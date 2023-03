Previsões de 12 a 18 de março: tendência à impaciência e caos

Muitos aspectos de tensão apontam para uma semana desafiadora em que precisaremos buscar um ponto de equilíbrio e muita sabedoria para não afundar nas crises. As previsões semanais de 12 a 18 de março de 2023 têm trânsitos que poderão nos deixar vulneráveis, gerando também muita confusão.

Em uma semana de Céu complexo, cabe a nós encontrarmos o nosso porto seguro. Vamos ver a seguir o resumo astrológico:

Nesta semana, acontece o encontro do Sol, com Mercúrio e Netuno, todos no signo de Peixes: vulnerabilidade e confusão. Todos estes planetas fazem quadratura com Marte: eventos fora do controle na vida pessoal e no coletivo, e muita agitação. Vênus em Áries quadra Plutão: potencial para crises e riscos. Na quarta-feira (15), começa a fase minguante: boa notícia diante de uma semana de tensões. Na quinta-feira (16), Vênus ingressa em Touro: mais estabilidade para as relações. Também a partir da quinta-feira, Vênus faz sextil com Saturno: o lado maduro ao invés do lado brigador. A partir de sexta-feira (17), Sol e Mercúrio iniciam um sextil com Plutão: suporte para se fortalecer depois dos desafios.

Antes de partir para os detalhes das previsões semanais, aproveite para conferir o Horóscopo Personalizado e, assim, se aprofundar melhor nos trânsitos no seu Mapa Astral.

Netuno em ação = a confusão

Nesta semana, teremos três planetas em Peixes: Sol, Mercúrio e Netuno, todos em quadratura com Marte. O lado de Netuno vai ser o da confusão, com possibilidades de momentos de apatia e até baixa de energia e na imunidade.

Já Marte vai falar em ação, mas como você agir quando está com debilidade energética e física? Esse é um dos desafios, uma vez que estaremos diante da correria e da confusão.

No coletivo, existe a possibilidade de chuvas e de acontecimentos que saem absolutamente fora do controle. Você tem um voo marcado, mas aí de repente é cancelado por conta de algum fenômeno da natureza.

Esse tipo de situação poderá causar muita irritação, algo de Marte, que traz também risco de explosões de gás e acidentes. Como podemos observar, é uma semana bastante complicada.

A saída é buscar centramento

Para lidar com tantos conflitos, cabe a nós buscar um centramento. No meio da confusão, é fundamental encontrar um momento para respirar fundo, meditar e exercitar a paciência. Aproveite e confira essas dicas de como meditar e esvaziar a mente .

Se não buscar equilíbrio, você poderá agir de forma impulsiva e até entrar em brigas, gerando um desgaste ainda maior.

O mantra da semana é: respira e não pira, porque essa atitude vai fazer a diferença! Além disso, procure ter jogo de cintura, pois muito possivelmente iremos nos irritar durante esses dias por conta de empecilhos inesperados e interrupções.

No coletivo, há uma tendência para brigas, acidentes e confusões em lugares com muita gente, como por exemplo, em estádios de futebol.

Se por acaso você sentir uma intuição para não ir a um determinado evento coletivo, talvez seja interessante seguir, porque a energia está bem, de fato, difícil para essa parte coletiva.

Poderemos ver ainda agitação, bate boca e conflitos, tendo em vista que se trata de um contexto explosivo, com um certo grau de cegueira.

Para entender melhor como este trânsito poderá influenciar no seu mapa, veja o Horóscopo Personalizado e confira em qual área da vida estará com Sol e Marte , pois serão essas áreas que serão ativadas nessa quadratura.

Vênus em Áries em quadratura com plutão: busque sabedoria na crise

Para completar um quadro que já é caótico, agitado e imprevisível, temos Vênus em Áries em uma quadratura com Plutão. Podemos ter tensões internacionais e, em nossa vida, com potenciais de perda, notícias difíceis, conflitos e crises internas.

Diante desse aspecto, términos em relacionamentos e em parcerias podem acontecer. Às vezes, não se experimenta isso diretamente, mas ao nosso redor. É como se trouxesse um clima de perda, como, por exemplo, alguém que pode bater no seu carro e a pessoa dificulta em pagar, te levando ao prejuízo.

