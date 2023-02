Temporada de Peixes 2023: como seu signo pode aproveitar a fase

Às 19h34 deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2023, o Sol chega ao Signo de Peixes. Independentemente de qual seja o seu signo solar, durante a Temporada de Peixes 2023 você provavelmente vai perceber que é preciso mergulhar fundo em um desejo. Ou, ao menos, sentirá uma “onda diferente” na sua energia.

Depois que a gente percebe que não existe nada nesta vida que seja eterno ou impossível, talvez seja a hora de inspirar bem fundo e dar um mergulho mais profundo. Afinal, enquanto estivermos na beira da piscina (ou da vida), não estamos vivendo “por inteiro”.

E se você fez o “dever de casa” na temporada de Aquário e se dispôs a sair da zona de conforto, agora é hora de se comprometer com o que é realmente importante para você.

Já ouviu aquela máxima do “Ver para crer”?

Ao contrário do que diz o ditado popular, a Temporada de Peixes 2023 nos convida a trocar a ordem das palavras e descobrir o que acontece. No momento em que você crê, mesmo sem provas ou indícios que provem o que você enxerga com o coração, cabe fazer a escolha de seguir ou não esse “chamado”.

Ainda que a jornada lhe pareça longa e você não tenha garantia nenhuma que vai dar certo, este é aquele momento entre desistir e tentar mais um pouco. E, se escolher seguir em frente com o que acredita, será preciso comprometimento total.

Crer para ver — aqui está o pulo do gato, ou de Peixes, afinal

Aliás, se o seu signo solar é Peixes, este é o momento perfeito para fazer a sua Revolução Solar. É por meio dela que você pode ter maior consciência sobre onde e como será o mergulho para a evolução neste novo ciclo. Faça a sua Revolução Solar aqui e veja as previsões e dicas para os próximos 12 meses.

Mas mesmo que você não seja um pisciano nato, você verá a seguir como este signo desempenha um papel importante na sua identidade. Ainda que talvez você nem tenha consciência sobre ele.

O que esperar da Temporada de Peixes 2023

Antes de falar sobre como atravessar esse mar e não se afogar no meio desta energia tão poderosa, eu queria que você refletisse comigo sobre o símbolo que representa Peixes.

O símbolo do Signo de Peixes é composto por dois peixes nadando em direções opostas, amarrados por uma corda ou linha. Esse símbolo tem sido interpretado de diversas maneiras. Uma das mais comuns sustenta que um peixe representa a evolução, e o outro significa a involução.

Nesse sentido, a corda que amarra os dois peixes também pode ser vista como uma representação da dualidade da vida humana. Ela oscila entre opostos como o consciente e o inconsciente, o ego e o outro, a luz e a sombra.

O peixe que representa a evolução seria a parte de nós que busca a transcendência, o autoconhecimento e o crescimento espiritual. Justamente o que você está fazendo aqui e agora, lendo este artigo.

É neste impulso que temos coragem para olhar para dentro de nós mesmos, enfrentar medos e limitações, e buscar um contato mais profundo com a nossa essência.

Mas assim como o anjinho e o diabinho dos desenhos animados, existe o outro peixe — a energia que representa a involução. É aquela parte de nós que, mesmo querendo mudar, fica presa às armadilhas do ego, às ilusões e à superficialidade.

O peixe da involução representa a tendência de nos afastarmos da nossa essência, de fugir da dor e do desconforto da mudança, nos fazendo buscar apenas o prazer imediato.

Assim, o símbolo dos dois peixes nadando em direções opostas representa tanto a dualidade do ser humano (no melhor estilo “Ruth e Raquel”) quanto a necessidade de equilibrarmos essas duas partes em nós.

É hora de transformar sonhos em realidade

É por isso que, durante a Temporada de Peixes 2023, é essencial que a gente reconheça o que nos prende ao passado (e nos puxa para baixo) e o que faz parte de uma nova identidade, uma nova etapa que está pronta para surgir.

