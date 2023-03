Como se calcula o Ascendente e para que esse signo serve

O signo solar é o mais famoso não por ser o mais importante, mas por ser o mais simples de descobrir, sem necessidade de matemática. Mas tem um signo tão ou mais importante e que é um pouco mais complexo de descobrir. Você sabe como se calcula o Ascendente?

Vem que a gente te conta!

Para que serve o Ascendente?

Segundo o astrólogo Alexey Dodsworth, o signo Ascendente é que mostra o que as pessoas veem quando olham para você — por isso ele é tão importante! Ou seja, se você tiver Sol em Leão, mas Ascendente em Escorpião, provavelmente as pessoas vão te achar uma pessoa introvertida, e não alguém que busca ser o centro das atenções.

Seu signo Ascendente também é importante porque determina qual signo você terá em cada uma das 12 Casas no seu Mapa Astral (cada Casa representa uma área da vida, amor, família, dinheiro, etc.).

O Ascendente é sempre a sua Casa 1. A partir disso, cada Casa é preenchida pelos demais signos, em ordem. No exemplo da pessoa com Ascendente em Escorpião, portanto, ela tem a Casa 2, do dinheiro, no signo de Sagitário, a Casa 3 em Capricórnio, e assim por diante.

Como se calcula o Ascendente

Você entendeu a importância do Ascendente, né? Desde já, saiba que saber a hora exata de nascimento é fundamental, porque o Ascendente é o signo que se levantava no horizonte leste no momento em que você nasceu.

Então, corre para ver na certidão de nascimento o horário exato, porque o signo Ascendente muda a cada duas horas, bem diferente do signo solar, que muda a cada 28 dias.

Mesmo com a hora em mãos, é complicado calcular o Ascendente se você não tiver uma formação avançada em Astrologia, pois demanda matemática. O ideal é consultar um serviço confiável – como o Mapa Astral do Personare, que é gratuito.

Curiosidade sobre o cálculo do Ascendente:

Por fim, Alexey compartilha uma curiosidade sobre o tema:

“Quando o Sol nasce, o Ascendente é igual ao signo solar. Então, se você nasceu com Sol em Touro no nascer do sol, seu Ascendente é Touro. Depois disso, ele muda para o signo seguinte a cada duas horas. Então, se o Sol nasceu às 6h e você nasceu às 8h30 com Sol em Touro, o seu Ascendente é Gêmeos”, explica o astrólogo.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

