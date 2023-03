Ano Novo Astrológico marca as previsões de 19 a 25 de março de 2023

As previsões de 19 a 25 de março já chegam trazendo um evento importantíssimo para a nossa semana: a chegada do Ano Novo Astrológico 2023! Apesar de alguns trânsitos se repetirem, temos novidades.

Essa definitivamente não será uma semana comum! Há grandes chances de reviravoltas diante de um Céu com acontecimentos importantes, como o já mencionado Ano Novo Astrológico.

Para quem estava sentindo a vida estagnada, talvez essa seja a chance de operar as mudanças necessárias. Aliás, você pode conferir aqui todos os trânsitos de 2023 no Calendário Astrológico .

Vamos ao nosso resumo das previsões:

Já na segunda-feira, o Sol ingressa em Áries e entramos no Ano Novo Astrológico, uma data importantíssima para a Astrologia; Até a quarta-feira, Sol e Netuno em Peixes estão juntos e fazem quadratura com Marte, trazendo desafios da semana anterior, de certa confusão; Vênus faz sextil com Saturno e reforça o lado racional nas relações, algo favorável para o amor; Sol e Mercúrio em sextil com Plutão inspiram força; No domingo, Mercúrio entra em Áries, impulsionando nosso lado mais direto no pensamento e na comunicação; No sábado, Marte entra em Câncer e seremos guiados pela emoção até meados de maio; Já terça-feira é dia de Lua Nova em Áries, momento para começar um ciclo diferente.

Diante de um Céu com tantas mudanças, não deixe de conferir o seu Horóscopo Personalizado para entender melhor seus trânsitos pessoais e aproveitar as oportunidades segundo o seu Mapa Astral.

Sol e Netuno em Peixes: ainda estamos na semana passada?

Até quarta-feira, temos nas previsões semanais de 19 a 25 de março um aspecto que vivenciamos na semana passada: Sol e Netuno em quadratura com Marte.

Ainda viveremos uma certa agitação, impulsividade, correria, confusão e caos. Como é muito comum ao ter Netuno em destaque, não se espante se sentir um esgotamento e vontade de deixar determinados assuntos de lado.

Além disso, até segunda (20), Vênus em sextil com Saturno nos ajuda a encontrar vias mais maduras de negociação. Isso pode ser benéfico para uma mente que está inquieta, com irritabilidade e com cansaço acumulado da semana anterior.

É muito comum, na conjunção do Sol com Netuno, sentir um certo desânimo e apatia diante de acontecimentos inesperados. Já o Sol com Marte pede luta e atitude, exatamente o oposto.

Começamos esta semana como se ainda estivéssemos na semana anterior, com sentimentos reverberando e sentindo um certo peso. Mas é só manter a calma, pois teremos coisas novas chegando.

Mercúrio em Áries: atitudes mudam

Temos duas mudanças importantes essa semana com as previsões de 19 a 25 de março. No domingo, Mercúrio sai de Peixes, onde é mais maleável e relativo, e entra em Áries, onde fica até os primeiros dias de abril.

Aqui, temos tendência a ficarmos mais assertivos nos pensamentos e na comunicação. Mercúrio é o planeta que rege a mente, relacionado também ao dia a dia. Quando ele entra em Áries, a nossa vontade é de agir mais.

Como estamos vindo de um período enrolado, da energia de Marte quadrado com Netuno, Mercúrio em Áries chega e pelo menos faz a gente tentar algo novo, dentro das nossas possibilidades. Na comunicação, ele pode dar um tom um pouco mais direto e deixar a mente mais decidida.

Marte entra em Áries: a ação pela emoção

Outra mudança importante que vai acontecer a partir de sábado diz respeito a Marte, que vai trocar de signo e entra em Câncer. Ele estava em Gêmeos há 7 meses, gerando uma tendência à agitação e a fazer várias coisas simultaneamente. Sentiu isto?

Agora, com Marte em Câncer, viveremos um momento mais emocional, com o coração envolvido nas nossas ações. Não teremos tanto a agilidade de Marte em Gêmeos, mas pode ser que tenhamos iniciativa em questões importantes na vida pessoal, familiar, assuntos domésticos, imóveis e questões internas, temas cancerianos.

