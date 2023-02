18 perguntas sobre amor-próprio que você precisa se fazer

Você tem amor-próprio? Essa é uma questão super complexa que não se resume a gostar do que vemos no espelho. Além do corpo físico, devemos considerar também os aspectos emocionais, mentais e espirituais de nossa existência. Pensando nisso, te convido a fazer 18 perguntas sobre amor-próprio.

Elas estão separadas em níveis físico, emocional, mental e espiritual apenas para ajudar a nossa compreensão, pois todos eles se tornam um só dentro de nós. Para ter uma autoestima sólida é preciso trabalhar o amor-próprio em todos os níveis de forma integrada.

A partir das suas respostas, você vai ter uma noção de como está o seu amor-próprio. Não se preocupe se perceber que há muitos aspectos desequilibrados em sua vida. Te convido a ver aqui como desenvolver amor-próprio.

18 perguntas sobre amor-próprio

Nível Mental

1 – Você se trata como seu melhor amigo(a), procurando se motivar, acolher, aceitar? 2 – Você se julga e se cobra demais? 3 – A maneira como você concebe o mundo e a vida te ajuda a ter leveza e motivação? 4 – Como você alimenta sua mente?

Emocional

5 – Como você se relaciona consigo mesmo? 6 – Você se permite construir carinho e afeto com você e com os outros? 7 – Qual a qualidade de suas amizades? 8 – Você foge ou vive situações que podem te despertar sentimentos desconfortáveis? 9 – Você se permite sentir as emoções negativas e aprender com elas, sem se entregar?

Físico

10 – Como você cuida da alimentação? 11 – Como você cuida de sua beleza e estética? 12 – Você procura se exercitar, se manter em movimento? 13 – Como está seu sono?

Nível Espiritual

14 – Como tá sua busca pela evolução pessoal? 15 – Você tem uma prática constante de algum tipo de meditação? 16 – Como está sua intuição? Você sabe ouvi-la? 17 – Como está seu contato com a natureza? 18 – Você desenvolve seus aspectos mais sutis, buscando uma conexão mais profunda consigo?

O que você precisa mudar?

Tenha calma e compaixão com você. As mudanças podem ser realizadas de forma lenta e gradual, porque o que importa é que elas aconteçam! Se precisar de ajuda, estou aqui.

Ceci Akamatsu

Terapeuta Energética, faz atendimentos à distância pelo Personare. É a autora do livro Para que o Amor Aconteça, da Coleção Personare.

ceciakamatsu@gmail.com