E você vai ter pistas sobre como emergir das profundezas e evoluir como pessoa a partir dos assuntos relacionados à casa onde você tem Peixes no seu mapa. Você pode fazer seu Mapa Astral gratuitamente clicando aqui.

Se existe algo que você acredita ser capaz de fazer, ou então, sente no seu coração que é o caminho que precisa seguir, esta é a hora de pegar impulso e mergulhar fundo nesta direção. Mesmo que ninguém mais acredite, é hora de se lançar no desconhecido.

“Será realmente possível?” é, portanto, a pergunta-chave da Temporada de Peixes 2023.

Mas atenção, porque fé e esperança podem ser confundidas com escapismo e ilusão. É fácil se deixar envolver por um mundo de irrealidade na casa de Peixes. Quando isso ocorre, você fica vulnerável a todos os tipos de invasões e vibrações negativas.

Lembre-se de que este signo é como uma esponja. Vai absorver o que faz bem e o que faz mal dentro do ambiente ou nas relações da sua vida. Portanto, foque em se cercar do que te eleva.

A seguir, veremos como a Temporada de Peixes 2023, que vai até 20 de março (com a chegada do Sol em Áries e o início do Ano Novo astrológico), pode agir sua vida, considerando o seu signo, além de dicas sobre como todos nós podemos aproveitar este período.

Como aproveitar a Temporada de Peixes 2023

Se você está passando por um momento de crise, mudança ou transição na vida, a Temporada de Peixes 2023 é ainda mais poderosa e pode ser útil para ajudar a lidar com as emoções e os desafios que está enfrentando.

De qualquer forma, aqui estão alguns conselhos e caminhos possíveis para as pessoas de todos os signos:

Faça um diário. A passagem do Sol pelo signo de Peixes é um momento em que a nossa energia está mais voltada para a introspecção, a criatividade e a espiritualidade. A escrita pode ser uma ferramenta poderosa para aproveitar essas energias, além de acessar e expressar nossas emoções. Use e abuse da água. O elemento água é um símbolo importante nesse período, pois é associado a emoções, sensibilidade, criatividade e intuição. Seja através da natação, de um bom banho com óleos essenciais… até mesmo o ato de lavar louça é uma oportunidade para se conectar com o elemento e praticar a atenção plena. Enquanto se concentra no que está fazendo no momento presente, é possível permitir que a mente se acalme e as emoções fluam. Desenvolva a espiritualidade. Independentemente de religião, a espiritualidade é uma experiência pessoal. Ela envolve a busca por um significado maior na vida, a conexão com algo maior que nós mesmos e a prática da compaixão e empatia com as pessoas. Seja por meio de meditação, oração ou outras formas de conexão com o divino ou o sagrado, a espiritualidade é individual e pode ser praticada de maneiras diferentes por pessoas diferentes. O importante é ter uma maior compreensão de si mesmo(a), dos outros e do universo.

Como o Sol em Peixes pode beneficiar cada signo

Mesmo que você não seja do Signo de Peixes, o Sol sempre está iluminando uma parte da sua vida. Ou seja, ele destaca questões diferentes na vida de cada um de nós. Para você saber qual é a área da sua vida que o Sol está iluminando agora, na Temporada de Peixes 2023, veja no passo a passo:

Acesse o Horóscopo Personare . Lembre-se de que é personalizado, ou seja, você tem uma previsão baseada na combinação do céu de hoje com o seu mapa. Por isso, ele não vale para todas as pessoas do mesmo signo, apenas para você! Veja os trânsitos que você tem ativos, como na imagem abaixo, a pessoa tem 17 trânsitos ativos. Procure pelo trânsito de “Sol na Casa…”. No exemplo, o Sol está na Casa 8, então, é para essa casa que ela vai ler as previsões para a temporada de Peixes.

