Mindfulness e TDAH: prática ameniza os sintomas e ajuda a retomar o foco

O Transtorno de Deficit de Atenção com Hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, é mais do que uma dificuldade em prestar atenção. É um transtorno neurobiológico, que afeta funções executivas do cérebro. Mas o Mindfulness e o TDAH podem ser uma ótima combinação.

Chamado também de Atenção Plena, o Mindfulness é uma ferramenta de apoio aos sintomas do TDAH, porque ajuda a pessoa a perceber quando a atenção está sendo desviada e, com isso, retomar a concentração.

Como Mindfulness atua no TDAH

Pesquisas apontam que a prática da atenção plena diminui a ativação das amígdalas, por isso melhora o funcionamento do córtex pré-frontal — estrutura localizada por trás do lobo frontal do cérebro que está associada à capacidade de monitorar conflitos de atenção.

Com a prática do Mindfulness, é possível notar melhora na regulação atencional, emocional e de conduta.

Teasdale (1995) demonstrou que a prática efetivamente melhora capacidades como o controle de atenção e a redução do índice de respostas automática.

Heeren and Philippot (2011) e Semple (2010) apresentaram numerosos trabalhos sobre a melhoria das funções executivas com a prática, tais como: memória, atenção e controle cognitivo.

Estes trabalhos tiveram como base programas estruturados de Mindfulness, com duração de 8 a 10 semanas, aplicados a pais e filhos. Os estudos ainda indicaram melhoria na atenção, impulsividade e comportamento autodirigido.

Mindfulness ajuda na autorregulação

Psicólogo, médico e pesquisador no Departamento de Psiquiatria da State University of New York Upstate Medical University (EUA), Russel Barkley foi um dos grandes responsáveis pelo avanço da ciência nesta área. Segundo ele, o Deficit de Atenção é um transtorno da autorregulação, relacionado aos processos neuropsicológicos que dependem dos lobos frontais do cérebro.

A autorregulação é a capacidade de dirigir a nossa própria conduta até uma meta, ou seja, direcionar o comportamento a um alvo determinado. Através das funções executivas, temos as ferramentas necessárias para isso.

O TDAH é uma condição em que o cérebro tem forte tendência à dispersão e distração, e pode vir acompanhado de outras características como impulsividade e hiperatividade. Além disso, pode apresentar comorbidades (existência de duas ou mais doenças simultâneas), como transtornos de humor e ansiedade, alimentares e de personalidade.

Por isso, a comunidade científica já inclui o Mindfulness como apoio no tratamento multidisciplinar para o TDAH e considera os seus efeitos positivos, assim como terapia, psicoeducação, psiquiatria e medicações.

A mente humana é muito complexa e toda ajuda na nossa evolução, funcionamento e bem-estar é muito bem-vinda.

Práticas de Mindfulness

Se você sofre de TDAH, procure um especialista em Mindfulness para te auxiliar (se precisar, estou aqui). A seguir, a gente compartilha algumas práticas de Atenção Plena para você experimentar e, quem sabe, sentir os benefícios na sua vida.

Fernanda Miguez

É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - SP.

contato@fernandamiguez.com.br