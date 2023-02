Seriedade e alegria: veja as previsões de 26 fevereiro a 4 de março de 2023

Depois de curtir a folia, é hora de voltar à rotina. Neste artigo, vamos entender melhor todos os aspectos das previsões semanais de 26 fevereiro a 4 de março de 2023.

Manter a mente focada na semana pós-carnaval será o grande desafio. Ao mesmo tempo, há um clima de recomeço, como se finalmente tivesse chegado a hora de encarar os projetos e mirar os planos futuros.

Confira abaixo o resumo astrológico:

Mercúrio fica conjunto a Saturno, com o aspecto exato na quinta-feira (02) até sexta-feira (03), no signo de Aquário, com efeitos ainda no sábado (04). Isso significa seriedade no ar; A partir da segunda-feira (27), a Lua crescente acelera o ritmo; Mercúrio, o planeta da mente, muda para Peixes na noite de quinta-feira (02), transitando por este signo até 19/3; Ao longo de toda a semana, com o aspecto exato na quinta-feira (02), Vênus faz conjunção com Júpiter, ambos no signo de Áries, o que nos faz sentir vontade de continuar na folia e nos expandirmos; A partir de sexta-feira (03), o Sol em Peixes faz sextil com Urano. Com este trânsito, a inventividade e desejo de inovação entram em campo.

Antes de irmos para os detalhes, não se esqueça de conferir antes o seu Horóscopo Personalizado para que você possa aproveitar melhor todos os aspectos da semana.

Mercúrio em conjunção com Saturno: o lado sério da semana pós-Carnaval

Podemos dizer que o ano finalmente começou. É hora de encarar a realidade e olhar para o futuro e temos um lado mais “cabeça” nas previsões de 26 fevereiro a 4 de março de 2023, que nos favorece nesse sentido.

Logo na segunda- feira (27), a fase lunar crescente nos pede naturalmente mais ação. É como se na fase lunar nova houvesse no ar uma energia embrionária, sendo agora o momento de entrar em campo.

A seriedade fica por conta da conjunção de Mercúrio com Saturno no signo de Aquário, que vai acontecer ao longo da semana até sexta-feira, mas que ainda lança alguns efeitos no final de semana.

O que essa conjunção representa? Mercúrio é a nossa mente e o nosso dia a dia. Teremos que lidar com algumas exigências e assuntos mais sérios, sendo que esse aspecto pode trazer uma nuvem de preocupação.

Algumas pessoas precisarão tomar cuidado com o pessimismo, pois é uma das possibilidades dessa combinação. Tendemos a ficar mais preocupado fazendo coisas, comprometido com as demandas, entregas e compromissos em geral, algo muito saturnino.

Inclusive, Saturno é aquele planeta que não quer saber se foi Carnaval ou não, ele fala que está na hora de cumprir os combinados.

Mercúrio com Saturno mandando a real

Essa combinação não é das mais leves e nos pede previdência e responsabilidade. Desse modo, essa semana poderemos ver uma ou outra notícia mais pesada. Por outro lado, a energia será boa para planejar, estudar, se empenhar e colocar a cabeça no foco.

Ainda assim, não é fácil sair do Carnaval e ir direto para o trabalho e questões mais sérias, não é mesmo? Porém, felizmente, ainda teremos um aspecto festivo na semana.

Cuidado para não se ocupar de algo que nem aconteceu

Eventualmente, Mercúrio com Saturno gera preocupações. Uma das maneiras de lidar com Saturno é a puxar o problema para o concreto.

Veja, se algo te aflige, será que não é melhor conversar com um especialista – ou mais de um – sobre aquele assunto? Especialistas e autoridades também são de Saturno.

Em vez de permitir que se torne uma preocupação, por que não trazer para o concreto? Devemos afastar os medos e coisas que não são produtivas e se perguntar o que podemos fazer em termos mais práticos.

Desta forma, poderemos vivenciar um Saturno melhor, no lugar de dar brecha para preocupação ou pessimismo, que é um dos riscos dessa combinação.

Mercúrio ingressa em Peixes e ficamos mais sentimentais

Na noite de quinta-feira (02), Mercúrio, o planeta das ideias, ingressa em Peixes e transita no signo até o dia 19 de março, trazendo outros aspectos para as previsões de 26 de fevereiro a 4 de março.

Aproveite para viver momentos de inspiração, maior sensibilidade à beleza, imaginação, criatividade, música e interesse pela parte espiritual, isso é muito pisciano!

