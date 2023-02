Chegamos em março, um mês bastante significativo para a Numerologia. Antes de detalharmos as previsões para o amor em março de 2023, cabe ressaltar que este é um período representado pelo Ano Universal 7 (resultante da soma dos algarismos 2+0+2+3) e pelo Mês Universal 1.

Março de 2023 é um mês bem delicado com relação ao nosso lado belicoso. Isso porque o conjunto 1 e 7 reforça a tendência impulsiva de querer se impor, de conquistar e afrontar. E também de questionar e se posicionar com excesso de sinceridade, ou até mesmo de agressividade.

Portanto, é fundamental agir com fé e confiança, em si e no futuro. Mas com sabedoria, após investigar, estudar e analisar profundamente – não ceder ao impulso brusco.

Em vez disso, procure ter uma atitude estratégica de esperar o momento apropriado e, quando este for criado ou se apresentar, ir com coragem e conhecimento. Daí sim dá para avançar e se destacar, especialmente ao compartilhar aquilo em que você é especialista.

Pode ser uma ótima época para iniciar cursos, viajar, dominar um idioma, ensinar, etc. Bom momento também para se embrenhar por novas experiências voltadas ao autoconhecimento e à divulgação do seu saber.

Previsões para o amor em março de 2023

Até aqui, você viu o cenário geral para a Numerologia neste mês. Confira abaixo as previsões pessoais no amor para março de 2023. Para isso, você precisa saber qual é o seu Ano Pessoal. Se não sabe, calcule gratuitamente nas Previsões Numerológicas neste link e depois retorne aqui para ler as tendências e dicas para sua vida.

Se quiser saber as previsões completas para o amor em 2023, clique aqui.

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 4

Se não está se relacionando, você poderá aproveitar o poder de concretização do 4 para direcionar seu anseio por conquistar (relativo ao número 1). Materializar (4) o início (1) de um relacionamento. Entretanto, precisará primeiro vencer o conflito entre se vincular e perder a independência, ou mesmo ter num comprometimento uma barreira para algum projeto.

Caso esteja se relacionando, eis um mês muito favorável para formalizar um vínculo e isso representar uma nova fase entre você e a pessoa parceira. Também é um período apropriado para iniciar uma família, comprar ou alugar um imóvel, reformar a residência ou qualquer experiência nova que marque a reestruturação de seu laço afetivo.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 5

Se você não está se relacionando, poderá sentir o conflito entre a liberdade e o medo de criar dependência de alguém. Como provavelmente poderá conhecer gente nova neste mês, especialmente por meio de uma viagem ou curso, você tenderá a perceber esse conflito: permaneço solteiro(a) ou me vinculo?

Pode, inclusive, surgir a dúvida entre duas pessoas: qual escolho? Aí é livre arbítrio seu. De todo modo, vale a pena privilegiar estar ao lado de alguém com quem não perderá seu espaço de autonomia.

Se você estiver num relacionamento, pode ser que por motivo de viagem ou algum curso (5) haja uma mudança na sua relação. Por exemplo: ficar longe da pessoa parceira ou questionar algo que precisa ser mudado no relacionamento de vocês.

É o momento de entrar em acordo com o seu par sobre o que está gerando insatisfação em você, a fim de decidirem se vão permanecer juntos num vínculo renovado ou se vão optar pela separação. Essa combinação numerológica pode significar simplesmente contar com o apoio da pessoa parceira (2) para você poder viajar ou fazer um curso (5).

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 6

Para quem não está se relacionando, o desejo será forte. Porque você neste mês de março vive uma combinação numerológica altamente romântica.

Sendo assim, aproveite o lado sociável tanto do 3 quanto do 6, a fim de estar com os colegas e amigos com mais frequência. E, dessa forma, aumentar as oportunidades de se envolver afetivamente num relacionamento. No mínimo, uma amizade colorida poderá se evidenciar neste período.

Caso você esteja num relacionamento, valerá a pena desfrutar do anseio por mais romantismo neste mês de março. Apenas dê uma atenção especial para um lado mais exigente não cortar o clima. Empatia, compreensão e muito diálogo poderão ser as melhores atitudes para haver um novo nível de união, companheirismo e prazer entre você e seu par.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 7

Esse é um mês que você, caso não esteja se relacionando, poderá perceber-se com uma desconfiança e reserva maiores. Em outras palavras, não se abrir para uma relação.

Para alguém conseguir destrancar os cadeados que trancam o seu coração neste período, terá que se mostrar uma pessoa realmente interessada em você. Mas não apenas isso. Também precisará transmitir segurança.

Caso essa pessoa demonstre um verdadeiro sentimento e, ao mesmo tempo, uma postura de que quer algo a longo prazo com você, ótimo. Aí sim, poderá edificar as bases de uma relação.

Se você está num relacionamento, poderá perceber-se com mais medo da traição ou da perda da segurança. Inclusive, poderá mostrar-se com uma atitude mais desconfiada e até mesmo travada – emocional e sexualmente.

