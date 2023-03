Trânsito de Saturno em Peixes: tudo o que pode acontecer entre 2023 e 2025

É chegado o trânsito de Saturno em Peixes. O planeta muda de signo a cada dois anos e meio, ou seja, Saturno Peixes começa dia 7 de março de 2023, às 10h35min, e vai até 25 de maio de 2025.

Nesse artigo, você vai entender o significado do trânsito de Saturno em Peixes, vai relembrar como foi o tempo de Saturno em Capricórnio (2017-2020) e Saturno em Aquário (2020-2023) e, por fim, vai ter um resumo do que você, segundo seu signo, pode esperar desse momento astrológico.

Trânsito de Saturno: o que significa?

Saturno é o planeta que representa as nossas estruturas, e sem boas estruturas podemos simplesmente… entrar em colapso. Todas as mudanças relevantes na sociedade podem ser explicadas ou indicadas pelos trânsitos de Saturno.

Este planeta representa o governo, as instituições governantes, a administração, a política, as autoridades de controle e monitoramento, o desenvolvimento social, a construção, as tradições, etc.

Portanto, todo mundo tende a sentir os movimentos de Saturno por conta dos impactos que a sociedade viveu durante o trânsito desse planeta por um signo.

Relembrando os últimos 6 anos: Saturno em Capricórnio e em Aquário

Entre 2017 e 2020, Saturno esteve em Capricórnio e, depois, entre 2020 e 2023, o planeta esteve em Aquário. Saturno rege tanto Capricórnio quanto Aquário. Ou seja, a atuação de Saturno na sociedade pode ficar ainda mais clara.

Primeiro vivemos a austeridade de Saturno em Capricórnio durante a pandemia do Covid-19. Saturno, como falei antes, rege as estruturas da sociedade e fala sobre respeitar limites. E Capricórnio trata fortemente de ordenamento e responsabilidade.

E, na sequência, experienciamos a turbulência política e social durante Saturno em Aquário. Manifestações e negociações sobre leis sociais foram temas em destaque em todo o mundo. Esses temas são justamente regidos por Aquário e que ganharam o peso de Saturno recentemente.

E, agora, entre 2023 e 2025, é hora de vivermos Saturno em Peixes, uma nova era saturnina até o planeta mudar para Áries.

O que esperar do trânsito de Saturno em Peixes?

De 07 de março de 2023 a 25 de maio de 2025, a autodisciplina e a autoconfiança podem não ser habilidades que virão facilmente. Por isso, precisaremos trabalhar duro para alcançá-las.

Saturno em Peixes pode colocar a empatia e a compreensão antes das obrigações, e pode haver excesso em tentar ajudar as pessoas ao nosso redor, e isso pode se transformar em autossacrifício.

A parte perigosa é que, embora possamos fazer isso voluntariamente, há uma parte inconsciente de nós que pode esperar por milagres ou uma espécie de recompensa por tudo isso.

Além disso, arte, cura, sensibilidade, intuição e conexão com as outras pessoas podem se tornar uma responsabilidade real. Então, podemos usar isso a nosso favor.

No entanto, como Saturno também expressa limitações e frustrações, esses assuntos podem ser muito exigentes.

Saturno em Peixes no seu Horóscopo

Saturno é um planeta de trânsito lento, significa que o processo de transformação que você pode viver será de maneira gradual, mas profunda e significativa. Como cada pessoa tem Saturno em um signo e um grau diferente no Mapa, pode viver esse processo em uma data bem específica.

Por isso, a melhor maneira de ver as tendências de Saturno na sua vida é acompanhar, gratuitamente, seu Horóscopo Personalizado aqui. Ou, ainda, em uma consulta astrológica.

Esse é o seu verdadeiro Horóscopo de hoje!

Saturno em Peixes na sua vida

Abaixo, você terá uma ideia do que pode acontecer na sua vida com o trânsito de Saturno em Peixes. Se você tem seu Sol, Lua ou Ascendente em Capricórnio ou Aquário, pode sentir essa mudança de Saturno em Peixes ainda mais claramente.