É uma semana de Céu difícil, mas o mérito é poder conferir as previsões antes para entender que, o que quer que aconteça, está na ordem do universo; nem sempre pode ser agradável, mas também não é fortuito. Procure tentar entender o que uma possível crise significa.

Não raro, Vênus com Plutão combina muito bem como aquele ditado: vão-se os anéis e ficam os dedos. Às vezes, você perde alguma coisa, mas não perde o essencial. Prejuízo material é algo chato, mas é muito pior ter problemas de saúde grave, concorda?

Quem buscar essa sabedoria poderá passar pelas crises de uma maneira mais branda e consciente.

Explosões podem ser necessárias em alguns contextos

Eventualmente, quando há um Céu de tensão, a Vênus, que está em Áries, tende a uma explosão, que, às vezes, pode ser necessária. Sabe aquele famoso saco cheio, a gota d\’água de coisas que precisam mudar?

De repente, você está com um cansaço, vivendo algum tipo de sobrecarga, e às vezes aquele sapo que anda engolindo há muito tempo decide sair e não será nada agradável, porém talvez seja necessário.

Vênus com Plutão costuma gerar a famosa DR, discussão de relação que não vai bem. Sendo assim, se você não quer confusão é melhor não provocar ou incitar, porque a tendência é explodir.

Se você está lidando com situações que vem aguentando há muito tempo, como processos de desvalorização, saiba que Plutão não deixa botar mais a sujeira debaixo do tapete.

Ele te mostra a situação que não vai bem e onde você vai ter que fazer algum tipo de ação, que é Vênus em Áries.

Lua minguante: volte-se para dentro para se entender

Na quarta-feira (15), temos uma Lua Minguante, o que nesse contexto tenso é uma excelente notícia. É um processo de sete dias que vai fazer as coisas minguarem progressivamente, e diante de uma semana tensa, será como um alívio.

A segunda boa notícia é que, na quinta-feira (16), Vênus ingressa em Touro e traz normalmente uma ponderação maior nas relações, pois Touro gosta de estabilidade.

Vênus, ao entrar um Touro, faz um sextil, que é um aspecto de comunicação favorável, com Saturno: mais cautela, premeditação e maturidade. Esse lado mais ponderado tende a fazer você pensar antes, identificar que está com a cabeça quente e refletir: será que esse é o melhor caminho ou vai gerar ainda mais perdas?

Fora desse contexto agitado dessa semana, Vênus em Touro também é um posicionamento muito bom para o prazer, gratificação e para curtir a vida. No amor, pode ocorrer uma estabilidade maior, mas isso não exatamente agora, mas no decorrer dos próximos dias. Aproveite para conferir as previsões para o amor, neste mês de março .

Sol e Mercúrio em sextil com Plutão: mais para o final de semana, a força

Por último, a partir de sexta-feira (17), temos Sol e Mercúrio em sextil com Plutão, o que pode nos ajudar a recuperar de qualquer debilidade. Vale lembrar que não é algo mágico, mas começa a funcionar a partir de sexta-feira e pode nos ajudar bastante!

Redobre os cuidados, pois há uma tendência maior a viroses, baixa de imunidade, contaminações, alergia e todo tipo de fraqueza, como mencionei anteriormente. Além de perigos urbanos, com Vênus/Plutão.

Mas aí Sol e Mercúrio em sextil com Plutão chega para dar aquela força. Esse é um aspecto que ajuda na recuperação, tanto física quanto emocional. Sem dúvida, esse trânsito será nosso aliado nesta semana.

O que achou das previsões da semana? Nada de desanimar, o Céu apresenta alguns alívios e vamos juntos focar neles. Combinado?

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológico-terapêuticas e foi pioneira na Astrologia brasileira ao falar do Céu geral, ao invés do tradicional horóscopo signo a signo. É idealizadora do curso "Alimentação e seu Mapa Astral" no Personare. Participa dos programas semanais de previsões astrológicas no canal do YouTube do Personare.

vanessatuleski@gmail.com