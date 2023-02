Sol entra em Peixes e coloca em xeque: enfrentar seus medos ou fugir deles?

Chegamos ao último signo do Zodíaco! O Sol entra no Signo de Peixes às 19h34 deste sábado (18) e provavelmente você sentirá uma energia diferente, mais relax e ao mesmo tempo profunda como o oceano. #Alerta! Existe um mito de que a energia pisciana é 100% zen e positiva, mas é preciso atenção para atravessar esse mar e não se afogar no meio desta energia tão poderosa!

A astróloga Tati Magalhães explica que Peixes tem dois lados, tipo o anjinho e o diabinho dos desenhos animados:

“Por um lado, Peixes traz um impulso de coragem para olhar para dentro de nós mesmos, enfrentar medos e limitações, e buscar um contato mais profundo com a nossa essência. Por outro, pode trazer uma tendência de nos afastarmos da nossa essência, de fugir da dor e do desconforto da mudança, nos fazendo buscar apenas o prazer imediato”, explica Tati.

E aí, qual lado você vai escolher, o 😇 ou o 😈? É mais difícil do que parece não escolher o lado da ilusão pisciana, do escapismo… que é perigoso ao ponto de exagerar em uso de entorpecentes (tipo álcool). Então, muito cuidado!

Aliás, se o seu signo solar é Peixes, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar aqui e ver as previsões e dicas para a sua vida nos próximos 12 meses.

Se você não pisciane, segue o fio para entender que área da sua vida precisa dessa coragem de enfrentar os medos (sem fugir!) e, assim, aproveitar a temporada de Peixes, que vai até dia 20 de março! Aliás, nesse dia, como de fato o Ano Novo para Astrologia. Vá se preparando ✨

Como seu signo pode aproveitar a Temporada de Peixes ♓️

Se você está passando por um momento de crise, mudança ou transição na vida, a Temporada de Peixes 2023 é ainda mais poderosa e pode ser útil para lidar com as emoções e os desafios que está enfrentando!

A seguir, a Tati Magalhães conta como cada signo pode aproveitar o melhor desse período, ou melhor, o seu Ascendente, ok? Se você não sabe ou não lembra, confira aqui no seu Mapa Astral gratuito.

Ascendente em Áries

Chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua casa 1, no dia 20 de março de 2023. Já pode fazer sua Revolução Solar aqui e descobrir o que o novo ciclo promete! Como você está com sua Casa 12 ativada, relacionada ao inconsciente e às emoções reprimidas, você pode sentir que tem questões internas mal resolvidas. Então, pode ser útil buscar ajuda de um profissional, como um psicólogo, terapeuta ou astrólogo. Além disso, busque atividades que estimulem a sua imaginação e permitam que você expresse as suas emoções de forma criativa e saudável, como a pintura, a escrita, a dança ou a música.

Ascendente em Touro

É um bom momento para conhecer pessoas, participar de grupos do seu interesse e buscar novas oportunidades. Considere participar de grupos de voluntariado ou ingressar em campanhas sociais. Abra sua mente para novas ideias, questione padrões estabelecidos e busque novas formas de pensar e agir. Experimente ler livros sobre assuntos que não são familiares para você, assistir a documentários ou palestras e participar de discussões sobre temas que possam ampliar seus horizontes.

Ascendente em Gêmeos

É hora de plantar ou focar nos seus projetos de futuro mais ambiciosos. Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui! ). Provavelmente você irá perceber que falta alguma coisa, ou então, se sentirá com mais energia e coragem para iniciar projetos mais ousados. Se joga! Identifique pessoas que possam te orientar nas suas escolhas de carreira, troque ideias com colegas e esteja aberto a fazer novas conexões. Lembre-se de que o sucesso muitas vezes vem de relacionamentos construídos ao longo do tempo.

Ascendente em Câncer

Aproveite este período para se dedicar a novos estudos, explorar novos lugares, culturas e visões de mundo. Que tal fazer uma viagem, mesmo que seja virtual, ou se matricular em um curso que possa expandir sua perspectiva e conhecimento? Vale à pena, ainda, dedicar tempo para refletir sobre suas crenças e valores. Se abre para explorar novas ideias e perspectivas que possam te ajudar a crescer e evoluir!

Ascendente em Leão

É hora de ser honesto(a) consigo mesmo(a) e com os outros. Identifique quais comportamentos, pensamentos ou relacionamentos estão te prejudicando e busque maneiras de mudá-los. Tudo isso pode envolver ter conversas difíceis ou ser vulnerável com os outros, mas é um passo importante em direção à evolução pessoal. Reserve um tempo para meditar, escrever em um diário ou simplesmente refletir sobre suas emoções e pensamentos mais profundos. Isso pode ser útil para você identificar o que deseja mudar.

