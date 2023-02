Semana de Superlua, imprevistos e paixões: as previsões de 19 a 25 de fevereiro

Além de Carnaval, a semana chega com Superlua e trânsitos astrológicos que vão exigir flexibilidade e criatividade para lidar com imprevistos. Por outro lado, quem estiver com disposição, poderá viver boas doses de paixão e intensidade. Se liga só no resumo das previsões de 19 a 25 de fevereiro:

Até quinta-feira (23), Mercúrio em Aquário faz quadratura com Urano, podendo trazer diversos imprevistos; A partir de segunda-feira (20), Mercúrio faz trígono com Marte, o que dá agilidade e uma energia mais direta; Até quarta-feira de cinzas (22), Vênus em sextil com Plutão promete paixão e intensidade; Na segunda-feira (20), Vênus ingressa em Áries, trazendo muita energia e vibração para o Carnaval; Também na segunda-feira (20), ocorre a Lua Nova em Peixes e será uma Superlua! (saiba tudo aqui), com efeitos até 21/03.

Além disso, não deixe de conferir antes o seu Horóscopo Personalizado , assim você consegue tomar as melhores decisões para curtir esses dias de festa.

Mercúrio/Urano pede jogo de cintura

Um dos aspectos marcantes da semana é Mercúrio em Aquário fazendo uma quadratura com Urano até quinta-feira (23), podendo trazer diversos imprevistos, algo até bem normal para uma semana de Carnaval. Confira aqui as previsões completas para o Carnaval!

Será necessário ter jogo de cintura, porque Mercúrio é o planeta do dia a dia, do trânsito e dos deslocamentos. Ao fazer uma tensão com Urano, talvez a gente precise rever alguns planos. Esse trânsito não será fácil, pois poderá gerar interrupções e imprevistos na rotina.

Algumas pessoas talvez precisem lidar com aparelhos que queimam de repente ou problemas com corrente elétrica, algo bem típico de Urano. As cidades que costumam lotar no Carnaval correm o risco de ficar sobrecarregadas, ocasionando queda na energia elétrica.

Outra tendência nas previsões de 19 a 25 de fevereiro é a inconstância. Mercúrio com Urano pode fazer os foliões quererem uma coisa a cada hora. Para quem pretende ir para os blocos, olha aí os astros pedindo jogo de cintura novamente.

Mercúrio/Marte traz agilidade

Teremos também Mercúrio em um bom aspecto com Marte, a partir de segunda-feira (20). Esse aspecto traz agilidade para você mudar os planos, quem sabe ir para outro lugar, caso algum imprevisto aconteça.

É uma energia de esperteza e ligeireza na mente e nas palavras. Aliás, falando em palavras, é preciso um certo cuidado com Mercúrio e Urano para que as palavras não saiam de uma forma imprevisível e brusca. Assim, não vão faltar polêmicas nesses dias de folia.

Para a turma que prefere ficar em casa, o feriado pode ser um bom momento para maratonar filmes e séries, embora não vá ter espaço para muita calma.

Podemos esperar que o Carnaval bem agitado, com bastante trânsito e dificuldades de deslocamento. Sendo assim, quem for do bloco dos caseiros vai acabar se dando bem, pois evitará dor de cabeça.

Vênus/Plutão é sinônimo de intensidade

Até a quarta-feira de cinzas, Vênus vai estar em um bom aspecto com Plutão, sugerindo muita entrega e intensidade. Seja lá o que você estiver planejando, vai ser divertido.

Na segunda-feira, saímos de uma pegada mais romântica, de Vênus em Peixes, e entramos em um momento propício para o amor mais carnal de Vênus entra em Áries. O que endossa ainda mais a energia de diversão.

O clima mais ariano nas previsões de 19 a 25 fevereiro promete muita pegação, química, pois Áries é atitude. Tem uma energia de querer desfrutar de tudo, muito pique e astral lá em cima.

A dica é deixar rolar…

Por conta de Mercúrio com Urano e Vênus em Áries, a paciência não será o forte nesses dias. Não é o momento de pegar no pé de ninguém. Além disso, Áries não gosta de ficar esperando demais.

Com Vênus em Áries, há uma tendência das pessoas ficarem mais independentes:

Se você não chegou, eu faço a minha festa sozinho!

Com o lado menos conciliador de Áries, os casais precisam ter atenção para não passar o Carnaval brigando.

Carnaval com Superlua

Na segunda-feira (20), ocorre a Superlua em Peixes, com efeitos até 21/03. No mapa desta Lua Nova, o Sol e a Lua em Peixes estão conjuntos com Saturno na Casa 2, que fala do lado material.

Como Peixes tem um lado intuitivo, significa que teremos um foco maior nas questões materiais durante esse mês. Poderão surgir questionamentos do tipo:

O que eu vou fazer? Onde devo direcionar a minha energia para realizar metas? Como eu quero realizar os meus sonhos?

Aliás, a parte financeira será um tema predominante até a próxima Lua Nova, que ocorre no dia 21 de março.

Idealizar os sonhos e objetivos que se deseja alcançar é algo bastante pisciano, com o Carnaval puxando muito essa atmosfera da fantasia. Mas o que é sonho e o que eu vou trazer para o real? Esse será um desafio.

Será só sonho mesmo ou essas ideias que estão aparecendo podem ser convertidas em projetos que rendam frutos?

Vale fazer essa reflexão para lidar melhor com essa fase.

Alertas astrológicos importantes

Em termos coletivos, Plutão está conjunto com Aquário. Sendo assim, temos um mês em que podem acontecer coisas difíceis, não precisamente no Carnaval, mas em algum momento ao longo desse período.

Outro aspecto pra gente prestar atenção é que, nesse mapa da Lua Nova, Vênus está se afastando de Netuno. É como se constatássemos a falta de algo. Como o Sol e a Lua estão em Peixes conjuntos com Saturno, temos que saber usar bem o dinheiro.

Sempre que há uma presença forte de Saturno, é necessário mais regramento. Plutão no ascendente vai revelar o que não está bom, mostrando o que está oculto. Não teremos um período fácil.

É preciso lembrar que ainda estamos em um processo de recuperação com o pós-pandemia, e a maneira como lidamos com a falta de dinheiro pode ser o grande desafio dessa Lua Nova.

Curta com moderação

Aproveite esses dias de Carnaval, mas com o pé no freio para não se surpreender quando a fatura chegar. A dica é curtir com consciência, organização e moderação.

Como esse mapa da Lua Nova representa um pouco de fuga, é preciso ter cuidado com o que vamos fazer no Carnaval de forma excessiva.

Procure não alterar o comportamento e pense um pouquinho na hora de fazer as coisas.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Vanessa Tuleski

Vanessa Tuleski dá consultas astrológica-terapêuticas pessoalmente e online. É autora do ebook “Signos astrológicos – as doze etapas para a auto-realização”. Trabalha com o Iluminare, terapia que acessa o inconsciente e que tem seus fundamentos no Xamanismo. É idealizadora do curso Alimentação no Mapa Astral no Personare.

vanessatuleski@gmail.com