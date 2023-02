Relembre as previsões mais importantes do seu signo em 2023

Se o ano só começa depois do Carnaval, está mais do que na hora de conferir as previsões mais importantes do seu signo em 2023, não é? Assim, você pode se preparar para as oportunidades e os desafios que você deve enfrentar ao longo dos próximos meses.

Mas para aproveitar melhor o seu ano, leia as previsões para seu signo solar e também seu Ascendente feitas pleos astrólogos Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.

Ah, e vale lembrar que o ano, para a Astrologia, só começa mesmo dia 20 de março, quando o Sol entra em Áries, o primeiro signo do zodíaco. Veja o calendário astrológico 2023 completo aqui.

As previsões mais importantes do seu signo em 2023

A seguir, a gente te conta os destaques, o que é mais importante para cada signo solar e Ascendente em 2023. Mas se você quiser saber as tendências para o amor, família, trabalho e saúde, ou seja, tudo o que esperar do ano, clique no link junto a cada signo.

Áries em 2023:

O ano de 2023 pode ser um grande ano para Áries, já que o planeta Júpiter estará no seu signo até maio, indicando expansão e crescimento. No entanto, pode haver insatisfação constante e imprudência. Novas oportunidades tendem a surgir. Para saber mais, acesse aqui as previsões completas para Áries em 2023.

Touro em 2023:

Touro deve se preparar para receber recompensas pelo esforço dos últimos dois anos em 2023, com a presença de Júpiter a partir de maio. No entanto, Saturno pode trazer mais responsabilidades em relação ao propósito de vida e à carreira. Saiba mais aqui sobre as previsões para Touro em 2023.

Gêmeos em 2023:

Para Gêmeos, 2023 será um excelente ano para o desenvolvimento pessoal e profissional, com a possibilidade de se destacar como figura pública ou liderança em grupo. No entanto, Plutão pode trazer desafios em relação a movimentos que envolvam outras culturas ou países. Saiba mais aqui sobre as previsões para Gêmeos em 2023.

Câncer em 2023:

O foco para Câncer em 2023 estará nos relacionamentos, podendo ser necessário resolver pendências com a família, amigos e parceiros. Os eclipses podem trazer mudanças na vida profissional e doméstica, além de ser um bom ano para rever hábitos e relacionamentos tóxicos. Para saber mais, acesse as previsões completas para Câncer em 2023.

Leão em 2023:

Leão pode alcançar independência financeira em 2023, além de experimentar mudanças transformadoras na carreira. No entanto, é importante ter cuidado com a falta de paciência e possíveis indisposições com autoridades. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.

Virgem em 2023:

Para Virgem, 2023 será o ano de aprender a dizer não e impor limites nas relações. Pode ser necessário ser mais seletivo em relação a amizades e relacionamentos amorosos. No período de Júpiter em Áries, que vai até 16/05, é possível ter muitas oportunidades para expandir os ganhos. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.

Libra em 2023:

O seu 2023 não será leve, mas cheio de aprendizados. A questão profissional pode ser mais exigente para Libra em 2023, com uma rotina mais pesada e a necessidade de se conhecer melhor e se tornar mais consciente de si. Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.

Escorpião em 2023:

2023 será um ano interessante para Escorpião. Júpiter entra em Touro a partir de maio, trazendo oportunidades. Também deve ser um excelente ano para criar uma rotina mais saudável e retomar tratamentos de saúde. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.

Sagitário em 2023:

2023 será um ano de mudanças para Sagitário, principalmente no âmbito profissional. Saturno pode trazer oportunidades de redirecionamento de carreira, mas também exigirá responsabilidade e disciplina. Além disso, é um momento para valorizar e investir em sua família e lar. Plutão sugere a necessidade de eliminar hábitos financeiros tóxicos. Leia mais sobre as previsões para Sagitário em 2023 aqui.

Capricórnio em 2023:

Para Capricórnio em 2023, é hora de trabalhar o desapego e permitir-se viver de forma mais plena. É um ano para se tornar referência em suas relações pessoais, profissionais e na vida doméstica. No entanto, é importante lembrar que o controle excessivo pode limitar o seu crescimento. Leia mais sobre as previsões para Capricórnio em 2023 aqui.

Aquário em 2023:

Com a presença de Plutão no seu signo por três meses em 2023, Aquário terá a oportunidade de fazer uma jornada de autoconhecimento e se transformar profundamente. É hora de encarar suas sombras e desenvolver o seu poder pessoal. Este ano pode trazer uma expansão significativa em sua espiritualidade. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.

Peixes em 2023:

Saturno traz desafios para Peixes em 2023, mas também a oportunidade de assumir o controle de sua própria história. É hora de colocar os pés no chão e lidar com as questões práticas da vida. É um ano para expandir sua espiritualidade de forma mais concreta, mas é importante cuidar da saúde mental, pois sua mente pode ser bastante exigida. Leia mais sobre as previsões para Peixes em 2023 aqui.

