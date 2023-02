Pedras e cristais são usados há milênios como forma de se conectar a energia para amenizar ou resolver desafios específicos. Neste artigo, te compartilho 3 cristais para dar um up na motivação.

Mas, antes, preciso pontuar algumas questões importantes sobre motivação e saúde, para você refletir se está mesmo faltando disposição ou isso faz parte de você.

É motivação baixa mesmo?

Melhor do que esperar uma fórmula mágica, vamos plantar uma sementinha de consciência. Será que você está sem motivação ou você é assim mesmo? Entenda mais sobre motivação aqui.

É importante perceber se você está se sentindo “momentaneamente” desmotivada ou se isso é uma característica sua.

Muitas pessoas têm o passo mais calmo e tranquilo, e dificilmente serão a pessoa que acorda às 6h vibrando e às 6h30 já correu, comeu e está resolvendo perrengues.

Claro que pedras e cristais para impulsionar e motivar podem ser usadas por todas as pessoas, mas é importante se autoconhecer e respeitar o seu jeito.

Motivação é momentânea ou constante?

Se a sua desmotivação for momentânea, as pedras vão trazer uma resposta rápida, porque representam aquela ajudinha para você se reequilibrar.

Agora, se for uma constante, talvez essa ajuda dos cristais seja mais lenta, porque é algo mais profundo.

Em ambos os casos, recomendo associar o uso das pedras com o trabalho terapêutico, poque isso vai te ajudar a encontrar a raiz da situação e de fato ficar no seu problema.

Sem contar que, muitas vezes, não damos bola para os sintomas e eles podem estar indicando questões sérias, como depressão (saiba aqui como identificar).

3 cristais para dar um up na motivação

Dito tudo isso, vamos as 3 indicações de 3 cristais para te ajudar a ter mais motivação:

Cornalina

A Cornalina é uma pedra estimulante, que ajuda a trabalhar os motivos pelos quais você anda se sentindo sem motivação. Ela também impulsiona a criatividade, o foco e a força vital, junto com a coragem de enfrentar seus limites. Então, se está precisando dar um up na motivação, tente usá-la em adereços ou à vista em locais que você vivencia essa falta de motivação.

Granada

A Granada é uma pedra que aumenta a vitalidade e a criatividade. É conhecida por despertar paixões, principalmente pela vida, por isso é muito utilizada quando a motivação está baixa e não há ânimo no dia a dia. A pedra nos deixa em alerta e prontos para qualquer coisa. Essa é para quando se É mais calmo e sossegado no geral e precisa conectar com força em determinada situação.

Azurita

A Azurita é uma das pedras de 2023 (entenda aqui). É uma pedra profunda, que ajuda na busca pelo autoconhecimento, vencendo o medo e resistência de mudar. Para dar uma ajudada no ano de maneira geral, combinar a Azurita com a Malaquita é uma ótima sugestão, pensando em manter-se trabalhando, se aprofundando e se conectando.

Ajuda extra

Se você sentir dificuldade em qualquer estágio, vale a pena procurar o auxílio de um especialista. O terapeuta holístico e/ou vibracional certo pode ajudar a identificar e oferecer diferentes estratégias e ferramentas necessárias para a melhora, com um atendimento especializado e pessoal, focado no seu processo.