Outra tendência também desse aspecto é ficarmos um pouquinho mais dependentes das pessoas. Embora o trânsito tenha pontos fortes, como a coragem motivada por algum sentimento, há também desafios. É como se nossas ações ficassem mais vinculadas ao lado emocional, nosso e dos outros.

Após 250 anos, Plutão ingressa em Aquário

Um dos grandes acontecimentos que marca esta semana chega na quinta-feira: após cerca de 250 anos, Plutão ingressa em Aquário pela primeira vez.

Porém, atenção: esse trânsito vai durar apenas 3 meses. É como se ele nos proporcionasse uma espécie de “amostra grátis do ingresso que vai acontecer, de fato, em 2024. Esta próxima passagem vai durar 20 anos pelo signo de Aquário.

Para quem é leigo em Astrologia, a semana pode parecer comum, mas quem é astrólogo(a) sabe que é uma semana como poucas.

Talvez você se questione qual será a importância desta mudança. Veja, esse é um trânsito coletivo que poderá mexer muito com a parte de tecnologia e trazer grandes transformações, revoluções e mudanças de comportamentos em relação aos últimos 20 anos.

Só para ter uma ideia, da última vez que Plutão esteve em Aquário, entre 1978 e 1798, estavam acontecendo o Iluminismo, Revolução Francesa, Constituição Americana e Revolução Industrial. Ou seja, foi uma época de mudanças sem precedentes. Então, estamos diante de um ingresso importantíssimo!

Pode ser que a gente não perceba nada de muito relevante em nossa vida e nos aspectos pessoais, embora possa haver alguma notícia no coletivo que já seja precursora do que esse posicionamento vai significar. Por isso, a dica é ficar atento às notícias.

Sol ingressa em Áries, começa o Ano Novo Astrológico

O segundo acontecimento importante é o Ano Novo astrológico, com o ingresso do Sol em Áries, que acontece na segunda-feira. Para contribuir ainda mais com o clima de renovação, temos na terça-feira, dia 21, a entrada da Lua Nova em Áries, outro marco inaugural no ano.

Todo esse Céu desta semana estará presente durante o período de um mês, com um lado fácil e outro mais complicado. Neste mapa, Marte vai estar ainda em quadratura, podendo gerar ações um pouco atrapalhadas.

Um dos riscos de Marte com Netuno, trânsito que já vivenciamos em novembro do ano passado, é mirar em alvos que não são produtivos. Por isso, é necessário ter bastante foco.

Por exemplo, há o risco da pessoa começar animada, dizendo que vai fazer uma pós-graduação e, daqui a 6 meses, já estar desmotivada. Sendo assim, a dica é olhar e refletir sobre as nossas ações para não perder energia e/ou foco.

Outro lado bem positivo será o trânsito Vênus com Saturno, com bons acordos e parcerias frutíferas.

Se você quer saber mais detalhes sobre o Ano Novo Astrológico, não perca a live no dia 20/03, às 20h, comigo e com a astróloga Naiara Tomayno. Aliás, vamos ter uma programação especial neste dia no Personare!

Nada de esperar que só o Universo te traga algo

Embora o céu nos presenteie com um ciclo de recomeços, tanto pela Lua Nova quanto pelo Ano Novo Astrológico, vale lembrar que muitas vezes ficamos esperando que o Universo nos dê alguma coisa de graça.

Pode ser uma oportunidade, uma chance, mas a principal dica para aproveitar toda essa energia é você correr atrás. Se você acha que a sua vida não está boa em algum âmbito, seja no lado financeiro, afetivo, nas amizades… Áries, que é o signo que vai estar em super destaque, te traz o questionamento:

Mas e o que você está fazendo para mudar?

Não se engane, porque Áries vai cobrar a sua parte na ação! É necessário merecer. Essa é a grande reflexão e a dica principal desta semana.

E aí, gostou das previsões astrológicas da semana? Vamos juntos viver o novo?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com