Trânsito de Sol na Casa 1

Reconecte-se com sua identidade. A Casa 1 representa a sua identidade, personalidade e a forma como você se apresenta ao mundo. Durante a passagem do Sol por esta casa, é um bom momento para refletir sobre quem você é, o que você valoriza e o que o diferencia das outras pessoas. Faça um exercício de autoconhecimento: liste suas qualidades, seus defeitos, seus sonhos e objetivos de vida. Isso pode ajudar você a se reconectar com sua essência e se sentir mais seguro em relação a si mesmo. Experimente algo novo. A Casa 1 também é associada a novas experiências e desafios. A Temporada de Peixes 2023 é um bom momento para sair da zona de conforto e crescer como indivíduo. Isso pode incluir tentar uma nova atividade física, se matricular em um curso para desenvolver novas habilidades, ou mesmo fazer uma viagem para expandir seus horizontes. Cuide da sua aparência física. A Casa 1 também está associada à aparência física e ao modo como você se apresenta ao mundo. É, portanto, uma oportunidade para um novo corte de cabelo, experimentar um novo estilo de roupa ou se dedicar mais aos cuidados pessoais, como uma rotina de skincare ou exercícios físicos. Isso pode te ajudar a se sentir mais confiante e aprimorar sua apresentação.

Sol passando pela Casa 2

Reflita sobre seus padrões financeiros passados. Uma das maneiras de evoluir na sua jornada pessoal é identificando e rompendo com padrões financeiros passados que possam estar prejudicando sua situação atual. Se você tem o hábito de gastar mais do que ganha, pode usar a Temporada de Peixes 2023 para definir um orçamento mais realista e comprometer-se a seguir esse plano. Invista em si mesmo. Você é o seu melhor investimento, por isso este pode ser o momento de investir no seu conhecimento, produtividade e habilidades. Ao aprender novas habilidades ou dedicar recursos à sua autoestima e autovalorização, você pode valer mais no mercado, o que traz benefícios financeiros. Crie uma rotina de cuidados pessoais. Para conquistar o que deseja, é importante estar equilibrado e saudável em todas as áreas da vida. Criar uma rotina de cuidados pessoais pode ajudá-lo a manter esse equilíbrio e bem-estar. Se você tem o hábito de trabalhar demais e negligenciar sua saúde, pode usar este período para estabelecer uma rotina de exercícios físicos ou meditação, a fim de promover uma maior clareza mental e emocional para tomar decisões financeiras importantes. Estabeleça prioridades. Seu maior desafio é dizer não para projetos, oportunidades e pessoas à sua volta. Cuidado para não se perder em urgências que não são suas!

Trânsito de Sol na Casa 3

Neste momento o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre comunicação, expressão, aprendizado, irmãos, parentes, vizinhos, atividades cotidianas e pequenos deslocamentos. Este é, portanto, o melhor momento para estar em contato com assuntos e situações que lhe despertam interesse, além de estreitar relações com pessoas próximas. Comunique-se de forma mais consciente. Identifique se há padrões passados que você gostaria de mudar, como falar sem pensar ou não expressar claramente suas necessidades. Em seguida, experimente uma nova forma de comunicação: tente ouvir ativamente as outras pessoas e se expressar de forma clara e direta. Aprenda algo novo. A Casa 3 é associada à aprendizagem, à comunicação e ao desenvolvimento cognitivo. É um bom momento para aprender algo novo e desenvolver novas habilidades. Mas cuidado para não se perder em meio a tantos assuntos: priorize o que é mais importante agora. Amplie sua rede de contatos. A Casa 3 também está associada às conexões sociais e à comunicação interpessoal. É um bom momento para expandir seus contatos e se conectar com pessoas que possam ajudar em seu desenvolvimento pessoal ou profissional. Eventos sociais ou reuniões podem ser oportunidades para novas amizades e parcerias. A Temporada de Peixes 2023 é um bom momento para acordos comerciais e assinatura de contratos.

