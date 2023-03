Neste Dia Internacional da Mulher, que tal refletir como você se vê como mulher? Dessa forma, o seu Mapa Astral pode te ajudar a entender como é a mulher de cada signo e revelar como você se vê interiormente como mulher.

Segundo a astróloga Vanessa Tuleski, a lua é quem mostra a mulher de cada signo porque a lua é cíclica. Por isso, esse astro rege as mulheres e o feminino.

No sentido mais geral, a Lua no Mapa Astral também ajuda você a conhecer suas emoções. Portanto, o astro ensina sobre como é sua relação com sua casa, sua memória e suas raízes. Em suma, até como você se nutre emocionalmente.

Então, se você não sabe ou não lembra qual é o signo onde está a Lua, faça o seu Mapa Astral gratuito aqui. Por fim, leia abaixo alguns características sobre a mulher de cada signo, de acordo com o seu signo lunar.

A mulher de cada signo lunar

Lua em Áries: combativa, assertiva, guerreira, braba, energizada, cheia de iniciativa. Lua em Touro: estável, afetuosa, com recursos materiais, prática, sensual. Lua em Gêmeos: falante, estudiosa, curiosa, maleável, necessitada de estímulo. Lua em Câncer: sensível, emotiva, apegada à família e apreciadora do seu lar. Lua em Leão: dramática, brilhante, criativa, afetuosa, orgulhosa. Lua em Virgem: prática, terrena, comedida emocionalmente, prestativa, diligente. Lua em Libra: diplomática, sociável, mental, voltada para o seu relacionamento afetivo, ligada em beleza. Lua em Escorpião: intensa, profunda, visceral, complexa, passional. Lua em Sagitário: animada, extrovertida, exagerada, estrangeira, estudiosa, expansiva. Lua em Capricórnio: eficiente, voltada para o âmbito profissional, prática, realista, capaz de dar estrutura. Lua em Aquário: inventiva, criativa, sociável, voltada para o grupo e/ou coletivo, ligada ao aos amigos. Lua em Peixes: mística, emotiva, sonhadora, espiritualizada, sensível, imaginativa.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br