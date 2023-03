Destaque para causas feministas estava nas previsões para o BBB 23

Lá no dia 13 de janeiro, antes mesmo de começar o BBB 23, a astróloga do Personare Nai Tomayno avisou que esta edição seria provavelmente marcada por tretas e DRs, mas também por causas feministas e sociais.

Nas previsões astrológicas para o BBB 23 (relembre aqui), a astróloga indicou que o programa começou e vai terminar com Mercúrio Retrógrado, por isso tantas discussões e brigas nesta edição.

Agora, a recente expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato, investigados por importunação sexual dentro da casa, confirma o destaque para causas femininas e lutas de minorias previstas por Nai Tomayno.

Causas feministas nas previsões para o BBB 23

Segundo a astróloga, no mapa astral da abertura do BBB 23 tem Lua estava em Escorpião e tensa com Vênus em Aquário. Isso evidencia o tom de causas sociais, questões políticas, posicionamento de ideias e luta pelas minorias, como o feminismo.

Além disso, a quadratura (aspecto tenso) entre o planeta dos sentimentos (Lua) e o planeta do amor e prazer (Vênus) já apontava que romances poderiam ser marcados por excessos, inclusive abusos.

Especificamente sobre mulheres, na final, teremos Vênus em sextil com Quíron e Lilith, Lua em Câncer em sextil ao Sol e trígono a Saturno, indicando um protagonismo feminino.

Porém, a Lua próxima a Marte também no final do BBB 23, planeta das guerras e lutas, é que chamava a atenção para a possibilidade de alguma mulher se magoar ou ajudar a curar feridas da sociedade com o resultado do programa.

Quanto à expulsão, ela reforça que Vênus, antes de entrar em Touro, estava em Áries e fez uma quadratura com Plutão, indicando a necessidade de corte e/ou uso do poder para resolver violências — o que ficou caracterizado na eliminação pela direção do BBB dos dois participantes.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

Mais previsões até a final

Veja outros spoilers das previsões do BBB 23:

Vênus estará em Gêmeos na final do programa, prevista para o dia 25 de abril. Isso indica grandes chances de termos pessoas do meio artístico ou de grande popularidade entre os finalistas. O mapa astral da abertura do BBB 23 aponta que o grande vencedor tende a ser alguém que defende seus pensamentos e luta por questões de raça, gênero, classe ou sexualidade. Mercúrio Retrógrado no dia da grande final no signo de Touro indica a possibilidade de dois extremos envolvendo grana. Pode vencer uma pessoa que já tem uma renda e isso ser alvo de críticas, ou ganhar a pessoa que de fato mais precisa do dinheiro.