Sol em trânsito pela Casa 4

Neste período o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre pais, família, intimidade, ambiente do lar, imóveis, terra natal, raízes psicológicas e ancestrais, o que indica um período em que sua vida provavelmente vai girar em torno de assuntos relacionados a casa, vida doméstica ou familiar. Conecte-se com sua família. É um bom momento para se conectar com seus entes queridos e familiares, seja por uma ligação, visita ou reunião familiar. Reflita sobre sua relação com sua família e identifique se há padrões passados que gostaria de mudar. Cuide de sua saúde mental e emocional. Identifique se há padrões passados em relação à sua saúde emocional que você gostaria de mudar e experimente novas práticas que possam ajudar em seu bem-estar. Boas práticas incluem meditação, terapia, ou outras formas de autocuidado. Faça melhorias em sua casa. A Casa 4 está associada ao lar e à moradia. É um bom momento para fazer melhorias em sua casa que possam ajudar a criar um ambiente mais harmonioso e acolhedor. Pode ser algo simples, como uma limpeza profunda, uma organização mais eficiente ou até mesmo uma pequena reforma. Aproveite para refletir sobre como sua casa pode afetar sua vida e se há algo que possa ser mudado para criar um espaço mais positivo e inspirador.

Trânsito de Sol na Casa 5

Na Temporada de Peixes 2023, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre autoexpressão, criatividade, talentos, filhos, gravidez, lazer, namoro, prazer e criança interior. É super indicado, para você, fazer o seu Mapa Sexual ( faça a versão gratuita aqui! ). Com o Sol iluminando a sua Casa 5, tudo indica que este é o melhor momento do ano para você olhar para o que te torna único e especial. Não importa se ninguém mais acredita — o que quer que seja importante para você é motivo mais do que justificado para correr atrás do que te faz feliz. Busque novas experiências. A Casa 5 está relacionada à criatividade, diversão e paixões. Uma boa maneira de se livrar de padrões passados e evoluir é experimentar coisas novas, como um novo hobby, um novo esporte ou atividade artística. Pratique a autoexpressão. A Casa 5 também está relacionada à autoexpressão e autoestima. Uma boa maneira de se livrar de padrões passados e evoluir é trabalhar em sua autoestima e se expressar mais livremente. Vale escrever um diário, desabafar com amigos próximos ou praticar a expressão corporal por meio da dança ou teatro. Encontre o equilíbrio entre o trabalho e a diversão. A Casa 5 está relacionada ao prazer e à diversão, mas é importante lembrar que a vida também tem responsabilidades e compromissos. Isso pode incluir coisas como reservar tempo para relaxar e se divertir, mas também cumprir suas responsabilidades e compromissos de maneira eficiente e eficaz.

Sol transitando na Casa 6

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre trabalho, rotina e saúde, por isso, escolha bem os hábitos e atividades aos quais você vai se dedicar neste período. Cuidado para não mergulhar no trabalho ou fazer mais do que seu corpo aguenta. Organize sua rotina. O seu “Calcanhar de Aquiles” provavelmente é se comprometer com mais atividades do que as horas que você tem no dia. Por isso, repactue suas prioridades. Faça um planejamento semanal ou diário, estabelecendo horários para as tarefas importantes e deixando espaço para descanso e lazer. Cuide da sua saúde. A saúde é outro aspecto importante da casa 6, então aproveite a Temporada de Peixes 2023 para cuidar melhor do seu corpo e da sua mente. Isso pode incluir a prática de exercícios físicos, uma alimentação mais saudável, a meditação, ou mesmo agendar consultas e exames de rotina. Cuide de si mesmo para ter mais energia e disposição para enfrentar as demandas do dia a dia.

