Temporada de Áries 2023: como o signo pode te direcionar a novas conquistas

Às 18h24min do dia 20 de março de 2023, o Sol chega ao Signo de Áries. Assim, independentemente de qual seja o seu signo solar, na Temporada de Áries 2023 você será convidado ao despertar de um novo ciclo, uma nova jornada em direção ao seu próprio desenvolvimento.

Você fez o “dever de casa” na temporada de Peixes, se dispondo a mergulhar fundo em questões inconscientes e relacionadas ao passado? Então agora é hora de voltar ao presente e encarar a vida de frente. Afinal, figurinha repetida não completa álbum, não é mesmo?

O que significa Sol em Áries

Quando o Sol entra no Signo de Áries, marca-se o início do Ano Novo Astrológico 2023 (saiba tudo sobre aqui!) e o equinócio da primavera no Hemisfério Norte (e do outono no Hemisfério Sul).

Essa passagem simboliza o início de um novo ciclo e o renascimento da energia vital. Não é à toa que também celebramos a Páscoa durante esta época do ano.

Nesse período, as características associadas a Áries, como coragem, assertividade e iniciativa, tendem a ser mais presentes e influentes em nossa vida. Por isso, aproveite o momento para questionar limitações, enfrentar desafios e buscar novas possibilidades.

Se sua vida fosse uma série de TV, você estaria lançando uma nova temporada agora. Então, é hora de perguntar a si mesmo:

O que eu quero viver neste capítulo da minha vida?

A passagem do Sol por Áries pode ser vista como a oportunidade de nos conectarmos com nosso potencial interior. Isso porque estamos mais abertos à mudança.

Se o seu signo solar é Áries, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar. É por meio dela que você pode ter maior consciência sobre o ponto de partida para novas conquistas neste novo ciclo. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

Mas, mesmo que você não seja um ariano nato, verá neste artigo em que áreas este signo desempenha um papel importante na sua identidade, ainda que de forma inconsciente. Quando não abraçamos essa parte da personalidade, nos sentimos ansiosos e tendemos a nos autossabotar nas situações e nos assuntos relacionados a Áries.

O que esperar da Temporada de Áries 2023

Uma vez que nada ou ninguém pode determinar o nosso destino (afinal, temos o livre-arbítrio), a temporada ariana nos convida a olhar para o futuro com coragem. Portanto, é hora de pensar no passo que podemos dar agora, neste momento presente.

Áries manda avisar que somos capazes de agir por conta própria, sem esperar ou depender de ninguém.

Quantas vezes você já ouviu ou falou as seguintes frases:

“Você nunca vai saber enquanto não experimentar!” “Prefiro me arrepender de ter feito do que de não ter nem tentado.”

Era o seu lado Áries falando com você.

O que ele estava querendo é que você usasse a sua parte independente, pioneira e corajosa para lutar pelo que deseja, sem pensar muito nos obstáculos que poderia encontrar no caminho.

Por exemplo, se formos pensar em todos os perrengues de fazer uma viagem antes de viajar, a gente nem sairia de casa, não é mesmo?

É por isso que Áries tem a fama (um tanto justificada, é bem verdade) de ser impulsivo. Aqui, os instintos é que abrem caminho, deixando que o aprendizado aconteça durante a experiência.

Os desafios que Áries traz

Dessa forma, o desafio deste signo, e consequentemente da Temporada de Áries 2023, não é tanto se preocupar com os resultados, e sim, em tomar a iniciativa e agir.

Claro que essa não é uma tarefa fácil para todo mundo. Mudanças podem ser muito desafiadoras (ou até ameaçadoras) para pessoas que têm a segurança como um dos seus principais valores.

A questão (e o grande segredo do momento!) é saber que esta energia pode te libertar ou fazer você perceber do que mais é capaz de conquistar daqui pra frente.

Digo isso porque é preciso saber usar essa energia de uma maneira inteligente e estratégica. Do contrário, a vida vira “carrinho bate-bate” — é a gente rodando no mesmo lugar e se debatendo contra o que está em volta.

