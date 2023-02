Carnaval com Sol e Lua Nova em Peixes: cuidado para não perder a consciência

Em 2023, teremos Carnaval com Sol e Lua Nova em Peixes. O último signo do Zodíaco nos coloca em contato com outros níveis de consciência, mas precisamos cuidar para não ultrapassarmos o limite e nos perdermos no lado sombrio pisciano – que pode ser ainda mais perigoso em uma época de extravasar como o Carnaval.

Excesso de álcool, uso de entorpecentes e escapismos são algumas possibilidades mais latentes. Para explicar por que isso acontece, como aproveitar e como fugir das armadilhas, a gente convidou as astrólogas Nai Tomayno e Tatiana Magalhães.

Sol e Lua Nova em Peixes

O Sol entra em Peixes às 19h34 deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Aqui você entende em detalhes a Temporada de Peixes e como você vai sentir ela na sua vida.

Já a Lua Nova em Peixes começa às 4h06 de segunda-feira, 20 de fevereiro. E será uma Superlua – entenda tudo aqui. Como toda Lua Nova, ela lança efeitos pelo período de um mês.

Por isso, além de cuidados no Carnaval, tudo que você ler aqui pode se entender até 21 de março, quando começa uma nova lunação. Então, preste bem atenção!

Os riscos da energia pisciana no Carnaval

Peixes é um signo que nos coloca em contato com a espiritualidade e a nossa intuição, mas também pode levar a ilusões e viajar em fantasias. Isso não vale apenas para pessoas piscianas, até porque todo mundo tem Peixes em algum lugar do Mapa Astral.

Mas acende o alerta para esse período em Sol (que evidencia os assuntos do signo) e Lua Nova (que favorece inícios, mas amplia nostalgia) estarão no signo do transbordamento.

“Quando o Sol entra em Peixes, a fantasia entra no nosso corpo, mente e coração. Quando a Lua Nova ocorre em Peixes, a imaginação sobe para a cabeça”, resume Nai Tomayno.

Entenda alguns riscos, segundo as astrólogas:

A vulnerabilidade pisciana pode fazer a gente cair em todos os tipos de vibrações, positivas ou negativas. Com Sol e Lua em Peixes, fica mais difícil distinguir a verdade da ilusão. Por isso, precisamos ficar mais atentos para não confundir conexão com escapismo. Se algum problema aparecer, esta energia pisciana pode nos levar a achar que é mais fácil ignorar a questão e fugir, do que aceitar e resolver. Então, muito cuidado para não perder a consciência! Seja como meio de fuga, seja pelo desejo de atingir outros estados de consciência, são mais comuns nesta época: abuso de drogas, substâncias entorpecentes e álcool. Além de podermos ter um juízo meio duvidoso sobre o perigo, a busca por prazer estará mega impulsiva (Vênus em Áries). Por fim, tenha atenção com a melancolia!

Como evitar problemas no Carnaval

Saber desses riscos é o primeiro e mais importante passo. Assim, fica mais fácil identificar possíveis armadilhas e escapar delas.

Vale lembrar que Peixes é como uma esponja, então escolha absorver o que te faz bem. Se for a folia, se joga! Se for se refugiar no mato, maravilha! Mas tenha cuidado e se cerque de boas pessoas. Foque em se cercar do que te eleva.

Outra dica importante, segundo Tati Magalhães, é buscar o equilíbrio no seu signo oposto de Peixes — que é Virgem.

“É como se Peixes fosse a cabeça nas nuvens, e Virgem, o pé no chão. A energia virginiana nos ajuda muito a pensar com mais critério e autorresponsabilidade sobre nossas crenças e o que acontece nas nossas vidas”, salienta a especialista.

Em termos práticos, Naiara recomenda beber bastante água entre eventuais drinks e, se for fazer algo que você não tem costume, avise alguém de confiança!

Você ainda pode ver aqui as previsões completas para o Carnaval 2023 aqui.

