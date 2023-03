O Coldplay está de volta ao Brasil! A maratona de shows do álbum Music Of Spheres tem sido um verdadeiro espetáculo visual cósmico, entregando tudo aos fãs que aguardavam ansiosamente a turnê. Neste clima da banda britânica, a pergunta é: qual música do Coldplay mais combina com o seu signo?

Para isso, olhe para o signo em que está Vênus no seu Mapa Astral. Afinal, além de ser o planeta do amor, Vênus dá pistas sobre como são nossos gostos e estilo musical.

Descubra aqui em que signo está Vênus no seu Mapa Astral e depois confira a música de Anitta que descreve você na hora de seduzir.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é…

Vênus em Áries♈

As pessoas com Vênus em Áries são naturalmente curiosas e abertas a novas experiências musicais. Elas tendem a ser as primeiras a experimentar novos sons e a gostar de música que seja diferente e surpreendente.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: VIVA LA VIDA

🎵 I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word…🎵

Vênus em Touro ♉

Quem tem Vênus em Touro valoriza a qualidade e o conforto, o que se reflete em suas escolhas musicais. Elas tendem a preferir músicas duradouras e clássicas que possam acompanhar seus afetos.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: FIX YOU

🎵 Lights will guide you home and ignite your bones and I will try to fix you…🎵

Vênus em Gêmeos ♊

Pessoas com Vênus em Gêmeos são antenadas e curiosas, e gostam de explorar diferentes estilos musicais. Elas raramente se limitam a um único gênero e tendem a estar sempre por dentro dos últimos lançamentos.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: HYMN FOR THE WEEKEND

🎵 Oh, angel sent from up above, you know you make my world light up…🎵

Vênus em Câncer ♋

Afetuosas e sensíveis, as pessoas com Vênus em Câncer tendem a preferir músicas mais recatadas e menos ousadas. Sua escolha musical pode variar de acordo com seu estado de espírito, refletindo suas emoções em constante mudança.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: SPARKS

🎵 I promise you this, I’ll always look out for you…🎵

Sparks, Live at The Citadel, Amman, Jordan, Nov 23, 2019 pic.twitter.com/lgCyz6Umf8 — Coldplay (@coldplay) February 21, 2023

Vênus em Leão ♌

Quem tem Vênus em Leão gosta de ser o centro das atenções e suas escolhas musicais tendem a refletir essa característica. Elas preferem músicas divertidas e ousadas, sem medo de abusar de diferentes estilos e chamar a atenção.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: A SKY FULL OF STARS

🎵 ‘Cause you’re a sky, ‘cause you’re a sky full of stars, ‘cause you light up the path…🎵

A Sky Full Of Stars // River Plate stadium // 29 October



Thank you to our official logistics partner @DeutschePostDHL for getting all our equipment to Buenos Aires with the lowest possible emissions. PH pic.twitter.com/74voGfWnNq — Coldplay (@coldplay) November 4, 2022

Vênus em Virgem ♌

Pessoas com Vênus em Virgem são críticas e exigentes, e escolhem cuidadosamente o que ouvem. Elas preferem músicas que combinem entre si e costumam fazer playlists organizadas e bem pensadas.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: YELLOW

🎵 Look at the stars, look how they shine for you and everything you do…🎵

Vênus em Libra ♎

Indecisas por natureza, as pessoas com Vênus em Libra têm dificuldade em escolher músicas sozinhas e valorizam a harmonia e a boa música. Elas tendem a compartilhar suas escolhas com os outros e a apreciar a música em grupo.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: THE SCIENTIST

🎵 You don\’t know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you and tell you I set you apart… 🎵

📺 The video for The Scientist has been upgraded to 4K. Watch at https://t.co/jsdaI9Pr5I#AROBTTH20 pic.twitter.com/0GZsCtajnn — Coldplay (@coldplay) August 26, 2022

Vênus em Escorpião ♏

Intensas e emocionais, as pessoas com Vênus em Escorpião preferem músicas mais profundas e misteriosas. Elas podem se interessar por estilos diferentes e músicas underground, até mesmo em outros idiomas.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: MY UNIVERSE

🎵 You, you are my universe and I just want to put you first…🎵

My Universe, live on @NBCTheVoice. Thank you @BTS_twt for beaming in via Holoband ©⚡️💜 pic.twitter.com/993eY8dO17 — Coldplay (@coldplay) December 15, 2021

Vênus em Sagitário ♐

Pessoas com Vênus em Sagitário têm uma atitude alegre e otimista em relação à vida, e isso se reflete em seu estilo musical. Eles são conhecidos por curtir diversos estilos de música, desde as mais clássicas até as mais pop. O importante é que a música seja divertida e animada.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: ADVENTURE OF A LIFETIME

🎵 Everything you want\’s a dream away and we are legends every day…🎵

Vênus em Capricórnio ♑

As pessoas com Vênus em Capricórnio são sérias, tradicionais e conservadoras, e isso se reflete em sua preferência musical. Elas preferem os clássicos do rock \’n roll e raramente aderem a modismos. Gostam de criar suas próprias playlists e escolher as músicas que realmente gostam.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: CLOCKS

🎵 You are and nothing else compares…🎵

Vênus em Aquário ♒

As pessoas com Vênus em Aquário são amistosas, originais e sempre à frente de seu tempo, e isso se reflete em seu estilo musical. Gostam de estar por dentro das últimas novidades musicais e preferem escolher músicas fora do circuito tradicional.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: PARADISE

🎵 When she was just a girl she expected the world…🎵

To celebrate the release of the Butterfly Package (out now worldwide at https://t.co/SpIcEmKhWn) here's Paradise from the Live in São Paulo concert film. Watch the full song at https://t.co/Onp0tAhHhT A #theButterflyPackage pic.twitter.com/Ygmueuyr2W — Coldplay (@coldplay) December 7, 2018

Vênus em Peixes ♐

As pessoas com Vênus em Peixes são profundas e emocionais, e isso se reflete em seu estilo musical meloso. Eles gostam de música que reflita seus sentimentos interiores, o que pode incluir músicas tristes ou românticas.

A música do Coldplay mais combina com o seu signo é: SOMETHING JUST LIKE THIS

🎵 Some superhero, some fairytale bliss…🎵