Trânsito de Sol na Casa 7

Neste período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre seus relacionamentos e parcerias (sejam elas pessoais ou de negócios), além de inimigos declarados. Que tal aproveitar o período para fazer uma Sinastria Amorosa? ( veja a versão gratuita aqui! ). Desenvolva a habilidade de se colocar no lugar do outro. A Casa 7 é associada aos relacionamentos, então essa é uma ótima oportunidade para analisar como você se relaciona com os outros. Talvez seja a hora de abrandar as críticas e olhar as suas relações sob uma visão mais ampla. Trabalhe em parceria. Como a Casa 7 é a casa dos relacionamentos, trabalhar em equipe pode ser uma ótima maneira de aproveitar essa energia. A colaboração com outras pessoas pode ajudar você a desenvolver habilidades de liderança e ação coletiva, além de estabelecer conexões valiosas. Explore seus próprios padrões e necessidades. A Casa 7 também está associada ao autoconhecimento. Use esse período para se conectar com suas próprias necessidades e padrões de comportamento. Pergunte-se o que você realmente precisa em seus relacionamentos e como pode trabalhar para atender a essas necessidades de maneira saudável e equilibrada. Isso pode ajudar você a se livrar de padrões antigos e evoluir em direção a relacionamentos mais satisfatórios.

Sol passando pela Casa 8

Aqui, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre o valor do outro e valor compartilhado, crises, encerramentos, transformações, heranças, seguros, impostos, morte, sombra, sexualidade como um valor compartilhado, poder ou um assunto que considera tabu. Pratique a honestidade emocional. A Casa 8 está associada ao poder transformador da verdade, então aproveite a Temporada de Peixes 2023 para ser honesto(a) consigo mesmo(a) e com os outros. Identifique quais comportamentos, pensamentos ou relacionamentos estão te prejudicando e busque maneiras de mudá-los. Isso pode envolver ter conversas difíceis ou ser vulnerável com os outros, mas é um passo importante em direção à evolução pessoal. Faça uma introspecção profunda. A Casa 8 também está associada à introspecção e ao autoconhecimento. Reserve um tempo para meditar, escrever em um diário ou simplesmente refletir sobre suas emoções e pensamentos mais profundos. Isso pode ser útil para você identificar o que deseja mudar. Busque ajuda profissional se necessário. Se você está lidando com padrões de comportamento nocivos ou traumas passados, pode ser útil buscar ajuda profissional. Terapia, aconselhamento ou outras práticas terapêuticas podem ser uma ferramenta valiosa para ajudá-lo a entender e lidar com esses desafios.. Bom ciclo para se dedicar aos investimentos financeiros, contratar seguro e negociar comissões.

Trânsito de Sol na Casa 9

Durante este período, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre Ensino Superior, sua verdade interna, filosofia de vida, justiça, ética, espiritualidade, religião e grandes viagens, ou seja, todos os assuntos e experiências que agregam conhecimento e trazem crescimento. Busque ampliar seus horizontes. Aproveite este período para se dedicar a novos estudos, explorar novos lugares, culturas e visões de mundo. Considere fazer uma viagem, mesmo que seja virtual, ou se matricular em um curso que possa expandir sua perspectiva e conhecimento. Conecte-se com suas crenças e valores. A Casa 9 também está associada à religião, espiritualidade e filosofia. Dedique tempo para refletir sobre suas crenças e valores. Seja aberto a explorar novas ideias e perspectivas que possam ajudá-lo a crescer e evoluir. Pratique a honestidade e a ética. A Casa 9 também está associada a ideais como justiça, verdade e honestidade. Aproveite este período para refletir sobre suas ações e comportamentos. Adote uma postura honesta e ética em suas relações e busque agir de acordo com seus valores mais elevados. Lembre-se de que a Temporada de Peixes 2023 pode ser uma oportunidade para se conectar com seus ideais e valores, expandir sua visão de mundo e buscar uma vida mais significativa e alinhada com seu propósito.

