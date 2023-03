Trânsito de Plutão em Aquário traz profundas mudanças entre 2023 e 2043

O planeta mais profundo e transformador da Astrologia vai mudar de signo. A transição para o trânsito de Plutão em Aquário começa em 23 de março de 2023, às 9h23 (horário de Brasília).

A mudança de signo de Plutão ocorrerá em três etapas:

Em 2023, começa a transição. Ou seja, o trânsito de Plutão em Aquário durará de 23 de março a 11 de junho. Depois disso, Plutão volta para Capricórnio onde fica até dezembro. Em janeiro de 2024: mais nove meses do trânsito de Plutão em Aquário. 19 de novembro de 2024: o dia da grande mudança. Finalmente, Plutão fica em Aquário definitivamente por 20 anos.

Plutão para Astrologia

Plutão representa tanto seu poder pessoal quanto a sombra da sua personalidade. No seu Mapa, Plutão está em um signo e em uma casa. Isso significa que todos os temas de Plutão recebem as características do signo e envolvem a casa em que este planeta está. Conheça Plutão no seu Mapa Astral aqui.

E agora entenda alguns significados de Plutão:

Plutão está associado ao seu poder de transformação. Principalmente, transformações radicais. Plutão também é o rei do sadomasoquismo. A energia de Plutão no Mapa Astral costuma ser uma das mais difíceis de administrar. Tudo é intensificado por Plutão. Plutão representa poder e, ao mesmo tempo, o medo do poder. Este é o planeta que reina no submundo.

Significados do Trânsito de Plutão

Plutão é o planeta da transformação e da extinção em massa. Como uma bomba atômica, que com um simples apertar de botões representa a diferença entre a vida e a morte, assim é um trânsito de Plutão, um momento que exige o novo a partir de um corte radical com o passado.

Se você está vivendo um trânsito de Plutão, prepare-se para um período de transformações profundas. Para saber se você está passando por um trânsito deste planeta, siga o passo a passo que está no final deste artigo.

Significados do trânsito de Plutão em Aquário

Quando Plutão entrar em Aquário, é possível que uma nova possibilidade completamente impensada surja ali naquela área da vida onde temos o grau 0 (zero) de Aquário — para saber isso na sua vida, veja o passo a passo no final deste artigo.

O problema é que Plutão vai ficar quase três meses no grau 0 de Aquário! Ou seja, pode vir muita ênfase e muita intensidade em um novo começo! Para quem gosta de inícios, pode ser maravilhoso, ainda mais porque até maio Júpiter está em Áries (veja aqui no calendário astrológico), dizendo “amém” a essa vibração.

Porém, no processo de abrir um novo capítulo na sua vida, Plutão pode remover com o poder de uma força atômica qualquer coisa que impeça você de “mudar de assunto” ou aprisione você em alguma forma (duas temáticas bem aquarianas).

Plutão representa o fim e o fatal

Como último planeta do nosso sistema solar, Plutão representa a finalidade e a fatalidade. Como esse planeta é regente do signo de Escorpião, lida com a mecânica cármica da morte e do renascimento.

Por isso, os trânsitos de Plutão podem trazer perdas, mas também, renascimento. Assim como um despertar para outro nível de consciência sobre os assuntos daquela área da sua vida por onde o planeta vai passar (veja lá no final do artigo!).

Qualquer caos ou devastação que Plutão traga é necessário para a sua metamorfose.

Aquário significa mudança

Aquário tem a ver com mudanças. Se quando esteve em Capricórnio (2008-2023), Plutão demoliu algumas estruturas, leis e regras que já estavam desatualizadas, em Aquário o planeta pode quebrar regras para equilibrar diferenças, trazendo justiça e liberdade.

Por outro lado, você precisa pensar o quão tão longe você pode ir na obsessão de ter a sua liberdade, de ter as suas regras e seus direitos respeitados.

Só para você entender: Capricórnio rege estruturas, leis e regras. Aquário rege liberdade, direitos e contestações. Além disso, o penúltimo signo do zodíaco também rege rebeldia, tecnologias e modernidades.

Tudo muda a partir de 23 de março de 2023?

A partir de 23 de março de 2023, quando inicia o trânsito de Plutão em Aquário você pode começar a ter uma ideia do significado de Plutão em Aquário. Mas será apenas um ensaio.

Por quê? Porque toda mudança profunda e duradoura leva tempo. Nada que mantenha a mesma posição, com o mesmo status ou o mesmo poder por anos é desgarrado da noite pro dia.

Aquele padrão que você construiu ao longo de uma vida, pode precisar de algumas décadas para ser desconstruído.

Temos algumas possibilidades com tantas entradas e saídas de Plutão do signo de Aquário — são três como você viu no início deste artigo. A mais valiosa delas, na minha opinião, é entendermos o que nos pede a energia de Plutão para nos alinharmos a essa possibilidade.

