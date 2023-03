Mindfulness e TDAH: prática ameniza sintomas e ajuda a focar

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, por muito tempo teve sua existência questionada. Porém, a ciência já comprovou que, mais que uma dificuldade em prestar atenção, trata-se de um transtorno neurobiológico que afeta funções executivas do cérebro. E o Mindfulness pode ajudar no TDAH.

Conhecido como Atenção Plena, o Mindfulness é uma ferramenta que pode servir de apoio aos portadores de TDAH. Afinal, ajuda a perceber quando estamos desviando a atenção e a retomar a concentração.

Mindfulness e TDAH segundo a ciência

Pesquisas apontam que a prática da atenção plena — princípio do Mindfulness — diminui a ativação das amígdalas. Por isso, melhora o funcionamento do córtex pré-frontal, estrutura localizada por trás do lobo frontal do cérebro que está associada à capacidade de monitorar conflitos de atenção.

Com a prática do Mindfulness, é possível notar melhora na regulação atencional, emocional e de conduta.

Entre as pesquisas, Teasdale (1995) demonstrou que a prática efetivamente melhora capacidades como o controle de atenção e redução do índice de respostas automática.

Heeren and Philippot (2011) e Semple (2010) apresentaram numerosos trabalhos sobre a melhoria das funções executivas com a prática, tais como: memória, atenção e controle cognitivo.

Estes trabalhos tiveram como base programas estruturados, com duração de 8 a 10 semanas, aplicados a pais e filhos, e indicaram melhoria na atenção, impulsividade e comportamento autodirigido.

Mindfulness ajuda na autorregulação

A autorregulação é a capacidade de dirigir a nossa própria conduta até uma meta, ou seja, direcionar o comportamento a um alvo determinado. Através das funções executivas, temos as ferramentas necessárias para isso.

O TDAH é uma condição em que o cérebro tem forte tendência à dispersão e distração, mas também pode vir acompanhado de outras características como impulsividade, hiperatividade e comorbidades (existência de duas ou mais doenças simultâneas), como transtornos de humor, ansiedade, alimentares e de personalidade.

Psicólogo, médico e pesquisador no Departamento de Psiquiatria da State University of New York Upstate Medical University, nos Estados Unidos, Russel Barkley foi um dos grandes responsáveis por muitos avanços nesta área.

Segundo Barkley, o Déficit de Atenção é um transtorno da autorregulação, relacionado aos processos neuropsicológicos que dependem dos lobos frontais do cérebro.

A comunidade científica já inclui o Mindfulness como apoio no tratamento multidisciplinar para o TDAH e considera os seus efeitos positivos, assim como terapia, psicoeducação, psiquiatria e medicações.

A mente humana é muito complexa e toda ajuda na nossa evolução, funcionamento e bem-estar é muito bem-vinda.

Como praticar Mindfulness

Se você é uma pessoa com suspeita ou já foi diagnosticada com TDAH, o ideal é procurar um especialista em Mindfulness para te ajudar no tratamento (se quiser, estou aqui). Mas qualquer pessoa pode experimentar a prática e sentir seus benefícios.

A seguir, veja algumas dicas para você começar agora:

Fernanda Miguez

É astróloga formada pela Sociedade de Astrologia do Rio de Janeiro (SARJ) e idealizadora do Projeto Astrologia da Consciência. Trabalhou por 10 anos na equipe da astróloga Maria Eugênia de Castro e como colaboradora em 13 livros na área. Engenheira pela UERJ, atualmente é acadêmica de Psicologia. Tem formações na área de autoconhecimento, atua como trainer de Mindfulness pelo MTi (Mindfulness Trainnings International) e é professora de Cultivo do Equilíbrio Emocional pelo Albert Einstein - SP.

