Previsões de 5 a 11 de março apontam clima de renovação e sedução

Com as famosas águas de março, vamos navegar entre notícias ótimas e algumas mais desafiadoras, neste início de mês. No entanto, com as previsões de 5 a 11 de março, seremos contemplados com trânsitos positivos que nos impulsionam para a renovação e mudanças!

Além disso, pessoas solteiras e comprometidas ganham um bônus para aproveitar o tom de erotismo que surge nesta semana.

Veja abaixo o resumo astrológico da semana:

Até quinta-feira, o Sol está em Peixes em sextil com Urano. Aqui está a energia mudança e renovação; A partir de sexta-feira, é Mercúrio em Peixes que faz sextil com Urano. Inovação e criatividade para a nossa cabeça; Na terça-feira, Saturno ingressa em Peixes (saiba tudo aqui!), dando início a um trânsito longo, de dois anos, que indica necessidade de mudanças interiores; Marte em Gêmeos faz quadratura com Netuno em Peixes, podendo trazer complicações e desafios, com nem tudo saindo como o planejado; De terça-feira até o meio da próxima semana, Vênus em Áries faz sextil com Marte em Gêmeos. Essa é a dobradinha mais quente para amor e sexo.

Para aproveitar melhor e entender as tendências que os trânsitos astrológicos podem trazer para a sua rotina, a pedida é conferir o seu Horóscopo Personalizado . Nele, você pode acompanhar diariamente os seus trânsitos pessoais, analisados a partir do seu Mapa Astral.

Estamos inspirados nas mudanças

Até quinta-feira (09), o Sol em Peixes em sextil com Urano traz toda uma atmosfera de renovação e mudança. Tem planos de virar a página? Esse é o momento perfeito!

Esse aspecto representa também criatividade, independência e libertação.

A partir da sexta-feira (10), Mercúrio começa um sextil com Urano, aspecto muito inovador, estimulando e cheio de ideias, em que ficamos com o plano mental em destaque.

A dica é trabalhar as duas energias: o Sol, para iluminar essa área de vida, e Mercúrio, para aperfeiçoar o plano mental. Com trânsitos de Sol e Mercúrio com Urano, ficamos diante de novos enfoques.

Vale lembrar, também, que é uma semana com ar de cura, pois esses aspectos acontecem em Peixes, muito ligado ao nosso interior.

Momento propício para mudanças interiores

Uma grande novidade da semana é que Saturno entra em Peixes, na terça, dia 7 de março, sendo esse um aspecto longo, já que Saturno fica cerca de dois anos e meio em um signo.

Com a saída de Saturno de Aquário para Peixes, o tom do coletivo e do pessoal passam por transformações e traz a necessidade de reflexão para onde colocaremos o nosso foco.

Saturno em Peixes, pelos próximos dois anos, vai pedir muito trabalho interno, em compromisso com o nosso eu mais profundo. Isso inclui também conhecer e trabalhar melhor nossas vulnerabilidades e sentimentos, algo muito presente nas previsões de 5 a 11 de março.

E olhe que legal, você pode aproveitar aqui no Personare para encontrar práticas de meditação , trabalhos de cura e terapia, pois a hora é agora! No entanto, isto não deve ser feito apenas de forma momentânea, e, sim, de maneira constante, que é o que Saturno pede.

Estamos em uma semana super inaugural desta nova energia, porém, é importante lembrar que, quando queremos melhorar internamente, precisamos de disciplina, algo de Saturno. E, não raro, de ajuda de algum profissional.

No plano coletivo, Saturno em Peixes vai trabalhar um pouco mais pelo social, pelos excluídos, trazendo um olhar um pouco mais gentil e flexível.

Vamos sair da energia de Aquário, com uma energia mais radical e intransigente, ainda que inovadora e criativa, para entrar numa energia mais maleável. Quem não for tão maleável terá dificuldades com Saturno em Peixes.

Maleabilidade com responsabilidade é o grande ponto desta semana, também, tanto no coletivo quanto no individual. Muitas ideias durante esses dias e grandes possibilidades de mudança e esperança.

Como promover a mudança?

Saturno em Peixes vai falar do compromisso que precisamos ter a partir de agora e durante esses próximos dois anos para reestruturar o nosso mundo interno.

Peixes fala a respeito do nosso imaginário, e como temos uma espécie de atmosfera interna, será preciso refletir sobre como você está vivendo o seu interior, com quais valores tem se conectado? Será que aí dentro de você só tem medo e ansiedade?