Quem eu sou?

Esta é uma boa pergunta para você se fazer durante esta temporada. Se Áries está te chamando para entrar no jogo, é essencial saber o que você tem a oferecer, e isso só acontece quando a gente conhece a si mesmo.

No entanto, é preciso ter atenção, porque quem brinca com fogo pode sair queimado. No caso de Áries, há a tendência de defendermos tanto nossas ideias, opiniões e posições que nos tornamos mais agressivos, acreditando que tudo e todos estão querendo “invadir o nosso espaço”.

A passionalidade do signo também faz com que a gente se apaixone e se desencante por projetos e pessoas com muita facilidade. Por isso, tenha cuidado redobrado para não tomar atitudes precipitadas — das quais você pode se arrepender depois.

A seguir, veremos como a Temporada de Áries 2023, que vai até 20 de abril de 2023, pode refletir na sua vida, considerando o seu signo, além de dicas sobre como todos nós podemos aproveitar este período.

À medida que você descobre mais sobre si mesmo(a), sua capacidade e autonomia e enfrenta isso tudo com coragem, será capaz de dar mais um passo no seu processo de individuação. Consequentemente, perceberá qual é o seu valor — mas, sobre isso, nós falamos no mês que vem!

Como aproveitar a Temporada de Áries 2023

O glifo que simboliza o signo de Áries pode ser visto tanto como a fonte da vida (de onde jorram as energias vitais) como os chifres de um carneiro, animal conhecido por sua força e capacidade de abrir caminho em meio a obstáculos. No melhor estilo se jogar de cabeça, sabe?

Sendo assim, preste atenção aos seguintes pontos para aproveitar o melhor desta temporada:

Encontre sua força interior. Assim como o carneiro utiliza sua força e determinação para superar obstáculos, busque em si mesmo(a) o que faz você levantar da cama e lutar pelo que deseja. Trace objetivos e metas. Seja na vida pessoal ou profissional, estabeleça objetivos claros e realistas que estejam alinhados com seus valores e interesses no momento. A energia de Áries é propícia para começar novos projetos e assumir riscos calculados. Pratique atividades físicas. Nada melhor do que um exercício físico para manter-se em movimento e com motivação, mesmo diante de adversidades e desafios. Busque novos caminhos. A energia de Áries está relacionada ao pioneirismo e à exploração de novas possibilidades. Portanto, use essa energia para abrir novos caminhos em sua vida, experimentar novas abordagens e buscar oportunidades de aprendizado e crescimento. Pratique a resiliência. Esta é uma característica importante para enfrentar as adversidades da vida e continuar avançando. Se inspire na energia de Áries para desenvolver essa capacidade e adaptar-se às mudanças e desafios que surgirem em seu caminho. Cultive a autenticidade. A conexão entre o glifo de Áries e a fonte da vida sugere a importância de ser fiel a si mesmo e de buscar a verdadeira essência de sua personalidade. Dessa forma, se esforce para ser autêntico(a) em suas ações, decisões e relações, e seja fiel aos seus valores e propósitos.

Como o Sol em Áries pode beneficiar cada signo

Mesmo que você não seja do signo de Áries, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare . Lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você! Veja os trânsitos que você tem ativos, como na imagem abaixo. Perceba que, no exemplo, a pessoa está vivendo um trânsito de Sol pela Casa 9. Portanto, é para essa casa que ela vai ler as previsões para a temporada de Áries.

