Dia da Mulher: saiba como desenvolver o seu magnetismo pessoal

Quando eu comecei o meu processo de conexão com o meu feminino e com a minha alma, muitas pessoas me escreviam dizendo que eu estava diferente, radiante, magnética. Isso me fez querer entender mais sobre o que faz com que uma mulher seja magnética e como todas podem desenvolver o seu magnetismo pessoal.

Por isso, neste Dia Internacional da Mulher, te convido a refletir sobre o seu magnetismo, será que você não o possui ou ele está apenas escondido sob feridas e crenças limitantes? Como resgatá-lo e desenvolvê-los?

Desde já, aviso: não basta apenas se aceitar como é.

O que é magnetismo?

O dicionário nos diz que “Magnetismo é a capacidade que uma pessoa tem de gerar atração sobre outra”. Mas como essa atração surge? O que faz alguém ter magnetismo?

Podemos dizer que são várias as características que fazem um pessoa se tornar magnética:

A simpatia, a confiança, o sorriso, sim, são fundamentais. Mas eu acredito que, além de tudo que poderia ser “treinável”, existe algo mais profundo que não podemos deixar de levar em conta nessa equação, que é a capacidade de a pessoa ser verdadeira com quem ela é.

Não é sobre nos aceitar do jeito que somos

Muito se diz que “devemos nos aceitar do jeito que somos”, mas eu não concordo.

Imagina que você está impaciente, sedentária, desleixada… Será que você não seria capaz de desenvolver novas virtudes e habilidades?

É potencializar o que temos de melhor

Isto não é negar quem se é, pelo contrário. É potencializar tudo o que recebemos do divino e que muitas vezes por preguiça, medo, procrastinação e falta de conhecimento mesmo não somos capazes de deixarmos transparecer.

Como desenvolver o seu magnetismo pessoal

Para se ter magnetismo e começar a impactar positivamente a sua vida e os seus relacionamentos, qual será o primeiro relacionamento que você precisa ter na sua vida?

O processo de desenvolver o magnetismo consiste em começarmos a nos relacionarmos com todo conteúdo que existe dentro de nós.

A palavra relacionamento nos ensina que não devemos excluir nada e, sim, aprendermos a concordar com todas as dinâmicas, desafios e oportunidades que se apresentam para nós no dia a dia.

Veja aqui como atrair relações saudáveis.

Para desenvolver magnetismo pessoal, é preciso:

Não excluir nenhum sentimento, sensação, medo, abandono, traição, insegurança, e dar um lugar para este conteúdo de forma terapêutica. Assim, você descobrirá sua força, sua autoestima, sua potência e seu amor-próprio. Conectar-se com a sua ancestralidade e com a base da sua família Concordar com nossos pais, deixar com eles as questões deles, cuidar dos nossos traumas da nossa criança interior (saiba mais aqui). E, principalmente, se reconectar com a sua mãe e ancestrais femininas, porque isso faz uma diferença imensa no magnetismo pessoal.

No curso gratuito Metamorfose (inscreva-se aqui), que vai ocorrer às 19h30min de 8 a 13 de março de 2023, irei ensinar profundamente sobre como curar suas feridas, se reconectar com o seu feminino e desenvolver um relacionamento amoroso saudável.

Estamos nessa juntas. Conte comigo para desenvolver o seu magnetismo pessoal e transformar feridas em amor.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Natália Torchio

Consteladora familiar e terapeuta holística . Já ajudou diversas pessoas a destravarem suas vidas com seus atendimentos, no momento somente online. Dá aulas gratuitas semanais no seu Instagram e também oferece curso online.

ntorchio@gmail.com