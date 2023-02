Dia da Ressaca: dicas para se recuperar dos danos do álcool

Exagerou na bebida alcoólica no Carnaval? O seu organismo vai pedir socorro no dia seguinte. Para você não esquecer disso, o brasileiro inventou uma data exclusiva: o Dia da Ressaca, comemorado anualmente em 28 de fevereiro – último dia do mês em que geralmente ocorre o Carnaval.

Comemorar um dia de ressaca pode ser estranho, mas a data também não serve como punição. O Dia da Ressaca foi criado para conscientizar sobre o perigo e os males causados pelo excesso do consumo de bebida alcoólica.

Mas o que é ressaca? A ressaca é um conjunto de sintomas físicos e mentais que surgem devido ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, resultando em desidratação, aumento da atividade do fígado e alteração no sistema nervoso. Entre os sintomas mais comuns da ressaca estão dor de cabeça, enjoo, mal-estar geral e sede excessiva.

Então, pensando nisso, especialistas do Personare compartilharam algumas dicas para se recuperar dos danos do álcool.

5 Dicas para o Dia da Ressaca

Em 2023, o Dia da Ressaca vai ocorrer numa terça-feira, exatamente uma semana depois da terça de Carnaval (21). Espera-se que até lá você já tenha se curado das bebidas ingeridas durante a folia.

Mas você pode aproveitar as dicas a seguir durante e após o Carnaval ou em qualquer dia de ressaca do ano.

1. Limão em jejum

Ao acordar, esprema um limão em um copo de água e tome ainda em jejum. Então, aguarde 40 minutos até tomar o café da manhã. Segundo a especialista Julia Comodo, essa receita milenar é muito usada pelos praticantes de Yoga e ajuda a desintoxicar o organismo.

2. Limpeza com suco detox

Após o consumo de bebidas alcoólicas, é preciso limpar o organismo, recarregar as energias e fazer um carinho ao corpo, dando os nutrientes que ele precisa para ter mais saúde e energia.

Por isso, uma boa maneira de ajudar a colocar as toxinas para fora é investir nos sucos detox. Então, veja uma receita super simples indicada por Julia:

SUCO DE ABACAXI COM HORTELÃ

Ingredientes:

4 rodelas de abacaxi descascado 2 copos de água 2 punhados de hortelã orgânica

Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador. O abacaxi tem efeitos drenantes e é diurético. A mistura rende dois copos grandes e é ideal para ser consumida no lanche da manhã ou da tarde.

3. Hidratação com água de coco com gengibre

Segundo a nutricionista Amanda Regina, a bebida auxilia na recuperação da ressaca e também ajuda a diminuir a dor de cabeça (principalmente enxaquecas).

A água de coco (veja mais sobre ela aqui) repõe os minerais do corpo, e os carboidratos presentes nela garantem o abastecimento da energia perdida, revertendo a desidratação ocasionada pelo álcool.

Ingredientes:

2 fatias de gengibre 1 copo de água de coco

Preparo:

Bater tudo no liquidificador e tomar imediatamente, para garantir o aproveitamento de todos os nutrientes.

4. Automassagem para aliviar a ressaca

A dica é da especialista Tahiana Ferraço. Conhecida como Do-in ou automassagem, a prática de apertar uma região do próprio corpo não possui nenhuma contraindicação e pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer local.

Então, que tal testar?

Com o polegar, pressione durante cinco minutos o dedo indicador do pé, na altura da unha. Descanse por um minuto e volte a repetir o processo. Pode ser feito em ambos os pés ao mesmo tempo. Repita quantas vezes forem necessárias, até sentir melhora na sensação de ressaca.

5. Alimentos voltados à hidratação

A especialista Luiza Camargo Mendes alerta: a bebida alcoólica pode ser atraente em dias quentes e em feriados como o Carnaval, mas é preciso ter cuidado com a desidratação causada por sua composição.

Então, para se hidratar, além de muita água, a especialista recomenda alguns alimentos:

Frutas com mais água na sua composição, como melão, melancia, abacaxi, carambola, maçã, laranja – geladinhas são muito refrescantes. Se gostar, faça geladinhos de sucos de frutas (sacolé) para ter a mão e se refrescar. Os legumes e as verduras também são ricos em água e podem contribuir para uma hidratação mais profunda no verão, além de deixarem as refeições mais leves para esses dias mais quentes. Veja aqui sugestões de receitas que ajudam na hidratação

Escolha os alimentos e bebidas que seu corpo está pedindo, por isso é essencial notar as sensações físicas presentes e estar atento aos sinais que podem lhe indicar, como, por exemplo, muito calor, suor, dores de cabeça ou indisposição.

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