Para melhorar internamente, é necessário ter comprometimento e disciplina. Sem isso, é bem provável se perder no caminho e continuar repetindo padrões.

É preciso um novo olhar

Estamos em uma semana para olhar as coisas por um outro ângulo e isso tem muito de Urano:

Será que isso que pareceu ruim é mesmo ruim de fato?

Por exemplo: surge a oportunidade de mudar de setor dentro da empresa, mas de cara a experiência não é tão positiva. Será que não é a chance de viver coisas que não imaginava experimentar?

Muitas vezes, esse novo ângulo é interessante e nos ajuda a enxergar alguma coisa que antes estava nublada.

Lembre-se: Saturno em Peixes não vem apenas sugerindo insights e mudanças rápidas, mas, sim, comprometimento. A autorresponsabilidade será muito necessária, aspecto bastante presente nas previsões de 5 a 11 de março.

Velho (e complicado) conhecido de 2022 está de volta

Em 2022, nos meses de outubro e novembro, Marte ficou em quadratura, um aspecto de tensão, com Netuno. Agora, esse mesmo trânsito volta, com efeitos até o dia 21 de março.

O que esse aspecto traz dentre as várias possibilidades? Um aspecto é o momento de maior contaminação, em termos de saúde. Podemos ver novamente um aumento nas viroses, algo típico dessa combinação, com destaque para o período de 12 a 21/03.

Outra coisa que esse aspecto pode trazer são alguns imprevistos inimagináveis. Por exemplo: você está com tudo pronto para fazer uma viagem e aí acontece o fechamento de estrada ou uma greve. É uma fase mais escorregadia para as nossas ações.

Além disso, este trânsito pode gerar fake news, baixa na energia, na imunidade e um aumento do cansaço. A dica é procurar descansar um pouco mais nesse período para repor as energias e não acabar esgotado. Veja aqui 5 segredos para cuidar da sua imunidade.

São as águas de março fechando o verão…

No plano concreto, esse aspecto tende a trazer um aumento nas chuvas, sendo que Saturno em Peixes também traz tendências relativas às ações da natureza.

Por isso, antes mesmo de Saturno entrar em Peixes, já vimos durante o Carnaval, época bem pisciana, as chuvas fortes no estado de São Paulo.

Novas ocorrências e fenômenos da natureza poderão surgir e atrapalhar os deslocamentos e as rodovias, em especial entre 12 a 21/03. Precisamos estar preparados para alguns tipos de imprevistos.

Amor e sexo em alta nesta semana

Chegamos ao tópico mais agradável das previsões de 5 a 11 de março de 2023, pois a dobradinha do amor e do sexo promete fortes emoções!

A partir de terça-feira (07), Vênus em Áries faz um aspecto de comunicação, que é um sextil com Marte em Gêmeos.

O erotismo entra em cena e isso pode aquecer a vida das pessoas comprometidas, principalmente por meio de ação, já que se trata de Vênus em Áries.

Como Marte tem a ver com ação, a ideia é se movimentar e fazer alguma coisa. Sair, ir a um evento, tomar iniciativas. Além disso, Marte em Gêmeos adora circular!

Os casais devem ir em busca do novo, mudar e brincar. Precisam ter essa iniciativa: aquela pegada, aquele abraço mais sensual, aquele passeio para um lugar especial.

Para os solteiros, o momento é perfeito para desfrutar da química. Um olhar mais profundo e fomentar a atração, quem sabe com mensagens mais picantes ou algo que atice a curiosidade e interesse, com um jogo de sedução muito de Vênus em Áries com Marte em Gêmeos.

Áries é o lado da pegada mesmo, ele quer atitude e, se deixar isso passar, a tendência é perder a chance e ver o pretendente escolhendo outra pessoa.

Portanto, quem ficar muito na indefinição, no olharzinho sem atitude, pode ficar a ver navios, pois alguém mais ágil vai partir para ação e levar vantagem.

Área comercial e dinheiro

Como nem só de amor se vive, o aspecto favorece bastante a área comercial e o dinheiro, além de falar muito sobre o poder da palavra.

E como você corre atrás da grana? Não é esperando cair no seu colo de graça, mas, sim, correndo atrás e fazendo propaganda. A possibilidade de dar resultado será muito alta.

Outra dica é tomar cuidado com a imprudência, que é algo ariano, para não ter consequências desagradáveis. Às vezes, Marte com Netuno pode trazer tendências à insensatez.

Com todos os aspectos que você leu aí, as previsões para 05 a 11 de março tendem a ser, de fato, estimulantes. E então, animado e preparado?

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com