Mas é importante lembrar que todo mundo pode sentir os impactos das tendências do trânsito de Saturno em Peixes. Os desafios podem vir para nos preparar e nos fortalecer.

Como Saturno traz o peso das responsabilidades, mas também a excelência, a tendência é você ficar melhor – excelente mesmo! – na área da vida onde você tem Peixes no Mapa. Todo mundo tem o signo no Mapa, em alguma Casa Astrológica (e cada um representa uma área: relacionamentos, família, dinheiro, etc. – saiba aqui).

Para você descobrir onde você tem Peixes no seu Mapa, veja o passo a passo:

Acesse seu Mapa Astral grátis no Personare aqui Clique em Faça seu Mapa – Amostra grátis Coloque seus dados de nascimento No menu esquerdo do seu Mapa, escolha a opção Signo nas Casas Veja na imagem ao lado um exemplo em que a pessoa tem Peixes na Casa 6.

Previsão para Saturno em Peixes

Agora que você já sabe em qual Casa você tem Peixes no seu Mapa, veja um resumo de como você pode viver o período de Saturno em Peixes.

Peixes na Casa 1

Neste período, que vai de março de 2023 a maio de 2025, tente assumir a responsabilidade de se concentrar em sua imagem e estabelecer limites.

Tente criar conexões emocionais construtivas e cuide ainda mais da sua saúde e do seu corpo! Meditação e terapias de cura podem ser de grande benefício para você neste período.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em mostrar sua imagem com essência, busque rever a sua identidade visual e mergulhe em autoconhecimento com bastante autodisciplina, para usar o que você mostra para o mundo de maneira estratégica.

Peixes na Casa 2

Chegou a hora de você ser mais responsável e ter melhor organização com os gastos. Além disso, você pode se dedicar mais a aprimorar um plano de carreira neste período de Saturno em Peixes (2023-2025).

Também é uma boa ideia fazer cursos de gestão financeira. Como Peixes fala sobre artes, espiritualidade, empatia e cura, você pode pensar em como trazer isso para o seu trabalho.

Como Saturno pode indicar algumas limitações, se prepare o máximo possível para flutuações nas finanças.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em cuidar das suas finanças, busque entender mais sobre o mundo dos investimentos e sobre formas de variar a sua renda, trabalhando mais e com mais responsabilidade.

Peixes na Casa 3

Como esta casa fala sobre comunicação, vai ser importante você mostrar mais empatia na forma como você se expressa. Tente ser mais responsável com suas palavras e como você as usa.

Este pode ser um bom período para ler mais livros, aprender e se concentrar em sua saúde mental. Você pode ver algumas limitações nessas áreas, mas esta é uma maneira de se treinar e tornar-se ainda melhor nelas.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em se comunicar, busque fazer cursos sobre comunicação que vão ser um diferencial no seu marketing pessoal ou nas suas relações do dia a dia, tendo muito comprometimento com seu desenvolvimento intelectual e a comunicação.

Peixes na Casa 4

Você pode sentir, nesta fase de Saturno em Peixes, forte senso de responsabilidade dentro de sua família e de sua casa, para trazer cura e empatia para as pessoas nelas e com as estruturas ao seu redor.

No entanto, tente equilibrar os possíveis sacrifícios que você acha que precisa fazer.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em lidar com as suas raízes e ancestralidade, busque trabalhar o perdão e as crenças limitantes familiares, para ter bastante responsabilidade com suas tarefas em casa.

Peixes na Casa 5

Se você tem um projeto pessoal ou de trabalho em desenvolvimento, será preciso muita responsabilidade, mas intuição e sensibilidade para fazer acontecer.

Além disso, nessa fase de Saturno em Peixes, você pode se confundir com seu tempo livre, e isso pode ser estressante. Por isso, procure se organizar melhor.

Sua identidade visual, filhos (se tiver), autoestima e criatividade podem exigir mais de você também entre 2023 e 2025.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em ser uma pessoa criativa, busque hobbies ou geste projetos que você possa canalizar isso.

