BBB23: Descubra qual é o poder supremo de cada signo

Na vida, quem não gostaria de ter um Poder Supremo e salvar a si ou a quem ama dos Paredões, como MC Guimê fez Cara de Sapato no BBB23? Até um Poder Coringa de contragolpe, poder do silêncio ou do veto já ajudava, né? Mas a verdade é que todos nós temos “poderes” que nos ajudam a enfrentar os obstáculos na nossa vida. A seguir, a gente te conta qual é o poder supremo de cada signo.

Mas não é o seu signo solar – aquele que todo mundo conhece – que conta. A parte do nosso Mapa Astral que mostra como cada um de nós luta por nossos objetivos é onde temos Marte.

O planeta é conhecido como “guerreiro interior”, porque representa nosso espírito de luta, como batalhamos pelo que queremos. Saiba que todos nós possuímos Marte em um dos 12 signos. Veja aqui, gratuitamente, no seu Mapa Astral em qual signo você tem Marte.

Assim, a seguir, descubra qual é o poder supremo de cada signo.

O PODER SUPREMO do seu signo

Marte em Áries ♈

Você enfrenta diretamente os problemas e tem como qualidade uma coragem de fazer o que muitos querem, mas temem.

Marte em Touro ♉

Você é uma pessoa guerreira que tem dificuldade para começar as coisas, mas quando se dispõe a caminhar, poucas coisas ou nada consegue te abalar.

Marte em Gêmeos ♊

Você funciona melhor ao lutar por múltiplos objetivos ao mesmo tempo, pois sente necessidade de variedade e se entedia com facilidade.

Marte em Câncer ♋

Você é uma pessoa que conquista as coisas por intermédio de seus desejos, mas precisa sentir um envolvimento emocional intenso com o objetivo para agir

Marte em Leão ♌

Faz parte da sua evolução natural solicitar ajuda e admitir – nem que seja para si – suas fraquezas.

Marte em Virgem ♍

Você é uma pessoa dotada de grandes conhecimentos técnicos que lhe permitem vencer as batalhas.

Marte em Libra ♎

Você é uma pessoa justa, humana, que entra em batalhas para tornar o mundo um lugar melhor para se viver.

Marte em Escorpião ♏

Você possui uma coragem invejável, que lhe leva a não abaixar a cabeça para ninguém.

Marte em Sagitário ♐

Você tende a ir além das expectativas, fazendo mais do que lhe foi exigido. Isso impressiona os outros.

Marte em Capricórnio ♑

Você é uma pessoa prática, persistente e com grande energia disponível para trabalhar duro, e obter resultados ao final.

Marte em Aquário ♒

Você tem ideais mais amplos, por uma sociedade melhor, dificilmente lutando por coisas apenas para si.

Marte em Peixes ♓

Você vence as batalhas sem levantar uma espada, simplesmente manipulando as emoções dos outros ou fazendo jogos.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

