Dia Mundial do Rim: muito além da água, órgão tem relação com seu ânimo

O Dia Mundial do Rim é comemorado anualmente na segunda quinta-feira do mês de março – portanto, neste dia 9, portanto, em 2023. Para a Medicina Chinesa, esse órgão tem um papel muito importante, que vai além de regular o metabolismo da água no corpo. Os rins armazenam a Essência Vital (Jing), que é a substância sutil responsável pelo crescimento, desenvolvimento, reprodução e fertilidade de cada pessoa.

Por isso, o significado energético dos rins (saiba tudo aqui) tem relação direta com o ânimo, a força de vontade, a determinação e o entusiasmo. Sendo assim, uma forma de manter o equilíbrio dos rins é manter a mente focada, decidida e força de vontade vigorosa.

De acordo com o site do Ministério da Saúde, a Doença Renal Crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. No Brasil, a estimativa é de que mais de dez milhões de pessoas tenham a doença. Fica, portanto, o alerta neste Dia Mundial do Rim.

E se você sentir algum sintoma físico nos rins, em primeiro lugar, procure ajuda médica. Mas vale, ainda, entender se você está sentindo desânimo e pouca vontade para realizar suas metas. Você pode estar desperdiçando sua Essência Vital.

Como cuidar dos rins para evitar problemas

Toda deficiência dos rins gera distúrbios graves que requerem tratamento cuidadoso. A Medicina Chinesa vai lidar não apenas com sintomas físicos, mas, principalmente, com o estilo de vida da pessoa. Isso porque o estilo de vida, hábitos e até crenças podem ser prejudiciais aos rins.

Um tratamento para problemas nos rins pela Medicina Chinesa pode contemplar, por exemplo, terapia nutricional associada a ervas medicinais, Acupuntura, Aromaterapia e Pranic Healing (conheça tudo sobre aqui).

O tratamento sempre vai levar em conta o significado energético dos rins, por isso vai buscar fortalecer a energia dos órgãos. Dessa forma, sempre contemplará mudança de circunstâncias e estilo de vida.

Para evitar problemas nos rins, você pode:

Reduzir o sal e o açúcar da sua alimentação Consumir alimentos picantes e amargos Comer mais raízes, frutas secas, nozes, amêndoas, avelãs, sementes e feijões de todos os tipos. Fazer Acupuntura para o tratamento de variadas condições e desequilíbrios nos rins. Fazer moxabustão, que atua de forma semelhante à Acupuntura no organismo, mas usa ainda o calor, aplicado de forma sutil no corpo, para movimentar as energias e promover alívios nos diferentes sistemas do organismo.

Eric Flor

Eric Flor Francisco é terapeuta integrativo do RJ formado em fisioterapia, acupunturista e mestre em Reiki. Faz atendimentos no Rio de Janeiro com Auriculoterapia, Ventosaterapia, Moxaterapia, Orgoniteterapia, Cristalterapia e PranicHealing para promoção de equilíbrio, vida saudável e bem-estar.

ericff@ericflor.com.br