O que está pedindo que você efetue transformações de forma que você tenha que renunciar a tudo que sirva somente para alimentar seu ego e que te dá a sensação de poder através de dependências?

Por exemplo: “aquela pessoa não pode viver sem mim” ou “eu não posso viver sem aquela pessoa”. Plutão vai chegar rasgando qualquer sentimento desse tipo em nossas vidas. E, acredite, é para o nosso bem!

Quando Plutão tira algo de você é para “obrigar” a ser independente. Depois, com a lição aprendida, Plutão devolve tudo de volta.

Plutão não quer que você perca, o planeta só quer que você cresça ao reformular percepções e entendimentos. Isso, portanto, é para que você realmente se posicione diante da sua própria vida desde um lugar de poder interior!

O que esperar?

Em primeiro lugar, uma dica: sempre dá para ganhar dinheiro na área da sua vida onde Plutão transitará (veja como no final deste artigo). Isso porque Plutão é o rei das profundezas e do submundo. E o que existe no subsolo? Minério! Ouro, prata! Então, vamos começar falando que ali dá para ganhar dinheiro!

Quanto a sua tarefa, onde quer que Plutão transite no seu Mapa, você terá de lidar com partes dissociadas da personalidade. Como Aquário é um signo de ideologia, é possível que você tenha que reavaliar de que maneira suas certezas absolutas são válidas. Quais te libertam? Alguma das suas certezas mantém você na prisão de um padrão de comportamento tóxico?

Esse padrão de comportamento tóxico é onde surgem extremismos, polaridades, teorias conspiratórias e desconfiança do novo, do diferente.

Por que esses comportamentos existem? É importante responder essa pergunta porque esses sentimentos, muitas vezes, têm mais a ver com seus medos, humilhações e ofensas sofridas do que com seus inimigos externos reais.

Poder e impotência também regidos por Plutão

Como poder e impotência também são do domínio de Plutão, você tem que pensar que onde você se sente impotente é o mesmo lugar em que você tem tendência a criar conspirações. Ou seja, nada mais do que narrativas construídas para explicar uma realidade que ameaça a sua capacidade de controle sobre o seu meio.

Como Plutão/Hades é o deus do submundo, o planeta trata do despertar ou da recuperação daquilo que foi enterrado: segredos, heranças, ouro ou mesmo arsenais atômicos.

Então, ali naquela área representada pela casa em que Plutão transitará no seu Mapa (entenda no passo a passo ao final do texto) haverá também uma emergência de segredos, tanto daqueles dos quais você se envergonha como de talentos e potenciais nunca explorados por você.

O trânsito de Plutão em Aquário no coletivo

A nível coletivo, ou seja, pensando na sociedade como um todo, com o trânsito de Plutão em Aquário é possível que nós façamos questionamentos sobre valores antigos. Ou seja, isso pode incluir formas de governo, hierarquias nas empresas, processos burocráticos, tratados internacionais, e a própria estrutura do mundo.

Até a nossa visão da física sobre a natureza das coisas pode ser questionada. E se o desequilíbrio em algumas áreas for muito gritante, podemos ver algumas revoluções.

Se pensarmos que a internet e a tecnologia também são aquarianas, os esforços de centralização de dados, os benefícios (e riscos) da inteligência artificial, os benefícios (e riscos) do controle de informações, entre outras coisas, poderão entrar em pauta de revisão.

Dessa forma, ao longo dos próximos 20 anos, Plutão também pode revolucionar a Internet e apontar os lados particularmente desagradáveis das novas tecnologias, na melhor das hipóteses, ajudando-nos a resolver os problemas levantados.

Assim, a própria humanidade poderá se transformar em uma comunidade mais colaborativa. Talvez, finalmente, a gente entenda que as guerras não funcionam, que a troca, a comunicação e a solidariedade são as melhores soluções.

Quiçá as crises atuais (Covid, crise energética, inflação, escassez de mão de obra, crise climática, por exemplo) sejam motivos suficientes para percebermos que podemos conseguir mais em conjunto.

Mas sabemos que a transformação e o desenvolvimento só podem acontecer se olharmos honestamente para o que está acontecendo. Todo problema ignorado sob a batuta de Plutão escala e se intensifica a níveis intoleráveis, exigindo a transformação.

Spoiler dos próximos 20 anos começa em 2023

Note que, nestes próximos meses, entre 23 de março e 11 de junho de 2023, enquanto Plutão faz sua primeira entrada em Aquário, temos uma penca de planetas em Áries.

Áries celebra a liberdade individual, enquanto Aquário domina o teórico e é implacável em seus ideais, que o signo julga serem aplicáveis a todos.

Não é possível existir em sociedade sem incluir as diferenças, mas também não é possível existir em sociedade priorizando cada uma das diferenças. Onde encontramos um equilíbrio?