Trânsito de Sol na Casa 1

A passagem do Sol em Áries pela Casa 1, ou casa do Ascendente, pode ser um momento de grande energia e oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Afinal, a Casa 1 está relacionada com a identidade, a aparência e as primeiras impressões. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Reconecte-se com sua identidade. A Temporada de Áries 2023 é um bom momento para refletir sobre quem você é, o que você valoriza e o que diferencia você das outras pessoas. Faça um exercício de autoconhecimento, liste suas qualidades, seus defeitos, seus sonhos e objetivos de vida. Isso pode ajudar você a se reconectar com sua essência e ter mais segurança. Inicie novos projetos. A Casa 1 também é associada a novas experiências e desafios. Portanto, é uma chance para sair da zona de conforto e experimentar algo novo que possa ajudar você a crescer como indivíduo. Boa oportunidade para iniciar uma nova atividade física, se matricular em um curso para desenvolver novas habilidades, ou mesmo fazer uma viagem para expandir seus horizontes. Cuide da sua aparência física. É um bom momento para cuidar da sua aparência e fazer coisas que façam você se sentir bem consigo mesmo. Isso pode incluir um novo corte de cabelo, experimentar um novo estilo de roupa ou se dedicar mais aos cuidados pessoais, como uma rotina de skincare ou exercícios físicos.

Trânsito do Sol na Casa 2

A Casa 2 é a casa dos valores pessoais e recursos materiais. Portanto, a Temporada de Áries 2023 pode ser um momento de foco nas finanças e na construção de segurança e estabilidade. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Reavalie suas finanças. A Casa 2 está relacionada ao dinheiro, posses e segurança financeira. Assim, aproveite a energia de Áries para revisar sua situação financeira, estabelecer metas e fazer ajustes, se necessário. Isso pode envolver a criação de um orçamento, a análise de investimentos ou a busca de novas fontes de renda. Estabeleça prioridades de valor. Reflita sobre o que é realmente prioridade para você e como você pode alinhar suas finanças e recursos com esses valores. Pode ser um bom momento para investir em áreas que contribuam para seu bem-estar, desenvolvimento pessoal ou crescimento profissional. Desenvolva habilidades para aumentar a autoconfiança. A energia de Áries está relacionada à iniciativa e coragem. Dessa forma, o novo ciclo é uma oportunidade para investir em si mesmo e desenvolver habilidades. Isso pode incluir aprimorar habilidades profissionais, aprender sobre finanças pessoais ou explorar novos interesses e talentos que possam gerar renda no futuro.

Trânsito de Sol na Casa 3

A Casa 3 está ligada à comunicação, aprendizado e relacionamento com irmãos e vizinhos. Portanto, a passagem do Sol em Áries por essa casa pode ser um período de atividades mentais intensas e maior interação com o ambiente próximo. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Melhore suas habilidades de comunicação. Aproveite a energia de Áries para desenvolver sua escrita, fala ou expressão criativa. Isso pode envolver a prática de habilidades de oratória, a participação em cursos de escrita ou a aprendizagem de uma nova língua. Busque novos conhecimentos. A energia de Áries é propícia para a ação e a iniciativa. Assim, é um excelente momento para buscar novos conhecimentos e explorar áreas de interesse. Inscreva-se em cursos, participe de workshops, leia livros ou assista a palestras que possam expandir seu horizonte intelectual e estimular seu pensamento. Amplie sua rede de contatos. A Casa 3 também está associada às conexões sociais e à comunicação interpessoal. Consequentemente, é um bom momento para expandir sua rede de contatos e se conectar com pessoas que possam ajudar em seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Participe de eventos sociais, reuniões ou fóruns online que possam ser relevantes para você e esteja aberto(a) a novas amizades e parcerias. Lembre-se de sempre manter uma comunicação clara e autêntica em suas interações. A Temporada de Áries 2023 é um bom momento para acordos comerciais e assinatura de contratos.

