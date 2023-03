Mulheres, sabiam que o nosso Mapa Astral, mais do que mostrar nossa personalidade, pode nos ajudar a conhecer o nosso potencial? Neste artigo, te conto como cada signo manifesta seu poder feminino.

Porque buscar exemplos externos ou almejar ser alguém diferente da sua essência pode te fazer infeliz. De outro lado, ter mais consciência sobre sua própria força (sim, você tem e ela é gigante!) te dá a oportunidade de utilizá-la a nosso favor e crescer, se desenvolver.

Então, vamos juntas nessa jornada de autoconhecimento?

Onde está o poder feminino no Mapa Astral

O Mapa Astral é algo bem complexo e muitos são os fatores envolvidos. Alguns podem parecer contraditórios olhados isoladamente, por isso, se quiser uma análise mais completa sobre você, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui .

Mas falando especificamente de mulheres, as principais características femininas aparecem no signo solar, Lua e Vênus no nosso Mapa Astral.

A Lua está associada ao feminino e é um significador geral de mulheres: esposa, mãe, chefe ou colega mulher, namorada, amiga, etc. Vênus é um indicativo da autoimagem feminina e do jeito de seduzir. O Sol , por representar a nossa essência, individualidade e todo o nosso brilho pessoal, também é um aspecto importante na construção da força de cada mulher.

Como cada signo manifesta seu poder feminino

A seguir, eu detalho como é o poder feminino de cada signo. Olhe para o seu signo solar, aquele que todo mundo conhece, mas complemente o seu mergulho de autoconhecimento analisando também o seu signo lunar e o signo de Vênus.

Áries

A força feminina da mulher ariana está em mostrar claramente o que sente e ser sincera com relação aos seus desejos, ambições e sentimentos. Ela sente paixão pela vida, por seus projetos e até mesmo nos relacionamentos. Mas a mulher ariana também precisa do calor que o amor provoca e expressa isso em todas as suas áreas de interesse. Sua força está na sua espontaneidade, no seu ímpeto e no seu encantamento pelos desafios.

Touro

A força feminina da mulher taurina está na sua amabilidade, afetividade e solidez. As taurinas tendem a ser sinestésicas. Precisam de abraços, beijos e de muitas trocas de afeto, principalmente com as pessoas a quem são leais e que amam. Sua força está na capacidade de nutrir, cultivar e manter as relações com quem ama e admira. Também são mulheres firmes nos seus propósitos, que têm um senso estético apurado e, ainda, um olhar prático diante da vida e das dificuldades.

Gêmeos

A força da mulher geminiana está na sua capacidade de articulação, na sua mente flexível, adaptável e sempre curiosa para o novo. Não se amedronta diante de novos caminhos, e porque prefere levar a vida com mais leveza e se possível com descontração. A sua mente sempre ativa, para tudo que vier, desde novos desafios, amizades ou relacionamentos, a torna potente.

Câncer

A força da mulher canceriana está no interesse e cuidado com as pessoas que ama. Tendem a ser mulheres mais românticas e sensíveis. Por isso, sua força está na potência do seu mundo emocional, se bem desenvolvido, através de práticas de autoconhecimento. As cancerianas são capazes de se tornarem excelentes matriarcas, alicerce de apoio de amigos e destaques na liderança.

Leão

A potência da mulher leonina está em sua aura vibrante e apaixonada. Sua paixão pode ser por filhos, pelos seus relacionamentos, pela vocação ou por algo que crie lhe dá força. Tendem a ser mulheres amantes de tudo que há de bom nesta vida. São mais confiantes e positivas, no geral. E quando se tornam verdadeiramente confiantes é quando emerge toda a sua força e potência.

Virgem

A força da mulher virginiana está, muitas vezes, na sua simplicidade, no seu pensamento crítico e na sua habilidade de ser prestativa com as pessoas ao seu redor. A virginiana é prática e muito afinada no mundo real e, inclusive, pode se destacar por isso. Em tudo o que se dispõe a fazer e entregar para o mundo coloca apreço e tende a ter excelência e para muitos isso pode provocar um encantamento.

Libra

A força da mulher libriana está na sua gentileza e na sua agradabilidade. Em geral, as librianas têm uma preocupação com os sentimentos e o bem-estar de todos que estão ao seu redor. Gostam do que é belo e da partilha, e nisso reside a sua força. Sem falar do seu senso de justiça e da habilidade diplomática diante das mais desafiadoras situações.

Escorpião

A força da mulher escorpiana está na sua capacidade de se recuperar, se transformar e renascer diante dos desafios. Quando decide e ancora a sua intenção de seguir em frente, diante de desafios, a mulher de Escorpião é capaz de ativar toda a sua força emocional, sua força psíquica e a sua coragem para se superar. A escorpiana renasce quantas vezes forem necessárias.

Sagitário

A força da mulher sagitariana está na forma audaciosa de viver a vida. Sempre disposta a conhecer e explorar novos caminhos, seja para ampliar conhecimentos e conhecer novos lugares, seja para se aprofundar na sua fé. Sendo do último signo de Fogo , a força das sagitarianas está no seu entusiasmo pelo que acreditam e em estarem sempre dispostas a ir mais longe.

Capricórnio

A força da mulher capricorniana está na sua prudência, persistência, senso prático e capacidade de realizar seus feitos, nem que demandem um grande tempo de dedicação. Por ser um signo de Terra Yin ( entenda aqui elementos e polaridades ), consegue se posicionar com firmeza diante de desafios, mantendo a ponderação.

Aquário

A força da mulher aquariana reside em estar à frente do seu tempo, em ter uma mente visionária. Tende a pensar bastante no coletivo e se vincular a causas que acredita. É questionadora e se destaca pela capacidade de propor soluções, seja para os desafios do dia a dia, seja para soluções mais complexas.

Peixes

O poder feminino da mulher pisciana está na sua capacidade intuitiva, na sua forma de viver a vida como poesia. É uma mulher dotada de um carisma natural e de uma aura de sensibilidade. Motivada pelos seus sonhos, a pisciana tende a perseguir seus sonhos com toda a sua intensidade emocional.

Fernanda Miguez

É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - SP.

contato@fernandamiguez.com.br