Lua Nova em Áries 2023: prepare-se para um reset cósmico

A Lua Nova em Áries 2023 é uma das mais importantes de todo o ciclo astrológico, pois pode ser considerada o começo do começo! Trata-se de um fenômeno que ocorre junto ao primeiro signo do zodíaco, Áries, o signo do fogo cardinal.

Portanto, é um momento voltado para as atitudes que colocam a roda zodiacal para girar, abrindo um novo capítulo na narrativa celeste. Portanto, prepare-se para um reset cósmico!

Além disso, essa Lua Nova será ainda mais especial, pois será seguida de uma segunda Lua Nova também no signo de Áries. Este é um fenômeno raro, que acontece em média a cada 32 ou 33 meses!

O que fizermos (ou deixarmos de fazer) agora irá repercutir fortemente nas portas que serão abertas nas nossas vidas. E se conseguiremos de fato abri-las e adentrá-las, ou se ficaremos apenas encarando e desejando conseguir atravessá-las.

Como essa lunação acontece apenas um dia depois do ingresso do Sol em Áries, momento em que celebramos o Ano Novo Astrológico (veja as previsões aqui!), estamos em um período ainda mais cheio de simbolismos e oportunidades de mudanças.

A Lua Nova em Áries 2023 começa às 14h23min (horário de Brasília) desta terça-feira, 21 de março, mas lança efeitos pelo período de um mês. Por isso, as previsões que você vai ver a seguir valem até 20 de abril, quando começa a outra Lua Nova em Áries — o que é algo bem raro de acontecer, duas Luas Novas seguidas no mesmo signo!

Como a próxima Lua Nova repete o foco ariano, podemos perceber efeitos até mais duradouros. Confira aqui o Calendário Lunar 2023 completo.

Entenda a Lua Nova em Áries

O Signo de Áries fala sobre independência, atitude, coragem, lutar por seus interesses, autoexpressão, iniciativa, pioneirismo e seguir seus instintos.

Áries é representado pelo carneiro. Este animal, quando tem um objetivo, vai usar de seus longos chifres para tirar os obstáculos do seu caminho, doa a quem doer, inclusive a si mesmo.

Logo, o perigo desta temporada é justamente isso: a gente agir sem pensar e tentar colher os frutos antes de eles estarem maduros. Ou ainda tomar atitudes impulsivas que podem até acabar nos prejudicando depois.

Confira a seguir as previsões para a primeira Lua Nova em Áries de 2023. Mas lembre-se que a nossa vida pessoal está inserida no mapa coletivo. Assim, é importante você entender as tendências gerais e, no final, ler previsões para a Lua Nova na sua vida.

Hora de despertar para o seu propósito de vida!

Essa Lua Nova em Áries vai destacar dentro de todo o sistema de signos uma lunação de Casa 10, que versa sobre o nosso propósito de vida.

Muitas pessoas acham que propósito de vida diz respeito à escolha de uma carreira, mas na verdade é algo muito mais profundo. É sobre viver uma vida que nos traga realização.

Isso para algumas pessoas pode sim significar ter um trabalho que elas amam, mas para outras pode significar viver uma rotina que lhes permita focar na família, ou no desenvolvimento pessoal, etc.

A grande pergunta que fica marcada aqui é: você sabe de verdade o que te traz realização?

Pontos fortes da Lua Nova em Áries 2023

Lunação de Casa 10 em encontro com Mercúrio e Júpiter: além do que já apontamos sobre a descoberta do propósito de vida, também teremos Júpiter e Mercúrio em Áries. A presença de Mercúrio neste signo indica que poderemos construir pontes e estabelecer trocas sociais que favoreçam nosso sentimento de sucesso, mas a presença de Júpiter é ainda mais especial! Planeta da sorte e expansão, a companhia de Júpiter ao Sol e à Lua nesta lunação pode indicar que poderemos contar com uma ajuda ou generosidade extra nos nossos dias, conseguindo agir com mais otimismo e fé. Ascendente em Câncer: este pode ser um ciclo favorável para cuidarmos da nossa saúde emocional, entrar em contato com nossa intuição, nutrição e ancestralidade. Invista em formas de superar crenças limitantes familiares, mas também crenças ligadas ao medo do abandono e a não se sentir uma pessoa merecedora de carinho e cuidado. Tenha foco na terapia e em alinhar seu propósito de vida sem deixar de perceber suas vulnerabilidades e como ser uma pessoa mais feliz e nutrida no seu processo de crescimento. Não é apenas sobre fazer, é sobre como você vai se sentir no processo!

