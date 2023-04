Como cortar laços energéticos com pessoas que te fazem mal

Algumas vezes, mantemos ligações nocivas com pessoas que já perderam a validade em nossas vidas. A gente vai normalizando esses contatos e mantendo relação com quem nos faz mal. Por isso, é importante saber como cortar laços energéticos.

Laços ou cordões energéticos são conexões que estabelecemos com pessoas, lugares, objetos, situações e até mesmo pensamentos e emoções. Essas conexões são construídas ao longo do tempo e podem se tornar muito fortes em nossas vidas, afetando nosso bem-estar geral e especialmente nosso emocional, mental e energético.

Você pode entender mais profundamente o que são cordões energéticos aqui.

Durante muito tempo e, aos poucos, nossa mente e emoções podem se ajustar aos elos negativos, muitas vezes para autoproteção ou como reação de padrões inconscientes.

Cordões energéticos do bem e do mal

Alguns cordões energéticos são ligações positivas que nos ajudam a nos sentir bem, protegidos e conectados com o mundo ao nosso redor.

No entanto, alguns padrões podem se deteriorar e não refletir mais a realidade e necessidade atual. Com isso, esses laços podem se tornar ligações nocivas que nosso mental e emocional normalizaram com o tempo.

É como um vício, só que um vício de padrão em vários níveis internos. Alguns pontos mais fáceis de perceber são:

Tendência ao comportamento nocivo

Sabe aquele ditado “veja como a pessoa trata quem não traz benefícios ou que não pode revidar”? Use-o para enxergar “sem lente”, como são as relações com outras pessoas.

Se há a tendência a engano, mentira, manipulação, vitimismo, autoritarismo, egoísmo, etc. “quase” com certeza absoluta se repetirá com você e na sua relação.

A referência do padrão

Mais internalizado e ainda mais profundo que o acima, é a referência que tivemos, lugar que desenvolvemos nossa percepção e estrutura, sobrevivência e senso de proteção, na família, na educação, no social, na infância, adolescência e vida adulta e como vemos a normalidade.

Se uma referência já perdeu a validade, ou escolhemos outra forma para levar nossa vida, ainda assim precisa ser cuidado e lidado para não repetirmos, ou buscar inconscientemente situações similares.

O seu pior

As ligações com pessoas e situações que são claramente negativas, fazem mal ou trazem sofrimento, e você se percebe em modo REativo e automático, são as que despertam o seu pior, as suas características negativas como insegurança, agressividade, vitimismo, manipulação, etc.

Como lidar com laços que fazem mal

Como um sistema ou jogo que se autoalimenta, uma pessoa que já tenha a tendência ao comportamento nocivo faz (inconscientemente) a conexão (negativa) com outros com um padrão nocivo de referência.

Isso pode ser desde na família, socialmente, infância, adolescência ou na idade adulta, desencadeando reações não elevadas nas partes. O sistema como todo se mantêm e apresenta crescimento de acordo com o grau de envolvimento e energia colocada.

Esses pólos podem ser cuidados e de preferência separadamente, pois pausa e distancia trazendo perspectiva.

Sabendo que é um sistema que se autoalimenta, podemos fazer nossa parte na desconstrução desses laços nocivos, cuidando de nós e limpando a nossa parte para não mais colocar energia e nutrir esses laços. E parar de jogar é uma forma.

Como cortar laços energéticos

Para si, a melhor forma de cortar laços energéticos é tomar consciência e trabalhar para dissolvê-los. Isso pode ser feito através de técnicas e ferramentas terapêuticas como Meditação, terapia vibracional e outras formas.

É importante lembrar que cada cordão energético foi feito com tempo, energia, emoções e pensamentos dedicados a ele. Por isso, é essencial ter respeito ao tempo e às necessidades de cuidado que cada um desses cordões requer.

Quando nos ligamos a algo ou alguém, é natural desejar manter e nutrir essa conexão. Por isso, é fundamental manter a atenção e identificar os cordões que nos impedem e limitam a abertura para relacionamentos saudáveis.