Trânsito do Sol pela Casa 4

A Casa 4 está ligada às raízes, família e lar. Dessa forma, a Temporada de Áries 2023 pode ser um período de foco na vida doméstica e nas conexões emocionais. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Cuide do seu lar. A Casa 4 está associada ao ambiente doméstico e à sensação de segurança e conforto. Portanto, aproveite a energia de Áries para fazer reparos, redecorando ou organizando seu lar. Isso pode envolver projetos de melhorias na casa, reorganizar os móveis, ou simplesmente tornar o espaço mais acolhedor e confortável. Fortaleça laços familiares. Use esse período para se aproximar de seus familiares e fortalecer esses laços. Isso pode envolver a realização de reuniões familiares, a criação de tradições ou a resolução de conflitos pendentes. Reflita sobre suas raízes. Este é um momento propício para refletir sobre suas raízes, sua história pessoal e o que lhe proporciona uma sensação de pertencimento. Considere explorar sua genealogia, aprender mais sobre a história de sua família, ou simplesmente revisitar memórias e experiências passadas que moldaram quem você é hoje.

Trânsito de Sol na Casa 5

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior. Portanto, é super indicado para você fazer o seu Mapa Sexual ( faça a versão gratuita aqui! ).

A Temporada de Áries 2023 é o melhor momento do ano para você olhar para o que te torna único(a) e especial. Não importa se ninguém mais acredita — o que quer que seja importante para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz. Busque novas experiências. A Casa 5 está relacionada à criatividade, diversão e paixões. Portanto, uma boa maneira de se livrar de padrões passados e evoluir é experimentar coisas novas, como um novo hobby, um novo esporte ou atividade artística. Dessa forma, você pode estimular sua criatividade e encontrar novas paixões. Pratique a autoexpressão. Uma boa maneira de desenvolver novas habilidades é trabalhar a sua autoestima e se expressar mais livremente. Comprometa-se. A Casa 5 está relacionada ao prazer e à diversão. No entanto, é importante lembrar que a vida também tem responsabilidades e compromissos. Isso pode incluir coisas como reservar tempo para relaxar e se divertir, mas também cumprir suas responsabilidades e compromissos de maneira eficiente e eficaz.

Trânsito de Sol na Casa 6

A Casa 6 está relacionada ao trabalho, rotina e saúde. Logo, a passagem do Sol em Áries por esta casa pode ser um período de maior foco na organização e aprimoramento das áreas relacionadas a esses temas. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Reavalie suas rotinas e hábitos. Aproveite a energia de Áries para reavaliar e ajustar suas rotinas, a fim de torná-las mais eficientes e benéficas para você. Isso pode envolver estabelecer uma programação mais equilibrada, adotar novos hábitos saudáveis ou melhorar a organização do seu dia a dia. Cuide da saúde e bem-estar. Aproveite esse período para prestar atenção ao seu corpo e fazer o que for necessário para melhorar sua saúde. Isso pode incluir a adoção de uma dieta mais nutritiva, a prática regular de exercícios físicos, a realização de check-ups médicos ou a busca por tratamentos e terapias preventivas. Dedique-se ao trabalho e aos deveres. A energia de Áries é dinâmica e empreendedora. Portanto, a Temporada de Áries 2023 é um ótimo momento para se dedicar ao trabalho e cumprir suas responsabilidades. Concentre-se em suas tarefas, estabeleça metas claras e aproveite a motivação extra para aumentar sua produtividade e eficiência no trabalho. Também é uma boa oportunidade para identificar áreas de melhoria no ambiente de trabalho e implementar mudanças que possam beneficiar a equipe.

Trânsito de Sol na Casa 7

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias (sejam elas pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados. Aqui vão algumas dicas práticas para aproveitar esse período, mas já adianto que esse é um ótimo momento para fazer uma Sinastria Amorosa ( veja a versão gratuita aqui! ).

