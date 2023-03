Previsões de 26 de março a 1 de abril de 2023: hora de curtir o prazer

As previsões semanais de 26 de março a 1 de abril de 2023 chegam com um convite especial: hora de curtir o prazer! Esse é o grande spoiler da semana, que terá um Céu com aspectos favoráveis para ter bons insights e colocá-los em prática.

Sem dúvida, teremos dias oportunos para desfrutar de experiências novas, ampliar ideias e planejar, já pensando em ação.

Vamos conferir o nosso tradicional resumo astrológico:

Mercúrio, o planeta da mente, fica conjunto ao expansivo Júpiter, ajudando a enxergar as coisas de forma mais ampla; Vênus, o planeta das relações, se encontra com Urano, impulsionando experiências novas; Marte em Câncer faz um trígono com Saturno em Peixes, auxiliando a planejar e executar.

Mercúrio e Júpiter: hora de expandir a mente!

Temos nesta semana Mercúrio em Áries fazendo uma conjunção com Júpiter. Mercúrio é o planeta da mente e, quando está em conjunção com Júpiter, nos faz enxergar as coisas de uma forma mais ampla.

Eventualmente, as pessoas nos dão ideias diferentes, é como se ampliássemos a visão e tivéssemos mais otimismo com essa combinação. Portanto, aproveite para planejar coisas de Júpiter; como, por exemplo, viagens, especializações, aventuras e estudos!

Porém, atenção: Júpiter rege o exagero e pode sugerir otimismo excessivo. Todavia, é um aspecto muito agradável de boas notícias, de animação e muito falatório. É comum ficarmos mais soltos e bem humorados. Essa semana tem um tom inspirador para novos horizontes, vamos aproveitar!

Nada de lição de moral

É uma semana interessante para perceber missões, pois Júpiter tem muito a ver com isso. Por outro lado, é preciso tomar cuidado para não querer dar lições de moral nos outros, pois o aspecto também tem essa faceta.

Caso ocorra alguma situação que você precise pontuar ou alertar alguém, deve ser de forma sutil para que o outro receba e entenda bem. Apesar de que, com Áries, as coisas não costumam ser muito suaves.

É uma semana incrível para começar algum curso ou fazer leituras, pois você poderá ter insights duradouros, gerando uma nova direção na sua vida.

Esse aspecto, como podemos conferir aqui, tem muitas possibilidades. No entanto, é um trânsito, em essência, muito positivo, no qual podemos ter ideias diferentes para tomar um novo rumo de vida.

Vênus encontra Urano: um convite para novas experiências

Temos, nas previsões da semana, o encontro de Vênus com Urano, combinação que vai acontecer em Touro.

Pelo lado positivo, Vênus é muito relacionado a experiências e Touro é muito sensorial. Quando Vênus está em Touro com Urano, é comum nos abrirmos para coisas e estímulos diferentes. Aproveite para ler mais sobre Vênus em Touro e aproveitar o lado mais sensual do ano .

Esse aspecto também muda o jogo em termos de dinheiro e relacionamentos. Há no ar uma energia de mudança, ruptura e variação. Estamos em uma semana incrível para rever padrões de relacionamento, de autoestima… é a hora perfeita para refletir:

Será que minha autoestima está meio baixa e meio afetada? Se sim, o que eu preciso mudar?

Nessa semana, conforme as previsões de 26 de março a 1 de abril, conseguimos perceber melhor como precisamos nos relacionar com o mundo, com a vida e com nós mesmos. Não é hora de viver de forma acanhada e limitada!

Com esse belo aspecto de Mercúrio com Júpiter e Vênus com Urano, é o momento de a gente falar:

Eu quero mais, eu quero mudar e mereço viver coisas melhores!

É bom estar atento se tiver vivendo situações aprisionantes, porque Urano não gosta de estagnação. Essa é uma semana de tomar atitudes do tipo:

Quero me relacionar com você!

Porém, preste atenção: Vênus está em Touro com Urano, ou seja, nada de prender para não sufocar, senão o outro vai embora.

Aproveite para mudar o visual

Pensa em mudar o visual? Aproveite a semana, pois o céu está favorável. Porém, o visual novo deve estar alinhado também com um interior renovado, porque caso contrário arrisca mudar de cor ou cortar e bater arrependimento.

Essa mudança será melhor aproveitada para cortar com algo do passado e ingressar de forma decidida em uma nova energia, sem arrependimentos.

Atenção, pessoas comprometidas: que tal dar uma variada na rotina, já que Urano não gosta de mesmice? Procure ir num restaurante novo, fazer algo diferente, tentar outras atividades! Com Áries muito forte e Vênus com Urano, não é semana para ficar na rotina.

Aliás, se surgirem convites inesperados ou se alguém te chamar para alguma coisa, vá! Especialmente se for para conhecer um lugar novo.

Com esse trânsito, pode ser que ocorram situações em que você se sinta cansado de tudo, sabe? Se algo estiver se arrastando em sua vida, é capaz de você falar: isso eu não quero mais, percebendo algo que de fato já vinha se desenhando interiormente.

Rupturas de relacionamento, variações na bolsa de valores e demais surpresas são outras situações que podem ocorrer. Para esses dias, um pouco de flexibilidade cai bem, pois sempre que Urano está no meio os planos podem mudar, mas, às vezes, até para melhor.

Marte em Câncer: planejando para fazer dar certo

Em março, tivemos Marte em uma tensão com Netuno e alguns planos acabaram não se concretizando, pois algo deu errado no meio do caminho. Porém, agora, o trígono de Marte com Saturno é extremamente bem-vindo!

Como Marte está em Câncer, há mais sentimento no ar, já que este trânsito acontece no elemento Água. O que você se propuser a fazer essa semana, fora algumas surpresas de Vênus com Urano, se encaminhará muito bem.

Inclusive, é um momento favorável para exercer a disciplina, que é uma habilidade bem saturnina. Mas, atenção, essa disciplina precisa vir com calma. Por exemplo: se você esteve ausente da academia por seis meses, não precisa voltar em um ritmo alucinado. Vai ser necessário ter paciência.

Lembre-se que para fazer dar certo é necessário exercer a colaboração. Em grupos ou equipes de trabalho, talvez o trabalho esteja um pouco mais puxado. Porém, com a ajuda de todos, tudo dará certo.

Dica final

Aproveite os aspectos das previsões semanais de 26 de março a 1 de abril de 2023 para quebrar ciclos, pensar no que quer mudar de verdade, pois estamos numa esteira da Lua Nova para a Lua Crescente.

Pense: com que novo ânimo eu quero entrar nessa fase, o que preciso construir, estruturar, e acreditar nessa estruturação a partir de novos horizontes?

Boas reflexões para aproveitar bem os aspectos, hein? E aí, gostou das previsões semanais?

