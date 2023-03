Descubra em que área você pode ficar excelente com Saturno em Peixes

Saturno entra em Peixes nesta terça-feira (7/03) e provoca mudanças significativas na sociedade até maio de 2025. Mas, ainda que forma lenta e gradual, o planeta das estruturas também provoca transformações na vida de cada um de nós. Além de responsabilidades, Saturno em Peixes aponta a área você pode ficar excelente.

A seguir, a gente te conta como descobrir no seu Mapa Astral qual área vai receber o trânsito saturnino. Mas se você quiser saber tudo sobre Saturno em Peixes e as tendências coletivas, clique aqui.

Em que área você pode ficar excelente?

Todo mundo vai sentir de alguma forma essa mudança de Saturno para Peixes, especialmente na área da vida (Casa Astrológica) onde você tem o signo no seu Mapa. Tanto mais responsabilidades, quanto oportunidades de se tornar excelente.

Cada Casa representa uma área: relacionamentos, família, dinheiro, etc. – saiba aqui. Então, a seguir, faça o passo a passo para ver onde você tem Peixes e, depois, as dicas para aproveitar o trânsito da melhor forma possível e ter excelência nessa área.

Acesse seu Mapa Astral grátis no Personare aqui Clique em Faça seu Mapa – Amostra grátis Coloque seus dados de nascimento No menu esquerdo do seu Mapa, escolha a opção Signo nas Casas Veja na imagem ao lado um exemplo em que a pessoa tem Peixes na Casa 6.

Agora que você já sabe em qual Casa você tem Peixes no seu Mapa, veja como você pode ter excelência nessa área que recebe Saturno.

Peixes na Casa 1

Área da vida: autoestima e imagem pessoal

Como existe tendência de você se tornar excelente em mostrar sua imagem com essência, busque rever a sua identidade visual e mergulhe em autoconhecimento com bastante autodisciplina, para usar o que você mostra para o mundo de maneira estratégica.

Peixes na Casa 2

Área da vida: dinheiro e, além disso, sua vida material

Como existe tendência de você se tornar excelente em cuidar das suas finanças, busque entender mais sobre o mundo dos investimentos e sobre formas de variar a sua renda, trabalhando mais e com mais responsabilidade.

Peixes na Casa 3

Área da vida: comunicação e mídias, mas também seus irmãos, vizinhos e transportes

Como existe tendência de você se tornar excelente em se comunicar, busque fazer cursos sobre comunicação que vão ser um diferencial no seu marketing pessoal ou nas suas relações do dia a dia, tendo muito comprometimento com seu desenvolvimento intelectual e a comunicação.

Peixes na Casa 4

Área da vida: família, progenitores e suas raízes

Como existe tendência de você se tornar excelente em lidar com as suas raízes e ancestralidade, busque trabalhar o perdão e as crenças limitantes familiares, para ter bastante responsabilidade com suas tarefas em casa.

Peixes na Casa 5

Área da vida: prazer, criatividade, identidade, filhos

Como existe tendência de você se tornar excelente em ser uma pessoa criativa, busque hobbies ou geste projetos que você possa canalizar isso.

Peixes na Casa 6

Área da vida: saúde, trabalho e rotina

Como existe tendência de você se tornar excelente em cuidar da sua rotina e saúde, busque manter planners, horários e práticas que te façam ser uma pessoa com o dia a dia otimizado.

Peixes na Casa 7

Área da vida: relacionamentos, parceria e inimigos

Como existe tendência de você se tornar excelente em parcerias e em ter inteligência nas relações, busque desenvolver oportunidades de trabalho em dupla ou em promover momentos na sua relação para alinhar expectativas e sentimentos.

Peixes na Casa 8

Área da vida: valor da outra pessoa, encerramentos e sombras, mas também crises e transformações

Como existe tendência de você se tornar excelente em administrar o valor do outro e em encerrar processos, busque ver no seu trabalho se você pode fazer algo para otimizar os gastos dos seus clientes/local de trabalho ou participar ativamente dos processos que estão se concluindo.

Peixes na Casa 9

Área da vida: viagens internacionais, estudos, espiritualidade e processos jurídicos

Como existe tendência de você se tornar excelente em estudar ou utilizar da sua espiritualidade, busque algum exercício de manifestação desse contato ou se comprometa com algum curso sobre temas diversos, mas que te ajude no seu desenvolvimento pessoal.

Peixes na Casa 10

Área da vida: carreira e propósito de vida

Como existe tendência de você se tornar excelente na sua profissão, busque caprichar no seu plano de carreira e medidas que vão te conferir visibilidade social.

Peixes na Casa 11

Área da vida: amigos, papel e projeção social e política

Como existe tendência de você se tornar excelente em se posicionar na sociedade, busque fazer cursos sobre posicionamento digital, trabalhar a sua projeção e, principalmente, usar influência a seu favor.

Peixes na Casa 12

Área da vida: medos, inconsciente, empatia e sacrifícios

Como existe tendência de você se tornar excelente em curar seus medos, busque fazer terapias e exercícios que te permitam encará-los de frente, para que seja possível vencê-los.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

naiaratomayno@gmail.com