O fato de Áries e Aquário serem signos que fazem sextil entre si não indica que essa acentuação do tema trará necessariamente resultados positivos. Isso só indica que, seja para o lado mais positivo ou mais negativo, a questão flui de forma desembaraçada.

Claro que temos potencialmente um embate muito produtivo. Áries valoriza pontos de vista singulares e Aquário une comunidades. Podemos ter aqui uma ressurreição da criatividade e inovação reais. Júpiter em Áries iniciou a era dos heróis. Com Plutão em Aquário, esses heróis podem chegar a um novo mundo otimista.

O que aprender com esse trânsito astrológico?

Acho que uma boa regra para Plutão é: se não tá andando, é porque não tem que ser ainda. Não força. Ali, não é você que dá as cartas (a menos que o trânsito seja pela casa 1 — neste caso, você tem um controle parcial do barco).

Não é você quem está no controle dos eventos. Seu desafio gira em torno de começar uma nova fase e tentar algo completamente inovador em relação ao estabelecido.

A única coisa que você pode fazer é estudar os significados de Plutão a fundo. Assim, você pode se alinhar a energia do planeta e começar a fazer os movimentos necessários desde já, mudando não só seu comportamento como a sua mentalidade. Aliás, isso é fundamental. Mudanças “meia boca” não vingam com Plutão.

Olhe honestamente para você e para a sua vida e avalie todas as suas dependências. Elimine tudo que te trouxer falsa sensação de poder.

Você precisa de uma casa grande? Você precisa de um emprego? Você precisa de status? Por que você precisa se sentir indispensável? O quanto as dependências que você cria ao seu redor impedem outras pessoas de crescer?

Você precisa de bem menos do que acha que precisa, e Plutão vai te provar isso a qualquer custo.

Tá achando que alguém não pode viver sem você? Pergunte-se o que essa crença te fala sobre a sua necessidade de ser importante ou fundamental para alguém.

Torne-se dispensável

Opte por ser escolha, não necessidade. Ninguém deveria precisar de você para sobreviver, e nem você deveria precisar de ninguém para isso.

Ensine a você e às outras pessoas que vocês podem viver um sem o outro, sim! Plutão é uma planeta transpessoal. Seus temas não são da ordem do ego: então, renuncie a tudo que esteja fomentando um ego maior e mais importante.

E saiba identificar onde realmente está seu poder. Se houver ego envolvido, tenha certeza que Plutão vai eliminar. Se houver desprendimento, é seu.

Quando você tiver aprendido que nada que seja da ordem do ego tem durabilidade de longo prazo efetiva, aí, sim, Plutão te devolve (em dobro, triplicado) tudo o que tinha te tirado inicialmente.

Plutão na sua vida: siga o passo a passo

Você tem duas formas de ver como o trânsito de Plutão em Aquário vai funcionar para você. A primeira é a mais valiosa!

1) Veja Plutão no seu Horóscopo Personare

Acesse aqui o Horóscopo Personare. É gratuito! Essa análise é muito diferente de qualquer horóscopo por aí. Isso porque o céu do dia é analisado a partir do seu Mapa Astral, ou seja, as previsões do Horóscopo Personare são únicas e personalizadas para você! Depois de entrar no Horóscopo, veja o menu à direita que vai mostrar todos os trânsitos que você tem ativos. Procure o trânsito de Plutão. Por exemplo, na imagem abaixo a pessoa está vivendo um trânsito de Plutão na casa 5. Ou seja, no período apontado, a pessoa vai viver transformações profundas nos assuntos que essa área da vida aborda. Mas se você não achar esse trânsito, não se preocupe. É porque ele ainda não começou. Assim, você pode ir direto para a segunda maneira.

2) Saiba onde Aquário está no seu Mapa

A segunda maneira para saber como o trânsito de Plutão em Aquário é entendendo qual é a casa astrológica associada a Aquário no seu Mapa. Todo mundo tem todos os signos no Mapa, por isso, vai ser fácil encontrar Aquário no seu. Veja o passo a passo:

Faça a versão gratuita do seu Mapa Astral aqui. Depois que o mapa for gerado, veja o menu à esquerda. Escolha a opção Signos nas Casas. Veja que todos os signos aparecem na lista e cada um está associado a uma casa astrológica. Cada casa é uma área da sua vida, ou seja, abrange assuntos importantes da sua vida. Você pode ver aqui o que são as casas astrológicas e o que cada uma delas representa. Vá até o signo de Aquário. É o penúltimo da lista. Agora, veja qual casa está associada a Aquário. Na imagem abaixo, você pode ver um exemplo. A pessoa que tem esse Mapa, tem Aquário na Casa 3:

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Marcia Fervienza

Astróloga há mais de 15 anos e psicóloga, atua como colaboradora em Astrologia para diversas revistas e possui trabalhos publicados em vários países. Oferece atendimentos astrológicos.

info@marciafervienza.com