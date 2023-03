Lollapalooza 2023: Qual banda combina mais com o seu signo?

A contagem regressiva para o Lollapalooza 2023 está chegando ao fim. O evento ocorre neste final de semana, em São Paulo, sob a energia do começo do Ano Novo Astrológico e em plena temporada de Áries. Dentre tantos artistas que subirão ao palco, qual é a banda que mais combina com o seu signo?

É claro que gosto musical é altamente pessoal, mas a Astrologia pode nos ajudar a entender as nossas preferências com base no Mapa Astral.

O ideal, neste caso, não é ver o signo solar, porque ele fala da nossa essência. Enquanto o signo de Vênus revela os gostos e prazeres de cada pessoa, inclusive os estilos musicais preferidos.

Então, antes de correr pra lista e ver qual banda combina mais com o seu signo, confere aqui no seu Mapa Astral (é gratuito!) em qual signo está Vênus.

As bandas que mais combinam com seu signo

Vênus em Áries: Lil Nas X, Jane\’s Addiction e Pitty são bandas intensas e energéticas que combinam com a natureza corajosa e impetuosa de Áries. Vênus em Touro: Tove Lo, Armin Van Buuren e Gilsons têm um estilo mais elegante e refinado que pode agradar a apreciação de Touro pelo conforto e qualidade. Vênus em Gêmeos: Tame Impala, Purple Disco Machine e Aurora têm uma sonoridade inovadora, que combina com sua curiosidade intelectual e vontade de experimentar. Vênus em Câncer: Billie Eilish, Rashid e ANAVITÓRIA têm letras emocionais e profundas que combinam com a natureza sensível e romântica de Câncer. Vênus em Leão: Drake, Liu e Ludmilla são artistas com personalidades fortes, carismáticas e extravagantes que combinam com o brilho e o glamour de Leão. Vênus em Virgem: Black Alien, Tuyo e Filipe Ret têm uma estética bem elaborada e perfeccionista que combina com sua natureza analítica e crítica. Vênus em Libra: Twenty One Pilots, Polo & Pan e Tássia Reis têm uma sonoridade sofisticada e harmoniosa que combina com seu gosto estético refinado. Vênus em Escorpião: The 1975, Cigarettes After Sex e L7NNON têm uma sonoridade intensa, dramática e emocional que combina com sua natureza intensa e apaixonada. Vênus em Sagitário: Rosalía, Claptone e Pedro Sampaio têm uma sonoridade animada, descontraída e festiva que combina com a natureza aventureira e entusiasmada de Sagitário. Vênus em Capricórnio: Conan Gray, Dominic Fike e Paralamas do Sucesso têm uma sonoridade melancólica, mas com uma abordagem madura e reflexiva. Vênus em Aquário: Lil Nas X, BABY e Black Pantera têm uma sonoridade experimental e original que combina com a natureza progressista e independente de Aquário. Vênus em Peixes: Jamie XX, Melanie Martinez e Kali Uchis têm letras emotivas e uma sonoridade etérea e mística que combina com a natureza sonhadora.