Aprofunde seus relacionamentos. Aproveite a energia de Áries para intensificar suas conexões com os outros e fortalecer seus vínculos. Desde dedicar mais tempo e atenção aos seus entes queridos, a resolver conflitos pendentes ou buscar formas de melhorar a comunicação e a compreensão mútua. Encontre equilíbrio entre o eu e o outro. A energia de Áries é dinâmica e independente. No entanto, a casa 7 nos lembra da importância do equilíbrio entre as nossas necessidades e as dos outros. Aproveite esse período para refletir sobre como você pode equilibrar sua individualidade com a necessidade de apoiar as pessoas ao seu redor. Pratique empatia, busque compromissos ou valorize as contribuições dos outros em sua vida. Trabalhe em parceria. Como a Casa 7 é a casa dos relacionamentos, trabalhar em equipe pode ser uma ótima maneira de aproveitar essa energia. Assim, busque projetos que possam ser realizados em colaboração com outras pessoas. Isso pode ajudar você a desenvolver habilidades de liderança e trabalho em equipe, além de estabelecer conexões valiosas. Explore seus próprios padrões e necessidades. A Casa 7 também está associada ao autoconhecimento. Dessa forma, use esse período para se conectar com suas próprias necessidades e padrões de comportamento. Pergunte-se o que você realmente precisa em seus relacionamentos e como pode trabalhar para atender a essas necessidades de maneira saudável e equilibrada. Isso pode ajudar você a se livrar de padrões antigos e evoluir em direção a relacionamentos mais satisfatórios.

Trânsito do Sol pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, heranças, seguros, impostos, morte e sombra. Logo, a passagem do Sol em Áries pela Casa 8, a casa da transformação, pode ser um período de introspecção e mudanças profundas. Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar esse período:

Encare suas sombras. A Casa 8 está associada aos aspectos ocultos de nossa psique e à necessidade de enfrentar nossos medos e inseguranças. Portanto, aproveite a coragem e a energia de Áries para mergulhar profundamente em si mesmo(a) e encarar seus próprios demônios. Isso pode envolver a busca por terapias, a meditação ou a prática de autoanálise para identificar e superar bloqueios emocionais e padrões negativos. Aprofunde-se na intimidade. A Casa 8 também está relacionada à intimidade emocional e sexual. Assim, aproveite esse período para fortalecer a conexão com seu parceiro em um nível mais profundo, seja através da comunicação aberta e sincera ou da exploração de novas formas de intimidade e expressão emocional. Gerencie recursos compartilhados. A Temporada de Áries 2023 também afeta a gestão de recursos compartilhados, como heranças, investimentos conjuntos e finanças do casal. Portanto, use esse período para revisar e ajustar a maneira como você lida com esses recursos, buscando maior equilíbrio e eficiência. Isso pode envolver a renegociação de acordos financeiros, a busca por aconselhamento profissional ou a tomada de decisões conjuntas sobre investimentos e economias. Ou ainda a sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto que considera tabu. Bom ciclo para se dedicar aos investimentos financeiros, contratar seguro e negociar comissões.

Trânsito de Sol na Casa 9

Durante este período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre Ensino Superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens. Ou seja, todos os assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento.

Aqui estão algumas dicas práticas para aproveitar a Temporada de Áries 2023:

Busque conhecimento e aprendizado. Aproveite a energia de Áries para se aprofundar em novos campos de estudo, participar de cursos, workshops ou palestras e ampliar seus conhecimentos. Isso também pode envolver a leitura de livros e artigos, a participação em discussões e debates ou a busca por mentores e professores. Embarque em uma nova aventura. Aproveite esse período para se dedicar a um novo estudo, conhecer um lugar novo, experimentar uma cultura diferente ou testar um novo estilo de vida. Considere fazer uma viagem, mesmo que seja virtual, ou se matricular em um curso que possa expandir sua perspectiva e conhecimento. Conecte-se com suas crenças e valores. Dedique tempo para refletir sobre suas crenças e valores, considerando se eles ainda estão alinhados com seus objetivos e propósito de vida. Tenha abertura para explorar novas ideias e perspectivas que possam ajudar você a crescer e evoluir. Pratique a honestidade e a ética. Aproveite este período para refletir sobre suas ações e comportamentos, buscando ser mais honesto(a) consigo mesmo(a) e com os outros. Adote uma postura ética em suas relações e busque agir de acordo com seus valores mais elevados. Lembre-se de que a passagem do Sol pela Casa 9 pode ser uma oportunidade para se conectar com seus ideais e valores, expandir sua visão de mundo e buscar uma vida mais significativa e alinhada com seu propósito.