Ascendente em Virgem

É tempo de pensar sobre seus relacionamentos e parcerias, amorosas ou não. Que tal aproveitar o período para fazer uma Sinastria Amorosa? ( veja a versão gratuita aqui! ). Trabalhar em equipe pode ser uma ótima maneira de aproveitar essa energia. A colaboração com outras pessoas pode ajudar você a desenvolver habilidades de liderança e ação coletiva. Use esse período para se conectar com suas próprias necessidades e padrões de comportamento. Pergunte-se o que você realmente precisa em seus relacionamentos!

Ascendente em Libra

Se comprometer com mais atividades do que as horas que você tem no dia — por acaso você se identifica com isso? Pois então! Tá na hora de rever suas prioridades. Faça um planejamento semanal ou diário, estabelecendo horários para as tarefas importantes e deixando espaço para descanso e lazer. A saúde é outro aspecto importante neste período. Então, aproveite para cuidar melhor do seu corpo e da sua mente. Isso pode incluir a prática de exercícios físicos, uma alimentação mais saudável, a meditação, ou mesmo agendar consultas e exames de rotina.

Ascendente em Escorpião

Este é o melhor momento do ano para você olhar para o que te torna uma pessoa única e especial. Não importa se ninguém mais acredita — o que quer que seja importante para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz. Uma boa maneira de se livrar de padrões passados e evoluir é experimentar coisas novas, como um hobby, um esporte ou atividade artística. Bora? Outra dica legal é trabalhar em sua autoestima e se expressar mais livremente. Vale escrever um diário ou desabafar com amig@s próximos.

Ascendente em Sagitário

É um bom momento para se conectar com seus familiares, seja por uma ligação, visita ou festinha. Fica a dica: reflita sobre sua relação com sua família e identifique se há padrões passados que gostaria de mudar. Experimente novas práticas que possam ajudar em seu bem-estar, como meditação, terapia, ou outras formas de autocuidado. É um bom momento, ainda, para fazer melhorias em sua casa, quarto ou canto de estudos. Pode ser algo simples, como uma limpeza profunda ou uma organização mais eficiente. Crie espaço para a inspiração!

Ascendente em Capricórnio

É o melhor momento para estar em contato com assuntos e situações que lhe despertam interesse, além de estreitar relações com pessoas próximas. Aprenda algo novo! É um bom momento para desenvolver novas habilidades. Mas cuidado para não se perder em meio a tantos assuntos: priorize, ok? Além disso, procure conhecer gente nova e se conectar com pessoas que possam ajudar em seu desenvolvimento pessoal ou estudantil. Pense em construir novas amizades e parcerias.

Ascendente em Aquário

Invista em si. Você é o seu melhor investimento, por isso este pode ser o momento de investir no seu conhecimento, produtividade e habilidades. Para conquistar o que deseja, é importante estar equilibrado e saudável em todas as áreas da vida. Criar uma rotina de cuidados pessoais pode te ajudar a manter esse equilíbrio e bem-estar. Seu maior desafio é dizer não para projetos, oportunidades e pessoas à sua volta. Cuidado para não se perder em urgências que não são suas, ok?

Ascendente em Peixes

É o melhor momento para refletir sobre quem você é, o que você valoriza e o que o diferencia das outras pessoas. Sugiro um exercício de autoconhecimento: liste suas qualidades, seus defeitos, seus sonhos e objetivos de vida. Isso pode ajudar você a se reconectar com sua essência e se sentir mais seguro em relação a si mesmo. Experimente algo novo. A Temporada de Peixes 2023 é um bom momento para sair da zona de conforto e crescer. Isso pode incluir tentar uma nova atividade física, se matricular em um curso para desenvolver novas habilidades, ou mesmo fazer uma viagem para expandir seus horizontes.

+ Saiba tudo sobre o seu jeito ser, desafios e potenciais. Faça o seu Mapa Astral aqui e leia uma amostra grátis.

+ Descubra oportunidades e desafios de Abril a Junho de 2022 nas suas Previsões Numerológicas, leia agora sua amostra grátis.

+ Quer mais previsões para o seu dia? Aqui tem um horóscopo gratuito baseado em todo o seu Mapa Astral, leia agora!

+ Tarot: tire 13 cartas e descubra o que pode rolar na sua vida nos próximos seis meses. Jogue agora!

Personare

A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e Terapias.

conteudo@personare.com.br