Use Feng Shui para o Outono e melhore a energia da sua casa

Cada estação tem uma energia diferente e é possível conectar a sua própria energia e a do seu lar com cada uma delas. Isso porque, sua casa é o reflexo da sua alma, do seu humor e do seu interior. Assim, se você aplicar algumas dicas de Feng Shui para o outono no lugar em que você mora, vai poder aproveitar melhor as energias desta estação.

O Feng Shui é uma técnica milenar chinesa que ajuda você a entender a energia dos ambientes, onde tem energia de boa qualidade e quais são os pontos de estagnação.

Existem várias vertentes do Feng Shui, aqui vamos mesclar algumas dicas para ajudar você a viver plenamente o outono e fazer a energia fluir na sua casa.

Qual é a Energia do Outono?

O Outono é uma estação de transição entre o Verão e o Inverno. Nesse período, que vai de março a junho, as temperaturas começam a ficar mais amenas. Além disso, muitas árvores e plantas perdem as folhas e os frutos, o que traz sinal de renovação e colheita.

Ou seja, o Outono é um ótimo momento para reverberar essa energia de renovação na sua casa. Assim, o Feng Shui para o Outono recomenda reorganização dos ambientes e limpezas nesse período.

Como aproveitar o Feng Shui para o Outono?

Feng Shui é sobre fluidez da energia do ambiente. Por isso, no outono a energia é de recolhimento e acolhimento. Aproveite, então, a estação para tornar seu lar mais aconchegante.

Além disso, o outono é uma época que remete à colheita e aos banquetes. Por isso, aproveite para reunir mais os amigos ao longo dessa estação.

Perceba se as pessoas conseguem fluir pela sua casa, ou seja, andar pelos ambientes de forma tranquila, sem objetos e móveis atravancando o caminho.

Faça o paralelo com a água, e permita que sua casa flua no leito do rio sem ser represada para poder chegar tranquila ao mar.

Uma das características do Feng Shui é trabalhar com elementos que simbolicamente impactam os seus potenciais em cada ambiente. Por isso, é importante que você saiba que os cinco elementos precisam fluir bem na sua casa, ou seja, água, fogo, terra, madeira e o metal.

O metal é o elemento que rege o Outono. Para o Feng Shui, a forma do elemento metal é o redondo. Por isso, ao aplicar o Feng Shui para o Outono na sua casa, aproveite para reforçar onde essa forma pode ser utilizada. Por exemplo, incluir um espelho redondo.

Além disso, confira se sua casa flui como o vento. Para isso, veja se suas janelas estão funcionando bem. Nessa época, permita que o ar mais ameno entre pela casa e só feche quando os ventos fortes chegarem. Permite que a brisa circule pela casa.

As cores do Outono para o Feng Shui

As cores metálicas e branco são recomendadas nos ambientes nessa estação por estarem associadas ao metal. Porém, é bom não exagerar com a cor branca para não tornar o ambiente muito rígido, sem flexibilidade.

Dessa forma, as cores prata e dourado também podem ajudar a energia fluir nos ambientes.

A cor dourada lembra as folhas secas das árvores banhadas pelos raios do sol de Outono. Essa cor traz a energia do ouro e da prosperidade, e também energia de plenitude e maturidade.

Plantas no Outono

As plantas da casa merecem carinho especial. Como muitas podem secar, pesquise e veja se as plantas que você tem em casa são perenes ou sazonais.

Tenha cuidado, porque algumas podem morrer quando sazonais. Já as perenes apenas perdem as folhas. Por exemplo, algumas árvores vão perder as folhas e depois rebrotam.

Certifique-se, portanto, sobre quais são as plantas que você tem em casa antes de se desesperar.

Outono é tempo de renovação

O outono, para o Feng Shui, é um bom momento para mudanças dentro de casa. Reorganize os móveis e o guarda-roupa. Aproveite para se desapegar de roupas que não tem mais utilidade para você.

Além disso, reveja as roupas de inverno, lave o que for preciso e doe aquilo que você não vai usar. Desapegue e aproveite para fazer uma grande limpeza no lar.

Quando fazemos esse paralelo com a fluidez do vento e da água dentro do lar, já começamos a perceber um bom Feng Shui. Existem outros elementos a serem considerados, lembrando que o Feng Shui tem muito conexão com a observação da natureza.

Com respeito aos ciclos, aproveite essa época do ano para recolhimento e introspecção. Assim, a energia dos metais (ouro e prata) ligados à prosperidade poderão ser abundantes na sua vida.

Andrea Leandro

Terapeuta Floral, Mestre Reiki, Consultora em Harmonização de Espaços (internos – autoconhecimento e externos – ambiente ao seu redor). Facilitadora de Círculos de Paz e dos 26 Movimentos do BRAIN GYM®. Instrutora de Meditação e Yoga para Crianças e Adolescentes.

andrelis.2@gmail.com