Sol transitando na Casa 10

O Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre legado, carreira, liderança, status social, reputação, hierarquia e vocação. Portanto, é hora de plantar ou focar nos seus projetos mais ambiciosos. Pelo que você quer ser realmente reconhecido? Para te ajudar nesse caminho, uma boa dica é fazer um Mapa Profissional ( veja a versão gratuita aqui! ). Provavelmente você irá perceber que falta alguma coisa, ou então, se sentirá com mais energia e coragem para iniciar projetos mais ousados, aceitar novas responsabilidades ou lutar para o crescimento da sua carreira. Como a carreira é um dos principais assuntos desta casa, este talvez seja o momento de deixar um trabalho para trás e começar algo novo. Pode ser que você também receba uma proposta para mudar de posição, ou então, algo que possa fazer além do trabalho atual. Trabalhe em sua imagem pública. Neste período, você pode se beneficiar ao dedicar algum tempo para cuidar de sua imagem pública, que inclui sua reputação e a forma como se apresenta ao mundo. Atenção à sua postura e expressão, tanto no contato pessoal quanto nas redes sociais e outras plataformas online. Busque mentores e networking. A Casa 10 também está relacionada a autoridades e figuras de poder, e é um bom momento para buscar mentores e construir networking. Identifique pessoas que possam te orientar em sua carreira, troque ideias com colegas da sua área e esteja aberto a fazer novas conexões profissionais. Lembre-se de que o sucesso muitas vezes vem de relacionamentos construídos ao longo do tempo.

Trânsito de Sol na Casa 11

Na Temporada de Peixes 2023, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre esperança, amizades, justiça social, grupos e persona sociais, planejamentos para o futuro e os frutos do seu propósito. A Casa 11 representa o trabalho em equipe, a realização de metas e objetivos em conjunto com outras pessoas e a busca por novas oportunidades profissionais. É um bom momento para expandir sua rede de contatos, participar de grupos e associações relacionados à sua área de atuação e buscar novas oportunidades de trabalho. Se envolva em uma causa. Este pode ser um momento propício para se engajar em projetos que tenham um impacto positivo na sociedade. Considere participar de grupos de voluntariado, ingressar em campanhas sociais e apoiar organizações que trabalham em prol de causas valiosas para você. Abra sua mente para novas ideias. A Casa 11 também está relacionada a conceitos como inovação, progresso e mudança. Pode ser um momento para se abrir a novas ideias, questionar padrões estabelecidos e buscar novas formas de pensar e agir. Experimente ler livros sobre assuntos que não são familiares para você, assistir a documentários ou palestras e participar de discussões sobre temas que possam ampliar seus horizontes e ajudar em sua evolução pessoal.

Sol passando na Casa 12

Na Temporada de Peixes 2023, o Sol ilumina a área da sua vida que fala sobre inconsciente, sonhos, sacrifícios, isolamento, medos, empatia e inimigos ocultos (pessoas e situações que podem trazer alguma perda ou impor limite, mesmo que não intencional). Por isso, se você está com a Casa 12 ativada, chegou o momento de pensar no que vai fazer da vida quando o Sol chegar à sua casa 1, no dia 20 de março de 2023. Não tenha dúvida de que você vai piscar e um novo ciclo vai começar. Pratique a meditação. A Casa 12 está relacionada à espiritualidade e à busca por uma conexão mais profunda com o universo e consigo mesmo. A meditação é uma excelente ferramenta para isso, pois ajuda a acalmar a mente e a entrar em contato com a sua essência. Busque ajuda profissional. A Casa 12 também está relacionada ao inconsciente e às emoções reprimidas. Se você sente que tem questões internas mal resolvidas, pode ser útil buscar ajuda de um profissional, como um psicólogo, terapeuta ou astrólogo. Já conhece nossas terapias energéticas? Elas também podem te ajudar muito neste período! Dedique-se a atividades criativas. A casa 12 está relacionada à imaginação, à fantasia e à criatividade. Busque atividades que estimulem a sua imaginação e permitam que você expresse as suas emoções de forma criativa e saudável, como a pintura, a escrita, a dança ou a música. Até 20 de março, o que você fizer nos bastidores tem maiores chances de vingar — por isso, aproveite o momento para recarregar as baterias e se dedicar à gestação de um novo ciclo, que começa no mês que vem.

Tatiana Magalhães

Redatora, taróloga e astróloga especializada em Astrologia Natal e Infantil

oi@tatimagalhaes.com