Os motivos são diversos. Provavelmente porque algumas preocupações (familiares, profissionais, de saúde) podem estar lhe atrapalhando a se dedicar a quem ama. Outra possibilidade é o distanciamento emocional ou mesmo físico com seu par, talvez por motivo de viagem ou de trabalho.

Portanto, o objetivo desta época é criar um nível mais seguro de cumplicidade entre você e a pessoa parceira.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 8

Neste mês, você – caso não esteja se relacionando – poderá preferir manter-se nessa condição. Ainda mais que sua ambição em fazer uma viagem ou mudança profissional provavelmente estará direcionando sua energia para uma área que não é a afetiva.

Todavia, existe a probabilidade de, surpreendentemente, reencontrar um amor do passado. Pode haver a volta, mas precisa de uma renovação para o vínculo ser reestruturado.

Caso você esteja num relacionamento, este mês lhe apresenta a possibilidade de colocar em prática uma mudança significativa na sua vida a dois. Ou uma mudança marcante em outra área que impacta sua relação.

Se houver resistência em mudar, seja da sua parte ou da pessoa parceira, isso pode ser o motivo para que concretizam a separação., ou a formalização do divórcio.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 9

Se você não está se relacionando, este mês pode ser de muito romantismo. Pode haver a oportunidade de realizar um grande sonho afetivo, tal como começar um vínculo com alguém que há muito desejava. Há também a probabilidade de uma amizade se tornar amor ou conhecer alguém por meio de um amigo em comum.

Se você está num relacionamento, este mês pode ser bem marcante. Vocês podem atingir um grande objetivo, tal como uma viagem dos sonhos, se casarem, ter filho, mudarem de residência.

Vale ter uma atenção especial para sua insatisfação por você e seu par não terem uma relação perfeita, para que você não deixe isso gerar um convívio repleto de conflitos, cobranças e divergências. Porque se não houver muito diálogo para se entenderem e fazerem o vínculo renascer, pode haver a separação.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 1

Se você não está se relacionando, pode preferir manter essa condição. Porque tanto o 1 quanto o 7 simbolizam um foco maior em si, em seus projetos. Um anseio por maior independência. Consequentemente, não há tanta abertura para a vida a dois.

A não ser que encontre alguém bem estimulante com quem possa iniciar um relacionamento. Para dar match, é preciso haver uma grande confiança mútua, para que cada qual tenha seu próprio espaço e possa manter sua autonomia.

Caso esteja num relacionamento, valerá a pena conversar com a pessoa parceira sobre o quanto está com um anseio maior por focar mais em algum estudo, projeto ou viagem.

Poder contar com a colaboração de seu par será um fator de estímulo, confiança e um novo ciclo na maneira como se relacionam, com cada qual tendo mais independência na vida a dois.

Também será bacana se você puder propor algo novo, tal como mudança na rotina e na vivência do sexo. Isso terá um efeito renovador num ciclo de maior cumplicidade entre vocês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 2

Eis um mês que, se você não está se relacionando, poderá iniciar um vínculo e com perspectivas de longo prazo. Ainda mais que você estará almejando justamente um laço seguro, repleto de proteção material e emocional.

Entretanto, precisará superar o medo de repetir uma história do passado, especialmente de haver dependência emocional ou financeira.

Caso esteja num relacionamento, você precisará de muita maturidade emocional para dialogar com seu par a respeito de alguma divergência gritante entre vocês neste período. Pode ser, por exemplo, uma diferença na maneira como cada qual está lidando com dinheiro.

Busquem um acordo a respeito das despesas e receitas da vida conjugal. Não adote uma postura passiva e que se desvaloriza, deixando-se submeter à vontade tirânica de seu par. Tampouco entre de sola de forma controladora e autoritária sobre quem ama. Acordos justos, com cada qual cedendo um pouco, serão essenciais para reestruturarem a relação.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 3

Se você não está se relacionando, o período pode ser muito frutífero. Porque, além de estar com uma predisposição romântica maior, seu carisma e magnetismo também se encontram elevados.

Consequentemente, poderá atrair mais olhares e até as investidas das pessoas que querem lhe conquistar. Você também estará com essa atitude sedutora e conquistadora.

Anseia viver um vínculo intenso, profundo e com muito prazer, inclusive sexualmente. Daí você precisará escolher entre aventuras românticas e sexuais sem compromisso ou um laço realmente satisfatório com uma pessoa.

Caso esteja se relacionando, março apresenta o potencial romântico que vale muito a pena você viver em sua vida a dois. Expressar seu amor com presentes, olhares, atitudes e elogios.

Também merece receber essa expressão mais notória do amor da pessoa parceira. Viajarem juntos, saírem mais, divertirem-se, enfim, tudo o que puderem fazer para apimentar a relação, inclusive sexualmente, será excelente. Terá o poder de fazer o vínculo renascer.

É o redespertar da paixão. Mas se a chama realmente se apagou, a percepção clara de que o fim chegou poderá resultar na separação.

Yub Miranda

Numerólogo, astrólogo e tarólogo.

yubmiranda@yahoo.com.br