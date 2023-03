Acessórios: use cores e formas a seu favor segundo Feng Shui

Tudo nessa vida é repleto de símbolos, entre os mais influentes estão as cores e as formas. Por todos os lados elas que trazem lembranças, criam sensações, associam crenças e transmitem mensagens. E, mesmo que a gente não preste muita atenção, somos alvos delas de um jeito ou de outro, direta ou indiretamente. Por isso, é importante aprender a usar as cores e formas a seu favor, de maneira positiva.

No Feng Shui (entenda tudo sobre aqui), as cores e as formas são muito utilizadas para melhorar e equilibrar o ambiente. Portanto, é possível aproveitar esse aprendizado e escolher com consciência e intenção alguns acessórios — como bijuterias, lenços e roupas — para estimular a energia pessoal, de acordo com a sua necessidade, como se fosse um Feng Shui no corpo.

A seguir, compartilho algumas dicas para você usar cores e formas a seu favor mudando algumas coisas em você, no que carrega consigo. Se quiser dicas de Feng Shui para melhorar a energia da sua casa, clique aqui.

Como usar cores e formas a seu favor

Seja para ter sucesso, energia e amor, quanto para reduzir o estresse ou resgatar sua espiritualidade, veja as dicas do Feng Shui:

Para ter mais sucesso, use tons de vermelho em bolsas, cintos, brincos, colares e/ou lenços. Para ter mais alegria, energia e entusiasmo, use uma pulseira ou bracelete redondo e laranja. Para sua proteção, escolha um talismã de sua crença e coloque em um cordão (que não precisa ficar à mostra), ou coloque esse talismã na bolsa ou na carteira. Para obter mais estabilidade, concentração e foco, use brincos com formato quadrado e cor amarela. Para estimular a criatividade, use bolsas ou lenços com estampas coloridas, bijuterias artesanais ou metálicas. Para ter mais calma, use brincos ou colares em tons de azul-celeste (pode ser mesclado com branco). Para estimular a carreira, use o azul-marinho ou o preto em lenços, ou pedras preciosas em anéis e pulseiras. O anel ou pingente deve ter forma sinuosa. Para a prosperidade, use ouro ou prata. O melhor formato para um anel ou brinco é o retangular. Para amenizar o estresse e renovar as energias, use o verde em pingentes ou pedras de pulseiras e colares. Para atrair romance e amor, use e abuse do rosa, do vermelho e dos formatos de coração. Para resgatar sua intuição e sua espiritualidade, use lilás e roxo em lenços, bolsas ou pedras.

Cris Ventura

Encantou-se com o Feng Shui a partir das aplicações da arte milenar em sua casa e dos resultados em sua vida. Ministra palestras e presta consultorias para residências e empresas.

crisfengshui@gmail.com