Para que possamos construí-los de forma mais consciente e intencional, e não reflitam os mesmos processos e padrões que (infelizmente) estamos acostumados. E focar em se acostumar com padrões e processos cada vez menos nocivos.

Muitas vezes, nos encontramos presos a cordões energéticos negativos devido ao medo do desconhecido. A ideia de nos desvencilharmos de relacionamentos e situações tóxicas pode ser assustadora, pois não sabemos o que esperar do outro lado.

Porém, é importante lembrar que esses cordões nocivos podem causar danos emocionais e mentais graves a longo prazo, e que é necessário coragem para cortá-los e se libertar.

Manter ou não relações?

Outra questão que contribui a manter cordões energéticos negativos é a ideia equivocada de que devemos priorizar as relações e situações em detrimento de nós mesmos.

Esquecemos que a qualidade é mais importante do que a quantidade ou a duração das conexões, e acabamos por nos perder em relacionamentos que nos sugam energia e nos afastam de nossas próprias necessidades e prioridades..

Quando aprendemos a cuidar de nós mesmos e a valorizar nosso bem-estar energético, emocional e mental, encontramos o equilíbrio necessário para manter relacionamentos saudáveis e livres de negatividade.

Uma forma de autoconhecimento prático é pelos Chakras e a importância de SE entender a partir deles. Neste artigo aqui você pode entender por que é importante cuidar dos Chakras.

A importância de aprender como cortar laços energéticos

Ao localizar, desconectar, retirar e/ou limpar os cordões que nos afetam negativamente, estamos criando espaço para relacionamentos mais saudáveis e positivos. E abrindo caminho para o crescimento pessoal e para uma vida mais equilibrada e feliz.

É importante respeitar-se e ao tempo necessário para cuidar desses cordões e ligações, trabalhar para dissolvê-los quando não são mais válidos e benéficos. Isso nos permite seguir em frente com mais leveza e confiança, e construir conexões mais saudáveis e gratificantes em nossas vidas.

É fácil se envolver e se emaranhar nos cordões energéticos e laços com pessoas, mesmo as que te fazem mal, pois eles trazem consigo histórias, memórias e todo o conteúdo emocional e mental envolvido.

Seu equilíbrio, senso de valor e amor próprio ajudam muito, por isso, é importante ter cuidado ao lidar com eles e buscar ajuda profissional quando necessário. Considere, por exemplo, a Mesa Frequencial Arcturus para ajudar no seu momento.

O quartzo rosa nesse processo

Para evitar cair na armadilha de cordões energéticos negativos novamente, é fundamental estar ciente do processo e internalizar o aprendizado adquirido. Desenvolver a atenção, presença e consciência é essencial para manter o equilíbrio e prevenir a reincidência de padrões antigos.

O Quartzo Rosa, por exemplo, é ótimo para trazer para a sua rotina o exercício do amor-próprio, do amor incondicional e do poder do autoperdão. É uma pedra que ajuda a dissolver aquilo que reprime a capacidade do coração de dar e receber amor.

A ideia não é cortar e esquecer do passado, mas sim aprender com ele e seguir em frente para fazer escolhas cada vez mais saudáveis e conscientes, criando laços mais fortes e profundos, e menos nós emocionais e mentais.

Quando nos dedicamos ao nosso próprio bem-estar e cultivamos relacionamentos e situações positivas, nossa vida se torna mais leve e harmoniosa, e podemos crescer e evoluir de forma plena e satisfatória.

Técnicas de terapia vibracional, por exemplo, podem elevar e manter sua frequência mais alta e dar suporte a essa mudança interna.

Assim, o terapeuta certo pode ajudar a identificar a raiz de seus problemas e oferecer diferentes estratégias e ferramentas necessárias para a melhora.

Dessa maneira, é importante escolher um profissional experiente, pois ele entenderá melhor as causas e resistências, além de qual o caminho adequado para ajudar você a lidar com esse cenário desafiador.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

contato@simonekobayashi.com