Trânsito do Sol pela Casa 10

O Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação. Portanto, é hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos. Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui! ).

Confira outras dicas práticas para aproveitar a Temporada de Áries 2023:

Estabeleça metas profissionais. Aproveite a energia de Áries para definir metas claras e ambiciosas em sua vida profissional e criar um plano de ação para alcançá-las. Isso pode envolver a busca por promoções, mudanças de carreira ou o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Aumente sua visibilidade. Use esse período para fortalecer sua reputação e seu reconhecimento no ambiente de trabalho e na comunidade em geral. Isso pode envolver a participação em eventos e conferências, a publicação de artigos ou a contribuição em projetos de destaque. Assuma responsabilidades e liderança. A energia de Áries é dinâmica e proativa, tornando esse período ideal para assumir responsabilidades adicionais e demonstrar suas habilidades de liderança. Procure oportunidades para liderar projetos, orientar colegas ou assumir tarefas desafiadoras que possam impulsionar sua carreira e aumentar seu prestígio.

Trânsito de Sol na Casa 11

Neste momento, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito.

Veja algumas dicas práticas para aproveitar a Temporada de Áries 2023:

Amplie seu círculo social. A Casa 11 está associada a amigos, grupos e comunidades. Aproveite a energia de Áries para conhecer novas pessoas e expandir seu círculo social. Isso pode envolver a participação em eventos, grupos de interesse ou organizações comunitárias, e o estabelecimento de conexões com pessoas que compartilham de seus interesses e valores. Colabore em projetos coletivos. A passagem do Sol em Áries pela Casa 11 é um ótimo momento para trabalhar em equipe e colaborar com outros em projetos que beneficiem a comunidade ou que estejam alinhados com seus objetivos futuros. Reflita sobre suas aspirações e ideais. Aproveite este período para refletir sobre seus objetivos futuros e sonhos, e analise se você está no caminho certo para alcançá-los. Isso pode envolver a reavaliação de prioridades, o estabelecimento de novas metas ou a busca por inspiração e orientação em sua rede de contatos. A Casa 11 também está ligada à busca por novas oportunidades profissionais. É um bom momento para expandir sua rede de contatos, participar de grupos e associações relacionados à sua área de atuação e buscar novas oportunidades de trabalho que possam contribuir para sua evolução profissional.

Trânsito de Sol na Casa 12

O Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos, empatia e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional).

Por isso, se você está com a casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua casa 1, no dia 20 de abril de 2023. Não tenha dúvida de que você vai piscar e um novo ciclo vai começar.

Dedique tempo à introspecção. A Casa 12 está associada à introspecção e ao autoconhecimento. Aproveite a energia de Áries para explorar seu mundo interior e buscar uma maior compreensão de si mesmo(a). Isso pode envolver a prática de meditação, o registro de sonhos ou a leitura de livros e artigos sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal. Cuide de sua saúde mental e emocional. Identifique áreas em que você pode estar sentindo sobrecarga ou estresse e busque formas de lidar com esses sentimentos. Algumas opções para isso: terapia, o compartilhamento de suas preocupações com amigos e familiares ou a prática de atividades que promovam o relaxamento e o bem-estar. Envolva-se em atividades solitárias. Aproveite esse período para se envolver em atividades que possam ser realizadas solitariamente e que possibilitem uma conexão mais profunda consigo mesmo(a). Isso pode incluir a prática de hobbies criativos, a escrita de um diário ou a realização de retiros espirituais e de meditação. Até 20 de abril o que você fizer nos bastidores tem maiores chances de vingar — por isso, aproveite o momento para recarregar as baterias e se dedicar à gestação de um novo ciclo, que começa no mês que vem.

Tatiana Magalhães

Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com