportamento como a sua mentalidade.

Significados de Plutão

Como qualquer planeta, Plutão tem significados no nosso Mapa Astral e também em trânsitos astrológicos, na medida que se movimenta no Céu e como interage com o nosso mapa.

Plutão no Mapa: representa nosso poder pessoal e também a sombra da nossa personalidade. Conheça Plutão no seu Mapa Astral aqui, que nunca muda, pois seu mapa de nascimento é definitivo. Plutão no Céu: o planeta significa transformações profundas e extinção em massa. Na medida em que ele se movimenta, indica momentos e áreas que exigem algo novo a partir de um corte radical com o passado.

Quais mudanças Plutão pode trazer para a sua vida?

Você tem duas formas de ver como o trânsito de Plutão em Aquário vai funcionar para você. A primeira é a mais valiosa!

1) Veja Plutão no seu Horóscopo Personare

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito! Ao entrar nele, veja que o menu à direita que vai mostrar todos os trânsitos que você tem ativos. Procure o trânsito de Plutão. Por exemplo, na imagem abaixo a pessoa está vivendo um trânsito de Plutão na Casa 5. Mas se você não achar esse trânsito, não se preocupe. É porque ele ainda não começou. Assim, você pode ir direto para a segunda maneira.

2) Saiba onde Aquário está no seu Mapa

A segunda maneira para saber como o trânsito de Plutão em Aquário é entendendo qual é a casa astrológica associada a Aquário no seu Mapa. Todo mundo tem todos os signos no Mapa, por isso, vai ser fácil encontrar Aquário no seu. Veja o passo a passo:

Faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui. Depois que o mapa for gerado, veja o menu à esquerda. Escolha a opção Signos nas Casas. Veja que todos os signos aparecem na lista e cada um está associado a uma casa astrológica. Vá até o signo de Aquário. É o penúltimo da lista. Agora, veja qual casa está associada a Aquário. Na imagem abaixo, você pode ver um exemplo. A pessoa que tem esse Mapa, tem Aquário na Casa 3. Cada casa é uma área da sua vida, ou seja, abrange assuntos importantes da sua vida. Você pode ver aqui o significado das casas astrológicas e entender onde Plutão pode trazer mudanças na sua vida.

