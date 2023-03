Quais são os sonhos mais pesquisados em 2023

Você provavelmente já pesquisou na internet algum sonho estranho ou que te intrigou, como cobra, fezes e morte. Esse é um hábito super comum. Neste artigo, a gente te conta o significado dos 10 sonhos mais pesquisados em 2023.

Antes, é importante entender que a interpretação dos sonhos é algo super individual e particular, afinal, eles são mensagens do nosso inconsciente – por isso, não existe um único significado para cada sonho que sirva para todas as pessoas.

“Os sonhos falam de nós, daquilo que não percebemos conscientemente em nossa própria personalidade. Por isso, os sonhos devem ser tratados com certa reverência. Eles falam de dentro de nós, para nós. Eles são íntimos. São nossos”, explica a psicóloga Thaís Khoury .

Segundo o especialista Yub Miranda , sem contextualizar o sonho com as dúvidas, angústias, desejos e situações que você está passando, ele perde a sua utilidade.

A seguir, a gente te conta quais são os sonhos mais pesquisados no Brasil e indica onde você pode entender melhor o significado de cada sonho na sua vida, ou seja, fazendo as perguntas certas.

Sonhos mais pesquisados

A seguir, veja algumas explicações de Thaís e Yub para os sonhos mais buscados no Google.

1. Serpente e cobra

Ter um sonho com serpente ou cobra pode ser assustador, mas não significa algo necessariamente ruim. Podem ter a ver, sim, com instinto mais violento ou estagnação, mas também com transformações – tudo depende do contexto. Veja mais aqui sobre os significados de sonhar com cobra .

2. Morte

Esse é outro sonho que pode ser aterrorizador, mas tudo depende de como você lida com a morte e também da sua relação com a pessoa que morre no seu sonho. A morte pode ter significado simbólico – fim de projetos ou relações – ou literal, vai depender novamente do contexto. Entenda mais aqui sobre sonhar com morte .

3. Pessoa

Sonhar com pessoas conhecidas ou não é algo que acontece em quase todos os sonhos. É interessante refletir sobre o seu relacionamento, na vida real, com quem aparece no seu sonho e qual situação da sua vida se assemelha ao que a pessoa está vivendo. Sonhar com ex, com pessoas famosas, com gente morta, tudo isso pode ter significados importantes – veja mais aqui sobre pessoas em sonhos.

4. Dente

Este é outro tipo de sonho que pode ter muitos significados, por conta do amplo simbolismo dos dentes. O sonho pode ter a ver com agressividade, sorriso, mastigação, estética, entre outros sentidos. As perguntas que fazemos para o sonho é que vai dar sentido a sonhar com dente – saiba mais aqui.

5. Marido

Novamente, é importante, primeiro, se perguntar o que o marido, como qualquer outra pessoa que aparece no sonho, representa para você. Em segundo, é preciso avaliar o contexto do sonho – se o sonho envolve traição, sexo, etc.

6. Rato

Em geral, o rato é um símbolo de inteligência e oportunismo, mas também pode indicar sentimentos de medo, repulsa ou sujeira. Em geral, é um alerta para avaliar a sua vida e fazer ajustes necessários. Entenda mais aqui sobre sonhar com rato.

7. Piolho

Sonhar com piolho pode significar que a pessoa se sente limitada em sua vida, talvez com complexo de inferioridade. O piolho também é um parasita, então o sonho pode indicar que a pessoa está sendo sugada por outras pessoas ou por hábitos que a deixam sem vitalidade. Há vários contextos em que o sonho com piolho pode ocorrer – veja aqui.

8. Peixe

Em geral, o peixe é um símbolo de riqueza, abundância e prosperidade, podendo indicar que a pessoa terá sorte nos negócios e nas finanças. Por outro lado, se o peixe estiver morto ou em água suja, o sonho pode indicar problemas financeiros ou emocionais. Há também outros significados possíveis dependendo da sua fase de vida – entenda aqui sonhar com peixe.

9. Aranha

Outro animal que assusta muita gente, a aranha, nos sonhos, pode ter significados bem diferentes, inclusive positivos, porque é um símbolo de criatividade e habilidade para tecer conexões. No entanto, também pode indicar que a pessoa está se sentindo vulnerável ou com medo. Saiba tudo sobre sonhar com aranha.

10. Fezes

Em geral, as fezes são um símbolo de algo que é considerado sujo, repugnante ou indesejado. Por isso, sonhar com fezes pode indicar que a pessoa está lidando com emoções ou situações negativas, que precisam ser eliminadas. Mas há outros significados possíveis relacionados à simbologia das fezes, veja aqui.

Personare

time@personare.com.br