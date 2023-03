Pelo que você sofre mais? Descubra no seu Mapa Astral

Aproveitando que estamos na temporada pisciana (de 18/02 a 20/03) e todos os signos devem estar sentindo um desejo de mergulhar mais profundo, vale descobrir pelo que você se autossacrifica – ou pelo que você sofre mais? -, pode ser visto por Peixes no nosso Mapa.

Sim, TODO MUNDO tem Peixes no seu Mapa Astral, em alguma Casa Astrológica (cada um representa uma área da vida, amor, dinheiro, trabalho…). E onde você tiver o signo há uma tendência ao autossacrifício e à renúncia, como se o ego precisasse diminuir para que a alma “crescesse”.

Vale descobrir onde você tem Peixes e fazer esse mergulho de autoconhecimento, buscando seu desenvolvimento pessoal. Não é “parar de sofrer”, claro, mas tendo consciência, fica mais fácil de aprender a lidar de uma forma melhor.

Como ver onde você tem Peixes no Mapa

Abra aqui seu Mapa Astral Personare (versão grátis) No menu à esquerda, altere o Perfil Astrológico para “Signos nas casas” Descubra em qual casa está Peixes no seu Mapa Astral. No exemplo abaixo, a pessoa tem Peixes na Casa 11.

Pelo que você sofre mais?

A seguir, a astróloga Marcia Fervienza explica como é ter Peixes em cada Casa do Mapa Astral.

PEIXES NA CASA 1 (ASCENDENTE EM PEIXES)

Com Peixes na Casa do Eu (Ascendente), a solidão interior é uma parte essencial da sua individualidade, já que Peixes é o último signo da roda zodiacal e representa o fim da personalidade e a dissolução do ego. Isso pode ser um desafio, mas se você conseguir desenvolver, controlar e dirigir essa tendência, será capaz de transcender as trivialidades mundanas. Caso contrário, pode tender a fugir daquilo que não consegue enfrentar.

PEIXES NA CASA 2

Com Peixes na Casa das finanças, pode haver uma certa preguiça ou indiferença em relação ao dinheiro, bem como falta de praticidade e autossacrifício quando se trata de lidar com questões materiais da vida.

NA CASA 3

Com Peixes na Casa da comunicação, sua mente é muito ativa, mas pode ter dificuldade em expressar seus sentimentos porque ela não é necessariamente lógica, o que pode levar a confusão mental.

PEIXES NA CASA 4

Com Peixes na Casa do lar, você tem um forte senso de autossacrifício pela família, devido à sua natureza emocional forte e sensível, o que pode fazê-lo sentir-se completamente absorvido por suas responsabilidades familiares.

NA CASA 5

Com Peixes na Casa dos relacionamentos amorosos, é possível que você exija muito e dê pouco. Também pode ter casos amorosos secretos ou sentir falta de liberdade na expressão emocional, já que tende a se apaixonar por pessoas que não são livres.

PEIXES NA CASA 6

Peixes na Casa da saúde pode indicar que sua saúde em geral depende muito do seu estado de espírito. É importante evitar se preocupar demais com pequenas coisas e ter cuidado para não assumir uma carga de trabalho excessiva.

PEIXES NA CASA 7

Com Peixes na Casa dos relacionamentos, é provável que a renúncia do seu ego ocorra na relação com o outro. Você pode buscar um par amoroso idealista e compreensivo, mas que acaba sendo pouco prático.

NA CASA 8

Com Peixes na Casa das posses dos outros, seu desejo de se destacar pode exigir sacrifícios, aceitação de limitações e compromissos. É importante estar atento a fraudes em situações de parcerias e trabalhar para se tornar uma pessoa mais compassiva.

PEIXES NA CASA 9

Com Peixes na Casa da espiritualidade, seu autossacrifício envolve sua fé, o que pode levar a buscar uma filosofia de vida para se apoiar ou ter algum tipo de espiritualidade. É importante que você encontre paz em sua vida, que geralmente é alcançada por meio da fé e do serviço aos outros.

PEIXES NA CASA 10

Com Peixes na Casa da carreira, é ideal se dedicar a uma profissão relacionada a questões piscianas, como as áreas de ajuda, artes e cura. Iniciar qualquer atividade pode ser difícil, mas é importante adotar uma atitude de fazer as coisas sem pressa.

NA CASA 11

Com Peixes na Casa dos amigos, você é uma pessoa sentimental e generosa com suas amizades, o que pode atrair pessoas com problemas que sempre precisam de ajuda. É muito sincero nas amizades e está disposto a se autossacrificar, se necessário.

PEIXES NA CASA 12

Com Peixes na Casa do inconsciente, você precisa de momentos de introspecção e isolamento para recarregar suas energias. Acredita que nenhum sacrifício é grande demais quando alguém realmente.