Desafios desta Lua Nova

Marte em Gêmeos na Casa 12 da lunação: Marte é o dispositor, ou seja, o planeta representante da Lua e do Sol em Áries nesta lunação. Se nossas atitudes serão importantes, é Marte que nos mostra como vamos agir. O fato de Marte estar em Gêmeos significa que nossa comunicação e o quanto nos dedicamos a aprender vai fazer bastante diferença. Mas a presença desse planeta na Casa 12 pode indicar que justamente nossas atitudes ou comunicação podem estar a serviço da autossabotagem. Ou que poderemos enfrentar certos medos ou traumas, e que alguns esforços podem nos exigir sacrifícios. O segredo para lidar com isso? Não ignore conversas difíceis, mas tente ter o máximo de empatia e calma nas trocas. Na Astrologia de previsões coletivas, a Casa 12 se refere ao que a sociedade não deseja ou não consegue ver, pessoas mais necessitadas, golpes, etc. Lua e Sol em tensão e Ascendente em oposição a Plutão em Capricórnio: como Plutão é um planeta que indica crises, transformações, processos catárticos, profundos e disputas de poder, podemos ter a sensação de ter entrado em uma montanha-russa. Apesar de que distantes nos graus, o desencontro entre Áries e Capricórnio pode ser notado na queda de braço entre a impulsividade e a necessidade de cumprir com obrigações e cobranças. A oposição com Câncer pode marcar uma certa fragilidade emocional diante de todas as obrigações. Alguns ciclos podem ser encerrados e disputas de poder podem acontecer. Será necessário bastante diálogo e autocontrole.

Como a Lua Nova em Áries se manifesta na sua vida?

A Lua estará passando por uma área importante da sua vida e poderá acionar temáticas importantes durante esta lunação. Para ver como a Lua Nova em Áries 2023 vai se manifestar na sua vida, é só seguir este passo a passo:

Abra aqui o seu Horóscopo Personare grátis — essa ferramenta analisa o céu do dia a partir do seu Mapa. Ou seja, traz previsões personalizadas para você! Procure nos seus trânsitos por qual casa a Lua está no seu céu hoje — que é diferente para cada pessoa. Veja que no exemplo da imagem abaixo, a pessoa está com a Lua na Casa 7. Logo, são os temas desta casa que estarão destacados.

Então, agora que você já sabe por qual casa astrológica do seu Mapa a primeira lunação ariana acontecerá, leia as dicas para seu mês lunar que começa com a Lua Nova em Áries 2023:

Lua Nova em trânsito na Casa 1

Provavelmente, você gosta de parecer ser uma pessoa assertiva, corajosa e independente. Aproveite este período para focar na imagem que você exterioriza. Pense em como defender seus interesses, mas sem fazer isso de uma forma agressiva ou que assuste as pessoas à sua volta. Cuidado para que a preocupação com sua imagem não vire um excesso de autocentramento ou egoísmo. Cuide da sua saúde e do seu corpo! Meditação, yoga ou pilates podem te ajudar a desacelerar. Além disso, esportes como a corrida podem te ajudar a gastar energia extra e te acalmar. É um ótimo momento para começar a se cuidar mais e fazer coisas para o seu desenvolvimento pessoal e para sua saúde física e emocional.

Casa 2 em destaque na Lua Nova

Com o foco na vida financeira, chegou a hora de tentar aumentar seus lucros ou organizar melhor os seus gastos. Ou ainda discutir um possível plano de carreira no seu trabalho ou tentar um aumento. Reveja se não existem cursos de gestão financeira ou investimentos que você possa fazer. Porém, como o signo de Áries pode gastar por impulsividade ou receber em picos, pense em como distribuir sua renda de uma maneira mais estável ao longo do ano. Da mesma forma, repense sua relação com cartão de crédito ou gastos similares. Como Áries se alinha bem com o empreendedorismo, pioneirismo e independência, pense em incluir isso na forma como você ganha dinheiro, e foque também na competitividade do mercado.

Casa 3 recebe a Lua Nova em Áries

Como a Casa 3 fala tanto de comunicação quanto dos nossos pensamentos, é bom rever como transmitir mais coragem, assertividade e firmeza na sua forma de se expressar. No entanto, importante refletir se isso não pode parecer para as pessoas que você está ordenando, brigando ou falando sem paciência. Talvez seja melhor você focar no desenvolvimento da gentileza! Esse pode ser um bom mês para ler mais livros, aprender, focar na sua saúde mental e buscar meios de pensar de uma maneira mais calma e menos ansiosa. Há um foco para começar ou concluir cursos, e também fazer viagens dentro do país. Principalmente se envolver assuntos e lugares que têm a ver com sua independência e coragem.

Lua Nova em trânsito na sua Casa 4

Você pode sentir uma grande necessidade de rever assuntos relacionados à sua família, trazendo mais coragem para assumir quem você é, e independência. Mas saiba ouvir, ponderar, dialogar e ter calma sempre que necessário. No seu lar, você pode precisar fazer alguma reforma ou renovar algum cantinho. Traga elementos que te tragam fluidez e praticidade. Entretanto, tome cuidado para não fazer gastos com impulsividade e com o excesso de agitação em casa.