Por outro lado, temos um toquezinho de distração, a cabeça tende a voar mais. Podemos esquecer as chaves, deixar o celular em algum lugar, a mente fica no imaginário.

Algumas pessoas precisam tomar cuidado com a imaginação mórbida, com a qual só pensamos coisas ruins. É uma faceta que as pessoas não costumam falar, pois a nossa imaginação pode nos levar para lugares criativos, mas também pode levar para lugares que não existem, que são criados pela nossa ansiedade ou ilusão.

Vamos misturar o lado racional, que é Mercúrio, com a sensibilidade, criatividade e intuição, que é Peixes.

Notícias saturninas podem preocupar

Podemos ter ainda mais notícias saturninas, pois presenciamos recentemente as chuvas no estado de SP e acontecimentos relacionados a isso ainda poderão surgir.

Quando Mercúrio entra em Peixes, precisamos tomar um certo cuidado com as notícias fantasiosas e milagrosas, para que a nossa mente não se iluda.

É necessário ter atenção para não enxergar as coisas como você deseja, e, sim, como elas são.

E a festa continua, com mais leveza para o final de semana

A partir de sexta-feira, temos o Sol em sextil com Urano nas previsões da semana de 26 de fevereiro a 4 de março. Em termos futebolísticos, esse aspecto é como aquela pessoa que resolve e faz aquele gol na hora certa, com aquele toque inesperado.

O Sol, quando está em sextil com Urano, renova a energia e traz uma vibração diferente e remete ao novo.

Como há uma previsão das coisas se desenrolarem, podem surgir soluções inventivas, seja no plano coletivo ou no individual. Esse aspecto traz ainda uma possibilidade de mudança e de novos ares. Soluções aparecem!

Além disso, vai rolar nas previsões da semana uma conjunção de Vênus com Júpiter, que fica exata na quinta-feira no signo de Áries. O nosso lado que ainda quer se divertir e brincar tende a prevalecer, mas aí vem o chefe e pergunta: você já fez o relatório? Esta segunda faceta é de Mercúrio/Saturno.

Uma parte nossa ainda vai querer estar na folia, até porque, quando termina o Carnaval, todo mundo sabe que ainda tem uns blocos e um clima de festa que perdura. E essa conjunção de Vênus com Júpiter em Áries vai aflorar a vontade de se divertir.

Teremos um final de semana mais animado, com desejo de sair e conhecer pessoas. Além de tudo, Vênus com Júpiter pode trazer prosperidade com o dinheiro e vendas, embora também traga também o gasto em excesso, comida e bebida.

Há uma tendência a se gastar muito rápido, sem pensar e com coisas prazerosas. A gente pode ter um pouquinho de exagero, tem o lado de aproveitar a vida e ser feliz, é só saber dosar.

Dicas para aproveitar os dois principais aspectos da semana

Onde você estiver com Mercúrio em conjunção com Saturno será a área que irá exigir mais empenho. Ou seja, é preciso viver essa energia saturnina e fazer a famosa lição de casa.

Agora, na área onde você está com Vênus, é onde poderá ter sorte, desfrutar e olhar as coisas de uma outra maneira.

Por exemplo: com Mercúrio na casa 3, que é a casa dos estudos, talvez você tenha que se dedicar em alguma matéria, principalmente se está fazendo estudo formal. É ali que você terá que parar e gastar o seu cérebro, algo bastante de Mercúrio com Saturno.

Mas, calma, que depois você pode curtir um happy hour, com Vênus e Júpiter! Se for Vênus com Júpiter na casa 4, o happy hour pode ser com a família, com os tios animados, primos sempre otimistas… É sair da tensão de uma área e ir brincar na outra – é interessante a gente termos essas duas energias.

Começos empolgantes e energia independente e animada

Existe um lado social querendo extravasar e como os bares, restaurantes e comércios ainda estão aquecidos e em clima de Carnaval, podemos ter notícias favoráveis para a economia e comércio.

Vamos abrir os olhos para possíveis começos empolgantes, pois Áries tem muito a ver com inícios. Podemos ter alguma notícia positiva em nossa vida, quem sabe sorte em algum setor, algo que traga benefícios e alegria.

Áries tem a ver com esportes e notícias do tipo podem surgir, assim como destaque a respeito de mulheres mais guerreiras e líderes. O lado da força e dinamismo tende a se sobressair!

Preparados para encarar os dias pós-folia? Vamos juntos, tanto na seriedade quanto na espontaneidade!

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com