Peixes na Casa 6

Trabalho, rotina, saúde e hábitos alimentares terão que ser prioridade número um entre março de 2023 e maio de 2025. Por isso, você precisará acabar com todas as desculpas para não cuidar dessa área da sua vida.

Se você tem dificuldades de organização, procure ter uma rotina mais planejada e prática ou peça ajuda. A arte ou a espiritualidade podem se tornar um chamado!

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em cuidar da sua rotina e saúde, busque manter planners, horários e práticas que te façam ser uma pessoa com o dia a dia otimizado.

Peixes na Casa 7

Tente dar mais responsabilidade aos seus relacionamentos e parcerias entre 2023 e 2025. Pode ser uma boa ideia oficializá-los, alinhar expectativas ou dedicar mais tempo a esses temas.

Além disso, tenha cuidado para não ser muito sensível e se sacrificar pelas outras pessoas. Você pode sentir alguns desafios em seus relacionamentos.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em parcerias e em ter inteligência nas relações, busque desenvolver oportunidades de trabalho em dupla ou em promover momentos na sua relação para alinhar expectativas e sentimentos.

Peixes na Casa 8

Os valores e finanças que você compartilha com outras pessoas podem ser mais exigentes e pedir mais empatia e responsabilidade nessa fase de Saturno em Peixes.

Cuidado para não se sacrificar por eles!

Alguns encerramentos podem acontecer, então tome cuidado para não fazê-los apenas esperando por um milagre, tente ter mais assertividade.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em administrar o valor do outro e em encerrar processos, busque ver no seu trabalho se você pode fazer algo para otimizar os gastos dos seus clientes/local de trabalho ou participar ativamente dos processos que estão se concluindo.

Peixes na Casa 9

Se você estiver planejando viagens ao Exterior, estudando, se dedicando a uma conexão espiritual ou se tiver algum processo judicial em andamento, esses temas podem exigir muito do seu tempo e responsabilidade.

Cursos que oferecem novas possibilidades de cura e conexão serão transformadores nesse período. Se abra para isso!

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em estudar ou utilizar da sua espiritualidade, busque algum exercício de manifestação desse contato ou se comprometa com algum curso sobre temas diversos, mas que te ajude no seu desenvolvimento pessoal.

Peixes na Casa 10

Seu propósito de vida e carreira não podem ser deixados de lado se Saturno estiver chamando sua atenção para isso.

Aproveite para tentar se destacar através do trabalho, foque em seus projetos, recicle seus conhecimentos, construa pontes que possam te dar bons contatos.

Este período pode ser de muito trabalho, então por que não adicionar algo que seja bom para você, mas também para quem precisa? Você pode acabar se destacando por isso.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente na sua profissão, busque caprichar no seu plano de carreira e medidas que vão te conferir visibilidade social.

Peixes na Casa 11

Suas amizades, os grupos e os coletivos aos quais você participa podem ficar mais ativos nesse período de março de 2023 a maio de 2026. Além disso, sua persona política pode ficar em destaque.

É um momento de maior responsabilidade nessas áreas e com suas habilidades de socialização. Mas tente ter cuidado, pois grandes expectativas podem levar à frustração.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em se posicionar na sociedade, busque fazer cursos sobre posicionamento digital, trabalhar a sua projeção e, principalmente, usar influência a seu favor.

Peixes na Casa 12

Como esta é a Casa do isolamento, dos medos, das feridas internas e do nosso inconsciente, vai ser importante passar mais tempo consigo mesmo.

Tente dar mais atenção à sua saúde emocional e psicológica. A autossabotagem e alguns problemas de saúde podem aparecer, mas pode ser uma oportunidade de preveni-los.

✨Dica: como existe tendência de você se tornar excelente em curar seus medos, busque fazer terapias e exercícios que te permitam encará-los de frente, para que seja possível vencê-los.

Nai Tomayno

Astróloga e terapeuta holística, desenvolve um trabalho como facilitadora de (re)conexões voltado para cura, utilizando o mapa astral como ferramenta principal. Formada em terapia de cristais, Magnified Healing e praticante de magia natural, é especialista em unir esses saberes e terapias alternativas às necessidades do mapa.

