Mercúrio ingressa em Peixes e aumenta sentimentalismo e distração

A partir desta quinta-feira (2/03), mais precisamente às 19h51, Mercúrio ingressa em Peixes. Como se trata do planeta da comunicação e das ideias no signo da sensibilidade, podemos nos sentir mais sentimentais.

Por isso, existe tendência à distração e falta de foco, o que pode levar a esquecimentos e dispersão mental. Além disso, algumas pessoas podem ser afetadas por uma imaginação mórbida, que pode levar a pensamentos negativos e ilusões.

Mas não é só isso. Este período, que vai até dia 19/03, é propício para momentos de inspiração, maior sensibilidade à beleza, imaginação, criatividade, música e interesse pela espiritualidade, características típicas de Peixes.

Você pode entender os demais trânsitos e as previsões da semana de 26 de fevereiro a 4 de março de 2023 aqui.

Como lidar com Mercúrio em Peixes

É recomendável combinar a racionalidade de Mercúrio com a sensibilidade, criatividade e intuição de Peixes, para evitar ser levado por ilusões e fantasias.

Além disso, há a possibilidade de notícias preocupantes relacionadas a eventos recentes, como as chuvas no estado de São Paulo. Nesse sentido, é importante estar atento e não se deixar levar por notícias falsas ou milagrosas, mantendo uma visão realista das coisas.

Busque enxergar as coisas como elas são, e não como você deseja que sejam!

Não esqueça de ver aqui no seu Horóscopo Personalizado onde Mercúrio está transitando agora no seu mapa, para entender como o trânsito coletivo de Mercúrio em Peixes se relaciona.

Basta abrir o Horóscopo e preencher seus dados. No menu da esquerda, procure entre os trânsitos em que Casa Mercúrio está. Leia o trânsito e reflita sobre como você pode aproveitar a energia pisciana nesta área da vida.

Vale lembrar, ainda, que Mercúrio fica retrógrado em Touro em abril (saiba tudo aqui).

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com