Lua Nova passando pela Casa 5

Se você tiver algum projeto no papel, chegou o momento de usar sua coragem, autenticidade, independência e pioneirismo para fazer com que ele se concretize. Com Áries na Casa 5, você pode acabar sua hora de descanso e lazer fazendo atividades que podem acabar te cansando ainda mais. Experimente de vez em quando repousar seu corpo e mente. Busque apostar na sua identidade visual, mas cuidado para não colocar em risco sua autoestima nisso ou com um excesso de autoafirmação Este pode ser um período de maior criatividade e, se você tiver filhos, eles podem exigir mais da sua atenção. Paixões e prazer também entram em destaque: cuidado com a impulsividade.

Lunação acontece na Casa 6

O trabalho, a rotina, saúde e alimentação se destacam neste mês. Portanto, faça check-ups e tente melhorar seu desempenho nesses assuntos. Cuidado com a dificuldade de se organizar, a pressa e a ansiedade no dia a dia. Tente ter uma rotina mais calma e organizada. Entenda que talvez não será possível fazer tudo que você se propõe, ou no ritmo e velocidade que você gostaria. E lembre-se de que nem todo mundo à sua volta tem a mesma agilidade que você. Se você tiver um trabalho estressante, tente colocar elementos durante o dia ou no final dele que possam te ajudar a desconectar de verdade.

Casa 7 em destaque na lunação ariana

Dê mais atenção para suas relações e parcerias. Isso porque pode ser um bom momento para oficializá-las, alinhar expectativas ou passar mais tempo com elas. As parcerias de trabalho podem trazer benefícios. Portanto, busque pessoas corajosas, pioneiras, independentes, em acordos que permitam que cada um aja no seu próprio ritmo. Se você estiver em uma relação amorosa, saiba como trazer mais independência para ela. Mas cuidado para não ser impaciente com quem você ama e atenção para o risco de brigas.

Casa 8 recebendo a Lua Nova

Com algumas sombras aparecendo, pode ser um período bom para terapia e análise. Isso pode ser especialmente útil para trabalhar o sentimento de merecimento, ou até o sentimento de solidão e excesso de independência ao lidar com suas dores. Alguns encerramentos podem acontecer, então cuidado para não fazê-los apenas porque perdeu a paciência, ou por ansiedade. Se você mora com outras pessoas ou estiver em uma relação, reveja a divisão de contas em casa. Mas cuidado para não confundir e achar que uma pessoa não pode ajudar a(s) outra(s).

Lua Nova em trânsito pela Casa 9

Chegou o momento do ano que favorece fazer ou planejar uma viagem para fora do país. Se for do seu interesse, reveja o que você precisa para fazer isso, porque podem surgir oportunidades espontâneas. É um momento importante para quem deseja começar ou concluir algum curso. Cursos que te oferecerem motivação, independência e te ajudam a desenvolver sua coragem serão transformadores. Conecte-se à espiritualidade, oráculos ou fontes de sabedoria que possam te trazer mais dinamismo e autoconfiança.

Casa 10 em destaque nesta Lua Nova

Nesta temporada, há um brilho especial para seu propósito e carreira. Aproveite para tentar se destacar com uma performance mais focada em pioneirismo, com competitividade e audácia. É bom para empreender ou trabalhar com mais independência. Foque nos seus projetos, faça reciclagens sobre seu conhecimento, construa pontes que possam render boas indicações no futuro. Este período pode ser de muito trabalho, então por que não fazer jogadas que te exigem mais coragem? Pode ser bom ter um plano B, mas este é um momento em que arriscar um pouco mais pode trazer bons resultados. Faça um teste vocacional ou mapa astral vocacional. O Mapa Profissional gratuito do Personare te dá ótimos direcionamentos!

Lua passando pela Casa 11

Suas amizades e os grupos de que você participa ficam mais ativos. É um momento de trocas, motivação e socialização, mas cuidado com eventuais conflitos e embates. Ser uma pessoa independente pode ser importante para você, mas suas amizades podem sentir um distanciamento, ou vice-versa. Conecte-se mais ao coletivo e tenha mais responsabilidade social e política. Entretanto, cuidado para não achar que sua participação precisa ser feita somente do jeito que você acha que é certo, olhe mais para o outro. Se você puder oferecer algo para a sociedade fazendo trabalhos voluntários ou de impacto, pode ser bem recompensador.

Lua Nova na Casa 12

Como essa é a casa do isolamento, passe mais tempo consigo. Quem sabe você não pode até fazer uma viagem solo? Mas cuidado para não se afastar das pessoas e se bloquear. Tenha mais responsabilidade com seu processo de cura, principalmente em relação a fatores emocionais. Foque em padrões inconscientes que podem estar fazendo você viver um certo caos interno ou ter medo de olhar para suas dores. Se a ansiedade for um desafio para você, tente ter mais comprometimento em incluir hábitos na sua vida que te ajudem a lidar com isso. Busque terapias energéticas (conheça algumas aqui) e que te ajudem a vencer medos e autossabotagem. Foque no seu eu interior.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com